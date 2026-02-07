Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
महापौरपदाची सूत्रे हाती घेताच लांडगेंनी पिंपरी-चिंचवडकरांना दिले 'हे' मोठे आश्वासन; आता शहरवासियांना दररोज…

सभागृह नेतेपदी प्रशांत शितोळे आणि विरोधी पक्षनेतेपदी भाऊसाहेब भोईर यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. या बैठकीत अनेक मुद्यांवर लक्ष दिले गेले.

Updated On: Feb 07, 2026 | 01:11 PM
महापौरपदाची सूत्रे हाती घेताच लांडगेंनी पिंपरी-चिंचवडकरांना दिले 'हे' मोठे आश्वासन;

महापौरपदाची सूत्रे हाती घेताच लांडगेंनी पिंपरी-चिंचवडकरांना दिले 'हे' मोठे आश्वासन (संग्रहित फोटो)

पिंपरी :पिंपरी-चिंचवडमधील शहरवासियांना दररोज पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिका प्रशासन तातडीने पावले उचलणार असून, आगामी काळात पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य या तीन मुख्य विषयांवरच आमचा सर्वाधिक भर असेल,” अशी ग्वाही नवनियुक्त महापौर रवी लांडगे यांनी दिली. महापालिकेच्या महापौरपदी निवड झाल्यानंतर आयोजित पहिल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी शहरासाठी स्वतंत्र आयुक्तांची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचेही स्पष्ट केले.

शुक्रवारी झालेल्या विशेष सभेत महापौरपदी रवी लांडगे यांची तर उपमहापौरपदी शर्मिला राजू बाबर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. तसेच सभागृह नेतेपदी प्रशांत शितोळे आणि विरोधी पक्षनेतेपदी भाऊसाहेब भोईर यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. या बैठकीत अनेक मुद्यांवर लक्ष दिले गेले. त्यात शहराचा पाणीप्रश्न सोडवून दररोज पाणीपुरवठा करणे हे आमचे पहिले उद्दिष्ट आहे. स्वच्छ आणि सुंदर शहरासाठी नागरिकांचा सहभाग वाढवून कामकाजात सातत्य राखले जाईल. याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. तसेच गेल्या काही काळात प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या कामांची आणि निर्णयांची माहिती घेतली जाईल. भ्रष्टाचाराबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आली नसली, तरी गैरप्रकार आढळल्यास चौकशी केली जाईल.

याशिवाय, पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार पाहता, पालिकेला पूर्णवेळ आणि स्वतंत्र आयुक्त मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे. शहरातील सर्व १२८ नगरसेवकांच्या तक्रारींची आणि प्रभागातील प्रश्नांची आयुक्तांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. शहरात वाढलेला भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी अधिक सक्षम यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित केली जाईल.

रवी लांडगे यांची निवड बिनविरोध

पीठासीन अधिकारी तथा सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृहात ही निवड प्रक्रिया पार पडली. महापौरपदासाठी भाजपतर्फे रवी लांडगे यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली. उपमहापौर पदासाठी राष्ट्रवादीच्या वैशाली काळभोर यांनी आपला अर्ज मागे घेतल्याने शर्मिला बाबर यांचीही निवड बिनविरोध झाली. यावेळी आमदार महेश लांडगे, उमा खापरे, अमित गोरखे, शंकर जगताप आणि आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नूतन पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

दिवंगत अजित पवार यांना श्रद्धांजली

निवडीनंतर झालेल्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. शोकप्रस्ताव मांडल्यानंतर, नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांच्या सूचनेनुसार महापालिकेची सभा २० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर महापौर व उपमहापौरांनी महापालिका प्रांगणातील दिवंगत अण्णासाहेब मगर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

हेदेखील वाचा : PCMC News: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदी रवी लांडगे यांची बिनविरोध निवड

Published On: Feb 07, 2026 | 01:11 PM

