Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • In The Sangli Municipal Corporation A Panel Led By The Former Mp Sanjaykaka Patil Is Marching Towards Sangli After Winning Tasgaon

सांगली मनपामध्ये माजी खासदारांचे पॅनल, तासगावचा गड जिंकून संजयकाकांची सांगलीकडे कूच

सांगलीमध्ये आता महापालिका निवडणुकीचा संग्राम आणि रणधुमाळी सुरू झाली आहे. आता इथे माजी खासदार संजयकाका पाटील यांचे पॅनेल पुढे येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे, जाणून घ्या अधिक माहिती

Updated On: Dec 24, 2025 | 11:14 PM
सांगलीत माजी खासदार संजयकाका पाटील यांचे पॅनेलही लढणार

सांगलीत माजी खासदार संजयकाका पाटील यांचे पॅनेलही लढणार

Follow Us:
Follow Us:
  • सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका निवडणूक 
  • माजी खासदार संजयकाका पाटील यांचे पॅनल
  • स्वाभिमानी महाविकास आघाडी काय करणार 
सांगली/प्रवीण शिंदे:  सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे, या निवडणुकीत भाजप, सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार आणि राष्ट्रवादी असे पक्ष तयारीला लागले असताना, आता माजी खासदार संजयकाका पाटील यांची स्वाभिमानी विकास आघाडीदेखील पॅनल उभारणार असल्याचे समजते.

नुकतीच तासगाव नगरपरिषद निवडणुकीत पार पडली. लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभेतल्या निवडणुकांमध्ये  पराभवाचा सामना करावा लागणाऱ्या माजी खासदार संजय काका पाटील यांना तासगाव नगर परिषदेत यश मिळाले. त्यामुळे, अखेर दोन पराभवाच्या नंतर संजय पाटील यांच्या अंगावर निवडणूक निकालाच्या निमित्ताने गुलाल उधळला गेलाय. येथील नगरपालिकेतील आर.आर. आबांचे सुपुत्र आमदार रोहित पाटील यांच्या आघाडीचा पराभव झाला आहे. ज्या भाजपने त्यांना नाकरले त्याच भाजपचे डिपॉझिट जप्त करण्याची किमया संजयकाका यांनी केली आहे, आता तसागवचा गड जिंकून काकांनी सांगलीकडे कूच केली आहे. 

माझ्यावर टीका करण्यापेक्षा स्वतःच्या पराभवाचे आत्मपरीक्षण करा; पडळकरांचा विरोधकांना टोला

प्रबळ दावेदारांना आणखी एक पर्याय

सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप-सेना एकत्र आली आहे, मात्र राष्ट्रवादी बाबत एकमत झालेले नाही, दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची आघाडी झाली असल्याचे खासदार विशाल पाटील, आमदर विश्वजीत कदम आणि आमदार जयंत पाटील यांनी एकत्र पत्रकार बैठक घेऊन जाहीर केले आहे, त्यात आता मनसे व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष काय भुमीका घेतात, हे अजून स्पष्ट झाले नसताना, ज्या प्रबळ उमेदवारांना या पक्षांनी डावलले आहे, अशा उमेदवारांना घेऊन संजयकाका स्वतःची स्वाभिमानी विकास आघाडी सांगलीच्या पटलावर आणत आहेत. 

Maharashtra Politics : काँग्रेसला खिंडार! 2 माजी महापौरांसह 12 नगरसेवकांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

काकांची सुरुवात सांगलीतूनच

संजयकाका पाटील यांचा राजकीय संघर्ष सर्वपरिचित आहे, मात्र त्यांच्या राजकारणाची सुरुवात सांगली शहारातूनच झालेली आहे, तत्कालीन नगरपालिकेत काका नगरसेवक, उपनगराध्यक्ष राहिलेले आहेत, त्यानंतर माजी मंत्री मदन पाटील यांच्यासोबत राजकीय संघर्ष राहिला, पुढे त्यांचे चुलते आमदर दिनकरआबा पाटील यांचे वारसदार म्हणून काकांनी तासगाव तालुक्यात आपलं राजकारण विस्तारले. त्यामुळं काकांना सांगली नवी नाही, त्यात दोनवेळा खासदार असताना अनेक नगरसेवक यांच्या संपर्कात होते, हे सर्व गणित आता काका पुन्हा मांडत आहेत.

Web Title: In the sangli municipal corporation a panel led by the former mp sanjaykaka patil is marching towards sangli after winning tasgaon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 11:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?
1

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक
2

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला
3

Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

Sangli News : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार
4

Sangli News : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM