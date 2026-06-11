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मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी! जलपुरवठा यंत्रणा हायटेक करण्यासाठी पालिकेची उपाययोजना, नागरिकांना मिळणार शुद्ध हवा-पाणी

Updated On: Jun 11, 2026 | 11:14 AM IST
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सारांश

मुंबईतील नागरिकांना अधिक सुरक्षित, आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक सुविधा देण्यासाठी जलव्यवस्थापन क्षेत्रात मोठ्या बदलांची तयारी सुरू आहे. यामुळे पाणीपुरवठ्याची कार्यक्षमता, सुरक्षितता आणि देखरेख अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली

मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी! जलपुरवठा यंत्रणा हायटेक करण्यासाठी पालिकेची उपाययोजना, नागरिकांना मिळणार शुद्ध हवा-पाणी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या यंत्रणांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी महापालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक सुधारणा केल्या जात आहेत.
  • पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देत काही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची तयारी सुरू आहे.
  • विविध प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत असून भविष्यातील सेवांना अधिक स्मार्ट आणि विश्वासार्ह बनवण्यावर भर दिला जात आहे.
मुंबईकरांचा पाणीपुरवठा अधिक सुरक्षित, अखंडित आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने, पाणीपुरवठ्याचा मुख्य कणा असलेल्या नियंत्रण। कक्षांचे आधुनिकीकरण, वायू प्रदूषण नियंत्रण आणि सुरक्षेसाठी पालिकेने तीन मोठे निर्णय घेत निविदा प्रक्रिया जाहीर केल्या आहेत. या नव्या ‘मास्टरप्लॅन’मुळे पावसाळ्यातही मुंबईची जलवाहिनी अधिक सक्षम आणि हायटेक होणार आहे.

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मुंबईचा मुख्य पाणीपुरवठा भांडुप कॉम्प्लेक्समधील नियंत्रण कक्षातून ‘स्काडा’ प्रणालीद्वारे हाताळला जातो, मात्र आणीबाणीच्या काळात किंवा तांत्रिक बिघाडाच्या वेळी पाणीपुरवठा विस्कळीत होऊ नये म्हणून मलबार हिल येथील ‘डिझास्टर रिकव्हरी सेंटर’ हा बॅकअप कक्ष सज्ज ठेवला जातो. या कक्षातील जुनी यंत्रणा बदलून तिथे १५.९० लाख रुपयांची अत्याधुनिक डिस्प्ले सिस्टीम बसवली जाणार असून या नव्या हाय-डेफिनिशन स्क्रीनमुळे मुंबई जलवाहिन्यांचे नेटवर्क, पाण्याचे नियोजन आणि गळतीची माहिती लाइव्ह पाहता येईल, ज्यामुळे त्रुटी शोधून जलद निर्णय घेणे शक्य होईल आणि यासाठी २० जूनपर्यंत ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले आहेत.

अत्याधुनिक ‘आरईसीडी’ यंत्रणा बसवणार

भांडुप कॉम्प्लेक्स जलशुद्धीकरण केंद्रात वीज खंडित झाल्यास शुद्धीकरण प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी मोठे डिझेल जनरेटर्स चालवले जातात, ज्यामधून होणारे घातक वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी पालिका तिथे अत्याधुनिक ‘आरईसीडी’ यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. यामुळे विषारी धुराचे हवेत मिसळण्यापूर्वीच शुद्धीकरण होईल आणि लगतच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील हवेची गुणवत्ता सुधारेल, तसेच राष्ट्रीय हरित लवादाच्या नियमांनुसार हे काम पावसाळ्यातही ३ महिन्यांत पूर्ण केले जाणार असून कंत्राटदारांची तांत्रिक व आर्थिक पडताळणी पूर्ण झाली आहे.

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निविदा प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात

पाणी जंतूविरहित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विषारी क्लोरीन वायूची गळती रोखण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील पांजरापूर जलशुद्धीकरण केंद्रात अत्याधुनिक ‘क्लोरीन गॅस सेन्सर्स’ आणि ‘लीक डिटेक्टर्स पॅनेल्स’ बसवले जाणार आहेत. यामुळे सूक्ष्म गळती झाल्यासही हे सेन्सर्स तात्काळ नियंत्रण कक्षाला अलर्ट देतील, ज्यामुळे मोठी दुर्घटना टळेल, कर्मचाऱ्यांचे प्राण सुरक्षित राहतील आणि चोवीस तास शुद्ध पाणीपुरवठ्याची हमी मिळेल, तर या कामाचीही निविदा प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Mumbai water supply system to go hi tech bmc launches major upgrade plan

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Published On: Jun 11, 2026 | 11:14 AM

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