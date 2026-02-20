Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

ओतूर परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढला; मागील चार महिन्यांत तब्बल ‘इतके’ बिबटे जेरबंद

ओतूर (ता. जुन्नर) वनपरिक्षेत्रात बिबट्यांच्या वावरामुळे स्थानिक नागरीकांसह शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून या परिसरात राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत आतापर्यंत एकूण १४ बिबटे पकडण्यात आले आहेत.

Updated On: Feb 20, 2026 | 05:51 PM
ओतूर परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढला; मागील चार महिन्यांत तब्बल 'इतके' बिबटे जेरबंद

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • ओतूर परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढला
  • नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण
  • आतापर्यंत एकूण १४ बिबटे पकडले
ओतूर/ मनोहर हिंगणे : ओतूर (ता. जुन्नर) वनपरिक्षेत्रात बिबट्यांच्या वावरामुळे स्थानिक नागरीकांसह शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. मंगळवारी रात्री ओतूरजवळील गाढवपट भागात वनविभागाने बसवलेल्या पिंजऱ्यात दीड वर्ष वयाची बिबट मादी जेरबंद झाली. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या बिबट्याला ताब्यात घेत सुरक्षित ठिकाणी हलवून त्याची वैद्यकीय तपासणी सुरू केली आहे. वनविभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या नोव्हेंबर महिन्यापासून या परिसरात राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत आतापर्यंत एकूण १४ बिबटे पकडण्यात आले आहेत. यामध्ये मादी, नर व बछड्यांचा समावेश आहे. तरीही या भागातील बिबट्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही, ज्यामुळे वनविभागासमोर मोठे आव्हान उभे आहे.

 

ओतूर तसेच आजूबाजूच्या कोपरे आणि मांडवे भागात बिबट्यांचा वावर गत काही दिवसांपासून वाढल्याचे शेतकऱ्यांनी तक्रार केली आहे. विशेषतः गाढवपट परिसरात पाळीव प्राण्यांवर वारंवार हल्ले झाल्याचे समोर आले होते. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेत वनविभागाने या ठिकाणी पिंजरा लावला होता. रात्री सावजाच्या शोधात आलेली ही बिबट मादी पिंजऱ्यात अडकली असल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले.

शेतकरी, पालकांमध्ये भीती

ओतूर परिसरातील ऊस शेती बिबट्यांसाठी आकर्षक आश्रयस्थान ठरत असल्याचे जाणवलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्री पिकांना पाणी देण्यासाठी जाण्याच्या वेळेस जीवाची भिती वाटत आहे. तसेच, अंगणात खेळणाऱ्या लहान मुलांवर हल्ल्याची शक्यता पाहून पालकांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. नागरिकांनी शेळ्या-मेंढ्या तसेच पाळीव कुत्र्यांच्या अकस्मात हरवणाऱ्या संरक्षणविना हालचालीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

परिसरातील बिबट्या पकडला गेला असला तरी धोका टळलेला नाही. ग्रामस्थांनी रात्रीच्या वेळी एकटे बाहेर पडणे टाळावे. बाहेर पडताना हातात बॅटरी आणि काठी ठेवावी, तसेच मोबाईलवर मोठ्या आवाजात गाणी लावावीत जेणेकरून आवाजाने बिबट्या लांब जाईल. -तेजस कांबळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ओतूर

परिसरात गस्त वाढवणार

वनविभाग या परिसरात गस्त वाढवणार असून, गरज भासल्यास आणखी काही संवेदनशील ठिकाणी पिंजरे लावले जाणार आहेत. तसेच, ‘थर्मल ड्रोन’च्या सहाय्याने बिबट्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचा विचारही प्रशासनाकडून केला जात आहे.

