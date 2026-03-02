खासदार विशाल पाटलांना भाजपची ऑफर; विखे पाटील नेमकं काय बोलले?

कार्यक्रमात बोलताना विखे-पाटील म्हणाले, “विशाल पाटील हे तरुण आणि अभ्यासू नेतृत्व आहे. त्यांनी इतर राजकीय फंदात न पडता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या प्रवाहात सामील व्हावे. जर ते भाजपमध्ये आले, तर त्यांचे मनापासून स्वागतच असेल.” त्यांच्या या वक्तव्याने उपस्थितांमध्ये एकच खळबळ उडाली. विशाल पाटील यांनी अपक्ष म्हणून सांगली लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. त्यामुळे विखे-पाटील यांच्या थेट ऑफरनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या वक्तव्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, विस्तारित म्हैसाळ योजनेअंतर्गत १,६०० मीटर लांबीच्या बोगद्याचा अंतिम ब्लास्ट पार पडला. या प्रकल्पामुळे जत तालुक्यातील ६५ गावांना दिलासा मिळणार असून, सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. कार्यक्रमास स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. विकासकामाच्या कार्यक्रमात झालेल्या या राजकीय वक्तव्यामुळे सांगली जिल्ह्यात नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा रंगू लागली आहे. खासदार विशाल पाटील यांची भूमिका काय असेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
चंद्रकांत पाटलांनीही दिली होती ऑफर
गेल्या काही महिन्याखाली भाजपचे नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांना भाजपमध्ये येण्याची खुली ऑफर दिली होती. जर खासदार विशाल पाटील भाजपसोबत आले तर केंद्रातील भाजपची खासदारांची संख्या ही वाढेल आणि सांगली जिल्ह्याच्याही विकासालाही गती मिळेल असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं होतं. चंद्रकांत पाटलांच्या ऑफरला विशाल पाटलांनी प्रतिसाद दिला नाही, आता विखे पाटलांच्या ऑफरवर काय निर्णय घेतात? हेही पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.