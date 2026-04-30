Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pratap Sarnaik Bhayanderpada Land Dispute Escalates Sarnaik Mehta Face To Face Again Vihang Group Issues Cease Desist Notice To Mehta

Pratap Sarnaik : भाईंदरपाडा जमीनीचा वाद चिघळला; सरनाईक-मेहता पुन्हा आमनेसामने, विहंग ग्रुपकडून मेहतांना ‘Cease & Desist’ नोटीस

भाईंदरपाडा येथील जमीन वाद पुन्हा एकदा चिघळला असून या प्रकरणात विहंग ग्रुपकडून आमदार नरेंद्र मेहता यांना ‘Cease & Desist’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 12:43 PM
Pratap Sarnaik : भाईंदरपाडा जमीनीचा वाद चिघळला; सरनाईक-मेहता पुन्हा आमनेसामने, विहंग ग्रुपकडून मेहतांना ‘Cease & Desist’ नोटीस
Follow Us:
Follow Us:
  • भाईंदरपाडा जमीनीचा वाद चिघळला;
  • सरनाईक-मेहता पुन्हा आमनेसामने,
  • विहंग ग्रुपकडून मेहतांना ‘Cease & Desist’ नोटीस
भाईंदर/ विजय काते : भाईंदरपाडा येथील जमीन वाद पुन्हा एकदा चिघळला असून या प्रकरणात विहंग ग्रुपकडून आमदार नरेंद्र मेहता यांना ‘Cease & Desist’ नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसनंतर राजकीय वादाला अधिकच धार आली असून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा जोरदार मालिका सुरू झाली आहे. नोटीसांबाबत प्रतिक्रिया देताना आमदार नरेंद्र मेहता यांनी ठाम भूमिका घेत, “अशा नोटिसांना मी भिक घालत नाही. मी जे आरोप केले आहेत, तेच आरोप फिर्यादीने पोलिसांकडे तक्रारीत नोंदवले आहेत. मग पोलिसांना ही नोटीस पाठवणार का, याचा खुलासा करावा,” असे आव्हान दिले. तसेच, “या नोटीसला कायदेशीर उत्तर दिले जाईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याचवेळी मेहता यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर पलटवार करत गंभीर आरोप केले. “आरटीओमध्ये भ्रष्टाचार करून प्रताप सरनाईक मीरा-भाईंदर शहरात फाईव्ह स्टार हॉटेल उभारत आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला. या विधानामुळे राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.दरम्यान, प्रताप सरनाईक यांनीही मेहता यांच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. “नरेंद्र मेहता हे स्वतः दर्जाहीन नेते आहेत आणि त्यांच्या वक्तव्यामुळे राजकारणाचा स्तर खालावत आहे. आम्ही कोणतेही बेकायदेशीर काम केलेले नाही, म्हणूनच त्यांना नोटीस पाठवली आहे,” असे सरनाईक यांनी म्हटले.

नगर परिषदा महासंघाच्या अध्यक्षपदी रुचिता घोरपडे यांची निवड, 393 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांचं करणार नेतृत्व

पुढे ते म्हणाले, “ठाण्यात त्यांना कोणीही भीक घातलेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर ते निवडून येतात. स्वतःच भ्रष्टाचारात गुंतलेले असताना इतरांवर आरोप करणे चुकीचे आहे.”या संपूर्ण प्रकरणामुळे भाईंदरपाडा जमीन वाद पुन्हा चर्चेत आला असून पुढील काळात हा वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांदरम्यान प्रत्यक्षात सत्य काय, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Mira Bhayander : मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून वाद ; सदावर्ते यांना विरोध करणाऱ्या मनसे कार्यकर्त्यांचे राज ठाकरेंनी केलं कौैतुक

Web Title: Pratap sarnaik bhayanderpada land dispute escalates sarnaik mehta face to face again vihang group issues cease desist notice to mehta

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 12:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?
1

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM