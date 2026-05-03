Javali Khair Tree Cutting: जावळीत दुर्मिळ खैर वृक्षांची राजरोस कत्तल; वनविभागाचे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष? वृक्षप्रेमींमधून संताप

जावळीचा वनपरिक्षेत्र अधिकारी चार्ज हा गेली वर्षभरापासून सातारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी संदीप झोपळे यांच्याकडे आहे. झोपळे सातारा कार्यालयात बसून तालुक्याचा कारभार हाकत आहेत. मात्र रात्रीच्या ओल्या पार्ट्यांना ते आवर्जून हजेरी लावताना काही गावांमध्ये दिसून येत आहेत.मग कुणाची यात्रा असो किंवा वाढदिवस पार्टी असो ते हजेरी लावतातच. प्रत्यक्षात वन विभागात वन विभागाच्या कामकाजात लक्ष कमी मात्र इतर गोष्टींमध्ये त्यांचा अधिक अधिक रस दिसून येत आहे. त्यामुळेच सांगवी येथील शेकडॊ खैर तोडून देखील सोयीस्करित्या दुर्लक्ष केले गेले आहे.
मध्यंतरी आसनी येथे वनविभागाने पंचनामा केलेले खैर लाकूड चोरीला गेले, तर कुसुंबी येथील वनहद्दीत राजरोसपणे साग झाडांची कत्तल अज्ञाताकडून करण्यात आली. तरी देखील वनविभाग निद्रित अवस्थेत दिसून येत आहे.अशा घटना घडूनही नेमका झोपळे यांना जावळी तालुक्याचा प्रभारी चार्ज देण्या पाठीमागचा उद्देश वरिष्ठांचा कोणता यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सांगवी गावच्या हद्दीत शेकडो खैर तोडलेले असताना देखील कागदोपत्री ठराविक वृक्ष दाखवून पंचनामा केला असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र या ठिकाणी शेकडो खैर तोडण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे वन विभागाने तात्काळ येथील तोडण्यात आलेल्या बुंदयांप्रमाणे वृक्ष मोजून कारवाई करावी अशी मागणी वृक्ष प्रेमींमधून होत आहे.
खैरवृक्ष हा दुर्मिळ प्रजातींमध्ये गणला जातो. त्यामुळे हा खैर तोडण्यासाठी कोणतीही परवानगी वन विभागाकडून दिली जात नाही. मात्र हा खैर पान सुपारी, पान मसाला, गुटखा या वस्तूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो, त्यामुळे चिपळूण सह कोकणात याला मोठ्या प्रमाणात मागणी राहते, व कोकणातूनच तालुक्यातील खैर सिंडिकेट वन विभागाच्या मदतीने चालवले जाते. त्यामुळे दुर्मिळ प्रजातीत खैर गणला जाऊन देखील राजरोसपणे याची तोड जावळी तालुक्यात होताना पाहायला मिळते.
