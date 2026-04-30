Karjat News : पळसदरीत भीषणअग्नीतांडव; शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक तपास

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित दुकान त्या वेळी बंद अवस्थेत होते. दरम्यान, रस्त्याने ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना दुकानातून अचानक धूर निघताना दिसला. सुरुवातीला धूर असल्याने फारशी दखल घेतली गेली नाही, मात्र काही वेळातच धूर दाट होऊन ज्वाळा दिसू लागल्याने नागरिकांनी तात्काळ सतर्कता दाखवत परिसरातील इतर लोकांना याची माहिती दिली. स्थानिकांनी धाव घेत आग विझवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान दुकानातील परिस्थिती अतिशय भीषण असल्याचे दिसून आले. दुकानातील शेल्फ, काउंटर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग तसेच प्लास्टिक साहित्य पूर्णपणे जळून खाक झाले आहे. काही भागात लोखंडी साहित्य यान नुकसान झाल्याचे दिसून येत होते. यावरून आगीची तीव्रता किती मोठी होती याचा अंदाज येतो.
आगीमध्ये त्या दुकानात ठेवलेले पॅकेज पाणी, थंडपेयांच्या बाटल्या काही प्रमाणात सुरक्षित राहिल्या असल्या तरी त्यांच्याभोवतीचा परिसर पूर्णपणे जळून गेला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली असावी अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. दुकान बंद असल्यामुळे सुरुवातीला आग लक्षात येण्यास उशीर झाला, त्यामुळे आगीने वेगाने फैलाव घेतल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आग लागल्याचे नेमकं कारण काय, याचा अधिकृत तपास संबंधित यंत्रणेकडून सुरू करण्यात आला आहे.या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, दुकानातील मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, व्यापाऱ्याचे आर्थिक नुकसान मोठे असल्याची माहिती समोर येत आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, दुकानात मोठ्या प्रमाणावर मालसाठा होता, जो आगीत जळून गेला.घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी दुकानातील साहित्य, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, फर्निचर आदींचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त व्यापाऱ्याला आर्थिक मदत मिळावी यासाठी महसूल विभागाने तात्काळ पंचनामा करावा, अशी मागणी स्थानिक करीत आहे.