हे सुद्धा वाचा : पवारांसाठी प्रियांका चतुर्वेदींचा पत्ता कट करण्याची संजय राऊतांची चाल; भाजपच्या नेत्याचा निशाणा

Web Title: Increased leopard activity in otur area has created fear among farmers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 05:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अब मैं कोकण आया हू! ‘या’ तालुक्यात बिबट्याचा हैदोस; आधी वासरू अन् आता थेट…
1

अब मैं कोकण आया हू! ‘या’ तालुक्यात बिबट्याचा हैदोस; आधी वासरू अन् आता थेट…

काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत आवाज उठविणार; आमदार निलेश राणे यांची शेतकऱ्यांना ग्वाही
2

काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत आवाज उठविणार; आमदार निलेश राणे यांची शेतकऱ्यांना ग्वाही

सरकारने 49 वर्षाच्या कराराचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा…; सदाभाऊ खोत यांचा इशारा
3

सरकारने 49 वर्षाच्या कराराचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा…; सदाभाऊ खोत यांचा इशारा

संतापजनक! बाधित शेतकऱ्यांकडून आत्मदहनाचा इशारा, कुंभमेळा आयुक्तांनी केलेल्या हेटाळणीचा व्यक्त केला निषेध
4

संतापजनक! बाधित शेतकऱ्यांकडून आत्मदहनाचा इशारा, कुंभमेळा आयुक्तांनी केलेल्या हेटाळणीचा व्यक्त केला निषेध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weight Loss Tips: अवघ्या १० दिवसांत वजन कमी होईल? तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला; जाणून घ्या ‘डाएट’ आणि ‘वर्कआउट’चा प्लॅन

Weight Loss Tips: अवघ्या १० दिवसांत वजन कमी होईल? तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला; जाणून घ्या ‘डाएट’ आणि ‘वर्कआउट’चा प्लॅन

Feb 20, 2026 | 06:25 PM
टेस्टिंग दरम्यान Mahindra Vision S झाली स्पॉट, लवकरच लाँच होण्याची शक्यता

टेस्टिंग दरम्यान Mahindra Vision S झाली स्पॉट, लवकरच लाँच होण्याची शक्यता

Feb 20, 2026 | 06:22 PM
Kalyan-Taloja Metro : आता शिळफाट्याची वाहतूक कोंडी फुटणार! मेट्रो १२ च्या विस्तारीकरणाची घोषणा

Kalyan-Taloja Metro : आता शिळफाट्याची वाहतूक कोंडी फुटणार! मेट्रो १२ च्या विस्तारीकरणाची घोषणा

Feb 20, 2026 | 06:21 PM
TET Exam : ९वी-१२वी शिक्षकांना TET सक्ती? सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून मागवला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र

TET Exam : ९वी-१२वी शिक्षकांना TET सक्ती? सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून मागवला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र

Feb 20, 2026 | 06:21 PM
IND vs PAK ‘नो-हॅन्डशेक’ पॉलिसी केवळ दिखावा? दिग्गज क्रिकेटपटूचा खळबळजनक खुलासा; बंद खोलीतील सत्य आले समोर

IND vs PAK ‘नो-हॅन्डशेक’ पॉलिसी केवळ दिखावा? दिग्गज क्रिकेटपटूचा खळबळजनक खुलासा; बंद खोलीतील सत्य आले समोर

Feb 20, 2026 | 06:17 PM
Beed News: १९ मार्चला शेतकरी सहवेदना दिन; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना आधार देणाऱ्यांचा सन्मान सोहळा

Beed News: १९ मार्चला शेतकरी सहवेदना दिन; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना आधार देणाऱ्यांचा सन्मान सोहळा

Feb 20, 2026 | 06:06 PM
Nitesh Rane : मराठा सांस्कृतिक भवनाचे ‘या’ दिवशी उद्घाटन; मंत्री नितेश राणे यांची मोठी घोषणा

Nitesh Rane : मराठा सांस्कृतिक भवनाचे ‘या’ दिवशी उद्घाटन; मंत्री नितेश राणे यांची मोठी घोषणा

Feb 20, 2026 | 06:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM