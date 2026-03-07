IND W vs AUS W : Ellyse Perry ने रचला इतिहास, ही कामगिरी करणारी ती एकमेव महिला क्रिकेटपटू

भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळला जात आहे. याआधी तीन सामन्यांची टी20 मालिका झाली तर एकदिवसीय मालिका देखील खेळवण्यात आली. पहिल्या दिवशी भारताचा डाव १९८ धावांवर संपला. प्रत्युत्तरादाखल, ऑस्ट्रेलियाने खेळ संपला तेव्हा पहिल्या डावात ३ बाद ९६ धावा केल्या होत्या. एलिस पेरी ४३ धावांवर तर अॅनाबेल सदरलँड २० धावांवर खेळत होती.
सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी पेरीने अर्धशतक झळकावले, पण तिचे तिसरे कसोटी शतक हुकले. तिने ११६ चेंडूत ७६ धावा केल्या आणि दीप्ती शर्माने तिला एलबीडब्ल्यू बाद केले. यासह पेरीने अनेक विक्रम प्रस्थापित केले. तिने तिच्या १५ व्या कसोटी आणि २४ व्या डावात १००० धावांचा टप्पा गाठला. यामुळे ती महिला कसोटी क्रिकेटमध्ये धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत टॉप १० मध्येही आली. एलिस पेरी ही कसोटी क्रिकेटमध्ये १,००० पेक्षा जास्त धावा करणारी आणि ३० पेक्षा जास्त विकेट्स घेणारी एकमेव महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे.
सर्व फॉरमॅटमध्ये १,००० पेक्षा जास्त धावा करणारी ती दुसरी महिला क्रिकेटपटूही ठरली आहे. पेरीने कॅरेन रोल्टनला मागे टाकत ऑस्ट्रेलियन महिला संघासाठी कसोटी सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज बनली आहे. पेरीने आतापर्यंत तिच्या कारकिर्दीत १६५ एकदिवसीय सामने खेळले आहेत. १३७ डावांमध्ये तिने ४८.४३ च्या सरासरीने आणि ७८.४८ च्या स्ट्राईक रेटने ४,५०४ धावा केल्या आहेत. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये तिच्या ३७ अर्धशतके आणि तीन शतके आहेत. पेरीने १७१ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये २,२०१ धावा केल्या आहेत. या काळात, ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू खेळाडूची सरासरी ३०.१५ आणि स्ट्राईक रेट ११६.८२ आहे.
Ellyse Perry becomes the only woman to have scored more than 1,000 runs and taken more than 30 wickets in Tests. #AUSvIND READ: https://t.co/D2TuhZLtVH pic.twitter.com/znIEqpHIbC — cricket.com.au (@cricketcomau) March 7, 2026