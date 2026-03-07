Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND W vs AUS W : Ellyse Perry ने रचला इतिहास, ही कामगिरी करणारी ती एकमेव महिला क्रिकेटपटू

एलिस पेरी महिला कसोटी क्रिकेटमध्ये धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत टॉप १० मध्येही आली. एलिस पेरी ही कसोटी क्रिकेटमध्ये १,००० पेक्षा जास्त धावा करणारी आणि ३० पेक्षा जास्त विकेट्स घेणारी एकमेव महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 02:43 PM
फोटो सौजन्य - cricket.com.au

फोटो सौजन्य - cricket.com.au

भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळला जात आहे. याआधी तीन सामन्यांची टी20 मालिका झाली तर एकदिवसीय मालिका देखील खेळवण्यात आली. पहिल्या दिवशी भारताचा डाव १९८ धावांवर संपला. प्रत्युत्तरादाखल, ऑस्ट्रेलियाने खेळ संपला तेव्हा पहिल्या डावात ३ बाद ९६ धावा केल्या होत्या. एलिस पेरी ४३ धावांवर तर अ‍ॅनाबेल सदरलँड २० धावांवर खेळत होती.

पेरीचे शतक हुकले

सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी पेरीने अर्धशतक झळकावले, पण तिचे तिसरे कसोटी शतक हुकले. तिने ११६ चेंडूत ७६ धावा केल्या आणि दीप्ती शर्माने तिला एलबीडब्ल्यू बाद केले. यासह पेरीने अनेक विक्रम प्रस्थापित केले. तिने तिच्या १५ व्या कसोटी आणि २४ व्या डावात १००० धावांचा टप्पा गाठला. यामुळे ती महिला कसोटी क्रिकेटमध्ये धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत टॉप १० मध्येही आली. एलिस पेरी ही कसोटी क्रिकेटमध्ये १,००० पेक्षा जास्त धावा करणारी आणि ३० पेक्षा जास्त विकेट्स घेणारी एकमेव महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे.

IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

सर्व फॉरमॅटमध्ये १,००० पेक्षा जास्त धावा करणारी ती दुसरी महिला क्रिकेटपटूही ठरली आहे. पेरीने कॅरेन रोल्टनला मागे टाकत ऑस्ट्रेलियन महिला संघासाठी कसोटी सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज बनली आहे. पेरीने आतापर्यंत तिच्या कारकिर्दीत १६५ एकदिवसीय सामने खेळले आहेत. १३७ डावांमध्ये तिने ४८.४३ च्या सरासरीने आणि ७८.४८ च्या स्ट्राईक रेटने ४,५०४ धावा केल्या आहेत. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये तिच्या ३७ अर्धशतके आणि तीन शतके आहेत. पेरीने १७१ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये २,२०१ धावा केल्या आहेत. या काळात, ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू खेळाडूची सरासरी ३०.१५ आणि स्ट्राईक रेट ११६.८२ आहे.

पेरीच्या कामगिरीवर टाका नजर

  • कसोटीत १००६ धावा
  • एकदिवसीय सामन्यात ४५०४ धावा
  • आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये २२०१ धावा
  • कसोटीत ३९ बळी
  • एकदिवसीय सामन्यात १६६ बळी
  • आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १२६ बळी

Published On: Mar 07, 2026 | 02:43 PM

