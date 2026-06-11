कृष्णा कारखाना निवडणूक : ‘कपबशी’ विरुद्ध ‘नारळ’ लढत, दोन अपक्षांना ट्रॅक्टर व शिट्टी

कराड : यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या चिन्हवाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रचाराचा धुरळा उडण्यास सुरुवात झाली आहे. सत्ताधारी सहकार पॅनेलला ‘कपबशी’, तर विरोधी संस्थापक पॅनेलला ‘नारळ’ हे निवडणूक चिन्ह मिळाल्याने कारखान्याच्या निवडणुकीत रंगत वाढली आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी अपर्णा यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुधवारी झालेल्या प्रक्रियेत दोन्ही प्रमुख पॅनेलसह रिंगणात राहिलेल्या अपक्ष उमेदवारांनाही चिन्हांचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये वडगाव हवेली-दुशेरे गटातील अपक्ष उमेदवार विश्वास पांडुरंग जाधव यांना ‘ट्रॅक्टर’, तर बोरगाव-रेठरे हरणाक्ष गटातील अपक्ष उमेदवार महेश राजाराम पवार यांना ‘शिट्टी’ हे चिन्ह देण्यात आले.
कारखाना निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम दिवशी एकूण १३९ अर्ज प्राप्त झाले होते. छाननीनंतर त्यापैकी १२२ अर्ज वैध ठरले. त्यानंतर माघारीच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांनी माघार घेतल्याने निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले. अंतिम दिवशी ५३ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांची संख्या ४४ वर आली आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत सहकार पॅनेल आणि संस्थापक पॅनेल यांच्यात सरळ सामना होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, दोन्ही बाजूंनी प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. तसेच मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बैठका, संपर्क दौरे आणि प्रचार नियोजनाला वेग आला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी अपर्णा यादव यांनी सांगितले की, चिन्हवाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, उमेदवारांची चिन्हांकित अंतिम यादी आज गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, या निवडणुकीसाठी २१ जून रोजी मतदान, तर २३ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे कारखाना कार्यक्षेत्रात निवडणुकीची चुरस आणखी वाढणार आहे.
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