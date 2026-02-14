Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नागरगावात कार-ट्रकचा भीषण अपघात; बाप-लेकींसह मामाचा जागीच मृत्यू

पवन काळे व त्यांचे मेहुणे बाळासाहेब नागवडे हे वंदना काळे व आराध्या काळे यांसह त्यांच्या जवळील कारमधून शिक्षणासाठी कोल्हापूर येथे असलेल्या मुलाला भेटण्यासाठी गेलेले होते.

Updated On: Feb 14, 2026 | 01:20 PM
शिक्रापूर : नागरगाव (ता.शिरुर) येथील न्हावरे रस्त्यालगत नलगे वस्ती येथे कार व ट्रकचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात बाप-लेकींसह मामाचा जागीच मृत्यू झाला तर दोन महिला गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली. पवन राजहंस काळे, आराध्या पवन काळे व बाळासाहेब प्रकाश नागवडे असे तिघा मृतांची नावे आहेत.

निमोणे (ता.शिरुर) येथील पवन काळे व त्यांचे मेहुणे बाळासाहेब नागवडे हे वंदना काळे व आराध्या काळे यांसह त्यांच्या जवळील कारमधून शिक्षणासाठी कोल्हापूर येथे असलेल्या मुलाला भेटण्यासाठी गेलेले होते. रात्री उशिरा पुन्हा घरी परतत असताना नागरगाव हद्दीतील नलगे वस्ती येथे मध्यरात्रीच्या सुमारास समोरून आलेल्या ट्रक व काळे यांच्या कारची समोरासमोर धडक बसून भीषण अपघात झाला.

दरम्यान, दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान होऊन कारमधील चार जण गंभीर जखमी झाले. नागरिकांनी जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, या अपघातात पवन राजहंस काळे (वय ३८ वर्षे), आराध्या पवन काळे (वय ९ वर्षे दोघे रा. निमोणे ता. शिरुर जि. पुणे) व पवन काळे यांचे मेहुणे बाळासाहेब प्रकाश नागवडे (वय ३८ वर्षे सध्या रा. बाबुराव नगर शिरुर ता. शिरुर जि. पुणे मूळ रा. गुणवडी ता. अहिल्यानगर जि. अहिल्यानगर) या तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर वंदना पवन काळे (वय ३० वर्षे रा. निमोणे ता. शिरुर जि. पुणे) या गंभीर जखमी झाल्या असून, त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहे.

हेदेखील वाचा : Nashik News : राज्य मार्गावरील खड्डा ठरतोय जीवघेणा, महिनाभरात सहा ते सात अपघात

सदर दुर्दैवी घटनेमुळे निमोणे गावात शोककळा पसरली असून, काळे कुटुंब हे गावातील सामाजिक कार्यामध्ये नेहमी सक्रिय तसेच परिसरात सर्वपरिचित कुटुंब म्हणून ओळखले जाते तर अचानक झालेल्या या दुर्दैवी घटनेने ग्रामस्थांना मोठा धक्का बसला असून, गावात शोककळा पसरली आहे. तर घडलेल्या प्रकाराबाबत शिरुर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सिन्नर शहराजवळ भीषण अपघात

दुसऱ्या एका घटनेत, सिन्नर-निफाड राज्यमार्गावरील सिन्नर शहराजवळील उकाडे मळ्याजवळ रस्त्याच्या मध्यवर्ती भागातील खड्डा जीवघेणा ठरत आहे. मुख्य रस्त्याच्या मधोमध असलेला हा रस्ता प्रवाशांसाठी काळ बनू आहे. या भागात वारंवार अपघात घडूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे त्याकडे होणारे दुर्लक्ष नागरिकांच्या जीविताशी खेळणारे ठरत आहे. सिन्नर-निफाड हा राज्यमार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतो. कानडी माळ्याच्या पुढे उकाडे मळ्याजवळ गारे इंटरप्राईजेसच्या समोर रस्त्याच्या मधोमध पडलेला हा खड्डा गेल्या अनेक दिवसांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुर्लक्षित केला जात आहे.

Published On: Feb 14, 2026 | 01:18 PM

Feb 14, 2026 | 01:18 PM
