Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

‘शक्तिपीठ’साठी लवकरच केले जाणार जमीन अधिग्रहण; वर्ध्यातील 20 गावांमध्ये…

आता भूसंपादनाविषयी मार्गदर्शक सूचनांची प्रतीक्षा जिल्हा प्रशासनाला आहे. सूचना प्राप्त होताच भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती येणार आहे. शक्तिपीठ महामार्ग हा १२ जिल्ह्यातील ३९ तालुके, ३७१ गावांच्या हद्दीतून जाणार आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 01:05 PM
शक्तिपीठसाठी जमीन अधिग्रहण लवकरच

शक्तिपीठसाठी जमीन अधिग्रहण लवकरच

Follow Us:
Follow Us:

वर्धा : विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण होत गोवा राज्याशी जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा मार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्गमधील पत्रादेवी असा एकूण ८०२ किमीचा राहणार असून, तो वर्धा जिल्ह्यातील २ तालुक्यातून जात आहे. या महामार्गासाठी जिल्ह्यातील २० गावांतील जमीन संपादित केली जाणार आहे.

नुकताच जमीन मोजणी होऊन वर्धा उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयाला जमिनीचा संयुक्त मोजणी अहवाल (जेएलएसआर) सादर झाल्याने तातडीने आणि तो एमएसआरडीसीकडे पाठवण्यात आला आहे. आता भूसंपादनाविषयी मार्गदर्शक सूचनांची प्रतीक्षा जिल्हा प्रशासनाला आहे. सूचना प्राप्त होताच भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती येणार आहे. शक्तिपीठ महामार्ग हा १२ जिल्ह्यातील ३९ तालुके, ३७१ गावांच्या हद्दीतून जाणार आहे. त्यासाठी राज्यातील सुमारे ८ हजार ६१५ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. हा महामार्ग वर्धा तालुक्यातील १० व देवळी तालुक्यातील १० गावातून जाणार आहे. त्यासाठी ४८६.७८९ हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीची मोजणी भूमिअभिलेख विभागातर्फे करण्यात आली आहे.

दरम्यान, शक्तिपीठ महामार्ग हा वर्धा तालुक्यातील दिग्रस, पांढरकवडा, झाडगाव, गणेशपूर, तिगाव, रोठा, धोत्रा (रेल्वे), निमगाव, पढेगाव, चिकणी तर देवळी तालुक्यातील देवळी, इसापूर, काजळसरा, वाटखेडा, बाभूळगाव (खोसे), सैदापूर, कर्मलापूर, वाबगाव, काशिमपूर, खर्डा या गावातून जाणार आहे.

शक्तिपीठ महामार्गासाठी २० हजार ७८७ कोटींची तरतूद

राज्यातील महत्वाच्या तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या आणि मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी (Shaktipeeth Highway) राज्य शासनाने २० हजार ७८७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परभणी जिल्ह्यातील (Parbhani News) अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी यात जाणार असून, कित्येकजण भूमिहीन होणार आहेत. परभणी तालुक्यातील सहजपूर जवळा येथे शेताची मोजणी करण्यासाठी गेलेल्या पथकास शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. प्रचंड घोषणाबाजी करत महिला व पुरुष शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया रोखण्याचा प्रयत्न केला.

हेदेखील वाचा : Shaktipeeth Highway ला परभणीतून तीव्र विरोध; शेतकऱ्याने अंगावर पेट्रोल ओतून घेतल्याने तापले वातावरण

Web Title: Land acquisition for shaktipeeth highway to be done soon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 01:05 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
थॅलेसेमियाग्रस्तांच्या स्वप्नांना मिळणार बळ! ‘चाइल्ड हेल्प फाऊंडेशन’कडून विशेष केंद्राची स्थापना

थॅलेसेमियाग्रस्तांच्या स्वप्नांना मिळणार बळ! ‘चाइल्ड हेल्प फाऊंडेशन’कडून विशेष केंद्राची स्थापना

Mar 07, 2026 | 02:20 PM
Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…

Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…

Mar 07, 2026 | 02:18 PM
IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

Mar 07, 2026 | 02:15 PM
‘काळ आला होता पण…’; खेडमध्ये खाजगी बस पलटली अन्…, भाविकांसोबत नेमके घडले काय?

‘काळ आला होता पण…’; खेडमध्ये खाजगी बस पलटली अन्…, भाविकांसोबत नेमके घडले काय?

Mar 07, 2026 | 02:13 PM
US Iran war Impact: केळी, द्राक्षे, डाळिंब, भाज्या… दुबईत 1000 कंटेनर अडकले, भारताचं कोट्यवधींचं नुकसान!

US Iran war Impact: केळी, द्राक्षे, डाळिंब, भाज्या… दुबईत 1000 कंटेनर अडकले, भारताचं कोट्यवधींचं नुकसान!

Mar 07, 2026 | 02:04 PM
vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

Mar 07, 2026 | 02:01 PM
Pune Crime: जबरदस्तीच्या प्रयत्नाला महिलेचा विरोध; संतापात गळा दाबून खून, दिवेघाट पायथ्याशी महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला

Pune Crime: जबरदस्तीच्या प्रयत्नाला महिलेचा विरोध; संतापात गळा दाबून खून, दिवेघाट पायथ्याशी महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला

Mar 07, 2026 | 01:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM