Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Kolhapur News : “प्लास्टिक नव्हे, कापडी पिशवी द्या ;शहर प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी सहकार्य करा”- नगराध्यक्षा मनीषा डांगे

पुढील १०० दिवसांत कुरुंदवाड शहर पूर्णतः प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्धार नगरपालिकेने केला असून, यामध्ये व्यापारी व नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन नगराध्यक्षा मनीषा डांगे यांनी केले.

Updated On: Feb 13, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur News : “प्लास्टिक नव्हे, कापडी पिशवी द्या ;शहर प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी सहकार्य करा”- नगराध्यक्षा मनीषा डांगे
Follow Us:
Follow Us:
  • प्लास्टिक नव्हे, कापडी पिशवी द्या
  • शहर प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी सहकार्य करा
कोल्हापूर : शिरोळ, (वा.) प्लास्टिकमुळे पर्यावरण आणि आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम लक्षात घेता आता सजग होण्याची वेळ आली आहे. पुढील १०० दिवसांत कुरुंदवाड शहर पूर्णतः प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्धार नगरपालिकेने केला असून, यामध्ये व्यापारी व नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन नगराध्यक्षा मनीषा डांगे यांनी केले.कुरुंदवाड शहर स्वच्छ, सुंदर आणि पर्यावरणपूरक बनवण्याच्या उद्देशाने नगरपालिकेच्यावतीने प्लास्टिकमुक्ती अभियानाची सुरुवात केली आहे. या अभियानाचा एक भाग म्हणून नगराध्यक्ष मनीषा डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली उपनगराध्यक्ष दीपक गायकवाड, नगरपालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक व – अधिकारी यांनी शहरातून भव्य जनजागृती रॅली काढली. रॅलीदरम्यान – नगराध्यक्षांनी दुकानदारांशी थेट संवाद – साधत प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर – थांबवून कापडी पिशव्यांचा स्वीकार करण्याचे आवाहन केले.

ग्राहकांना प्लास्टिक पिशव्या देण्याऐवजी देण्याची सवय लावणे ही काळाची गरज आहे. प्लास्टिकमुक्त शहर ही केवळ घोषणा नसून ती लोकसहभागातूनच यशस्वी होऊ शकते.
– मनीषा डांगे, नगराध्यक्षा

Kolhapur : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील

२५ हजार रुपयांपर्यंत दंड
यावेळी प्रशासकीय अधिकारी श्रद्धा वळवडे यांनी प्लास्टिकमुक्तीबाबतच्या कायदेशीर तरतुदींची माहिती देताना सांगितले की, कोणत्याही दुकानात प्लास्टिक पिशव्या आढळल्यास पहिल्यांदा ५ हजार रुपयापर्यंत दंड, तर पुन्हा प्लास्टिक आढळल्यास २५ हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी दुकानदारांनी स्वेच्छेने प्लास्टिक विक्री बंद करावी, असे सांगितले.

प्लॅस्टिकच्या अतिवापराला आळा घालणं हे सर्वात महत्वाचं असून त्यादृष्टीकोनातून पावलं उचलली जात आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यात सर्वात मोठा वाटा हा प्लॅस्टिकचा आहे. त्यामुळे काटेकोपणे प्लॅस्टिकवर बंदी आणलीच पाहिजे.

Satara News : आव्हाने पेलणारे शिक्षण द्यायला पाहिजे; वारणा महाविद्यालयातील राष्ट्रीय परिषदेत तज्ज्ञांची मागणी

Web Title: Kolhapur news give cloth bags not plastic cooperate in making the city plastic free mayor manisha dange

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 06:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट
1

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Kolhapur : भिमा कृषी व पशू प्रदर्शनाचे उद्घाटन! निरनिराळ्या पशूंनी लावली हजेरी, चक्क 1400 किलोचा रेडा…
2

Kolhapur : भिमा कृषी व पशू प्रदर्शनाचे उद्घाटन! निरनिराळ्या पशूंनी लावली हजेरी, चक्क 1400 किलोचा रेडा…

Satara News : ‘जय जय रघुवीर समर्थ’चा जयघोष; सज्जनगडावर दासनवमी उत्साहात साजरी, 9 दिवस रामनामाचा गजर
3

Satara News : ‘जय जय रघुवीर समर्थ’चा जयघोष; सज्जनगडावर दासनवमी उत्साहात साजरी, 9 दिवस रामनामाचा गजर

Kolhapur : वाढीव पाणीबिलाची केली होळी; प्रशासनाचा नोंदवला निषेध, नागरिकांचं आयुक्तांना निवेदन
4

Kolhapur : वाढीव पाणीबिलाची केली होळी; प्रशासनाचा नोंदवला निषेध, नागरिकांचं आयुक्तांना निवेदन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apple iPhone 17e vs Google Pixel 10a: मिड रेंजमध्ये होणार शर्यत! ग्राहक कोणाला पसंती देणार? कोणाचे फीचर्स बेस्ट? वाचा सविस्तर

Apple iPhone 17e vs Google Pixel 10a: मिड रेंजमध्ये होणार शर्यत! ग्राहक कोणाला पसंती देणार? कोणाचे फीचर्स बेस्ट? वाचा सविस्तर

Feb 13, 2026 | 07:47 PM
Tarique Rahman: बांगलादेशाचा ‘Dark Prince’ ते सत्तेपर्यंतचा प्रवास, 17 वर्षांचा वनवास; 2 महिन्यात फासे पलटले

Tarique Rahman: बांगलादेशाचा ‘Dark Prince’ ते सत्तेपर्यंतचा प्रवास, 17 वर्षांचा वनवास; 2 महिन्यात फासे पलटले

Feb 13, 2026 | 07:40 PM
New Serial Launched: स्टार प्लसने दिली नव्या प्रेमकथेची झलक; नाव अद्याप गुलदस्त्यात!

New Serial Launched: स्टार प्लसने दिली नव्या प्रेमकथेची झलक; नाव अद्याप गुलदस्त्यात!

Feb 13, 2026 | 07:32 PM
भारतात Vespa Officina 8 चा खास एडिशन झाला लाँच, किंमत तर 1.50 लाखांपेक्षा कमी

भारतात Vespa Officina 8 चा खास एडिशन झाला लाँच, किंमत तर 1.50 लाखांपेक्षा कमी

Feb 13, 2026 | 07:24 PM
Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषद विजयाचा जल्लोष; दिलीपराव देशमुखांच्या हस्ते सत्कार

Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषद विजयाचा जल्लोष; दिलीपराव देशमुखांच्या हस्ते सत्कार

Feb 13, 2026 | 07:14 PM
IND vs PAK महामुकाबल्यावर पावसाचे सावट! ‘इतक्या’ टक्के पावसाचा अंदाज; चाहत्यांची धाकधूक वाढली

IND vs PAK महामुकाबल्यावर पावसाचे सावट! ‘इतक्या’ टक्के पावसाचा अंदाज; चाहत्यांची धाकधूक वाढली

Feb 13, 2026 | 07:13 PM
प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना खलनायक का ठरवलंय जातंय? हसन मुश्रीफ यांचे विलिनीकरणाबाबत मोठं वक्तव्य

प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना खलनायक का ठरवलंय जातंय? हसन मुश्रीफ यांचे विलिनीकरणाबाबत मोठं वक्तव्य

Feb 13, 2026 | 07:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM