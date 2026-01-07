Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Hingoli Zilla Parishad Election Mla Santosh Bangar Bets 71 Lakh Challenges Opposition Ahead Of Polls

Hingoli Zilla Parishad Election: उमेदवाराचा पराभव करा अन ७१ लाख जिंका…; संतोष बांगरांचे ओपन चॅलेंज

यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत अनेक ठिकाणी महायुतीमधील भाजपविरुद्ध (BJP) एकनाथ शिंदे शिवसेना, अशी लढत होणार आहे. तसेच अनेक ठिकाणी एकनाथ शिंदेची शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि मनसे युतीशी लढत आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 02:02 PM
Hingoli Zilla Parishad Election: उमेदवाराचा पराभव करा अन ७१ लाख जिंका…; संतोष बांगरांचे ओपन चॅलेंज

Hingoli Zilla Parishad Election: उमेदवाराचा पराभव करा अन ७१ लाख जिंका... ; संतोष बांगरांची पैज

Follow Us:
Follow Us:
  •  महापालिका निवडणुकींच्या तोंडावर राजकारण तापले
  • संतोष बांगर यांनी तब्बल ७१ लाख रुपयांची पैज
  • एकनाथ शिंदेंची शिवसेना मित्रपक्ष भाजप आणि विरोधकांशी सामना
Hingoli Zilla Parishad election: राज्यातील महापालिका निवडणुकींच्या तोंडावर राजकारण तापू लागले आहे. प्रचारसभांच्या तोफा धडाडू लागल्या आहेत. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसत आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे विरोधी पक्षांकडून सातत्याने मतदारांना पैशाचे आमिष दाखवत मते मिळवली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. यावरून अनेकदा राजकीय वातावरणही तापलं आहे. असे असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे आमदार संतोष बांगर यांनी विरोधकांचा चॅलेंज करत थेट पैज लावली आहे.

अंबरनाथमध्ये भाजप अन् कॉंग्रेसचे हातात हात! अंबादास दानवेंचा जोरदार प्रहार, भाजप हा ‘यूज अँड थ्रो’ करणारा

राज्यातील आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, संतोष बांगर यांनी तब्बल ७१ लाख रुपयांची पैज लावली आहे. यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत अनेक ठिकाणी महायुतीमधील भाजपविरुद्ध (BJP) एकनाथ शिंदे शिवसेना, अशी लढत होणार आहे. तसेच अनेक ठिकाणी एकनाथ शिंदेची शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि मनसे युतीशी लढत आहे.

महापालिका निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंची शिवसेना मित्रपक्ष भाजप आणि विरोधकांशी सामना करत असतानाच, संतोष बांगर यांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लावलेल्या 71 लाखांच्या पैज लावली आहे. कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघातील पिंपळदरी गावात यात्रेनिमित्त आमदार संतोष बांगर यांनी कुस्तीच्या मैदानात शिवसेना कार्यकर्ते संजय भुरके यांची थेट जिल्हा परिषद उमेदवारी जाहीर केली.

‘तुझे पैसे बुडवणाऱ्यांची नावं लिहू का रे इथे?’, शशांक केतकरच्या व्हिडिओवर अंकिता वालावलकरनेही व्यक्त केली

भुरके यांना विजयी करणार असल्याचे सांगत त्यांनी ५१ लाख रुपयांची पैज लावली. तसेच भुरके यांना पराभूत करून दाखवल्यास ७१ लाख रुपयांचे इनाम देण्याची घोषणाही केली. या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले असून विरोधकांकडून तीव्र टीका होत आहे. प्रकरणाबाबत कायदेशीर तक्रारीची शक्यता देखील तपासली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

 

Web Title: Hingoli zilla parishad election mla santosh bangar bets 71 lakh challenges opposition ahead of polls

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 02:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
1

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
2

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी
3

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा
4

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM