BJP Rajya Sabha Candidates : राज्यसभेसाठी भाजपच्या उमेदवारांची यादी जाहीर, महाराष्ट्रातील ‘या’ चौघांच्या नावावर शिक्कामोर्तब

BJP Rajya Sabha Candidates List News: राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने महाराष्ट्रातील उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रातील चौघांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली.

Updated On: Mar 04, 2026 | 12:48 PM
BJP Rajya Sabha Candidates List News in Marathi : भाजपने महाराष्ट्रातील सात राज्यसभेच्या जागांपैकी चार जागांसाठी उमेदवार जाहीर केले आहेत. पक्षाने राज्यसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे आणि इतर दोघांना उमेदवारी दिली आहे.

नवी दिल्लीतील भाजपच्या केंद्रीय कार्यालयाने जारी केलेल्या पक्षाच्या प्रेस विज्ञप्तीनुसार, पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने राज्यसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, भाजपचे सरचिटणीस विनोद तावडे, माया चिंतामण इवनाते आणि रामराव वडकुते यांच्या उमेदवारीला मान्यता दिली आहे.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) चे नेते आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री आठवले हे एनडीएचे दीर्घकालीन सहयोगी आणि सध्या राज्यसभेचे खासदार आहेत. महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तावडे यांचाही नामांकित उमेदवारांमध्ये समावेश आहे.

अजित पवारांच्या अपघाताला नवे वळण! घटनेपूर्वी बारामती विमान तळाची रेकी? आमदार रोहित पवार यांचा धक्कादायक दावा

विनोद तावडे

विनोद तावडे हे राष्ट्रीय राजकारणातील एक प्रसिद्ध नाव आहे. ते सध्या भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत आणि पक्षाची निवडणूक रणनीती आखण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. निवडणूक प्रभारी म्हणून त्यांनी अनेक राज्यांमध्ये पक्षाच्या विजयात योगदान दिले आहे. भोजपुरी गायक आणि अभिनेता पवन सिंह यांच्या भाजपमध्ये पुनरागमनातही त्यांचा वाटा आहे असे मानले जाते. संघटनेत नितीन नवीन यांच्यापूर्वी त्यांना राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी आघाडीचे दावेदार मानले जात होते.

रामदास आठवले

केंद्रीय मंत्री आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रामदास आठवले हे त्यांच्या कविता आणि स्पष्टवक्ते शैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत. संसदेतील त्यांचे दोन वाक्ये सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष दोघांचेही लक्ष वेधून घेतात. मोदी सरकारमध्ये त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाची जबाबदारी आहे आणि आघाडी सरकारमधील त्यांची भूमिका प्रभावी मानली जाते. त्यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपत आहे आणि त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा वरिष्ठ सभागृहात नामांकित करण्यात आले आहे.

माया चिंतामन इवनाटे

आदिवासी समुदायातील शिक्षिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या मायाताई इवनाटे, एका सामान्य पार्श्वभूमीतून राजकारणात आल्या. यापूर्वी, त्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सदस्या होत्या, जिथे भाजप नेतृत्वाने त्यांना ही जबाबदारी सोपवली होती. अलिकडेच, त्या नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडून आलेल्या नगरसेवक झाल्या, ज्यामुळे स्थानिक राजकारणात त्यांचा सहभाग आणखी वाढला.

रामराव वडकुते

रामराव वडकुते हे महाराष्ट्रातील प्रमुख भाजप नेत्यांपैकी एक आहेत. पक्षाने त्यांना महाराष्ट्रातून राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून नामांकित केले आहे. त्यांच्या संघटनात्मक अनुभवामुळे आणि प्रादेशिक प्रभावामुळे त्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.

Israel-Iran War : Epstein Filesवरुन लक्ष वळवण्यासाठी हे विनाशकारी युद्ध; खासदारांचा मोठा दावा, चर्चांना उधाण

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

