"मुंगळा की डोंगळा?", संकेत-तन्वीची बिग बॉसच्या घरात मजेशीर मस्ती, राखी-राकेशने वाढवली रंगत

बिग बॉसच्या घरात नवीन 3 वाइल्ड कार्ड एन्ट्री झाली असून घरात सध्या हलकंफुलकं वातावरण पाहायला मिळत आहे.

Mar 07, 2026 | 02:40 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बिग बॉस मराठीच्या घरात अलीकडील भागात हलकंफुलकं आणि मजेशीर वातावरण पाहायला मिळालं. घरातील सदस्यांच्या मजेशीर टास्क, पूलमधली धमाल आणि एकमेकांमध्ये हलकीफुलकी चिडवाचिडवीमुळे घरात हसवा-हसवीचा फड रंगला.

घरात ‘भूल भुलैय्या’च्या थीमवर टास्क होताच, संकेत पाठक, तन्वी, रुचिका, राखी आणि प्रभू यांनी वेगवेगळ्या मजेदार अवतारात भूमिका साकारल्या. टास्कनंतर सदस्यांचा मोर्चा स्विमिंग पूलकडे वळला, जिथे विशालने रेवालाला पाण्यात टाकण्याचा प्रयत्न केला. संकेतने दोघांनाही पाण्यात ढकलून वातावरणात आणखी रंग भरला.

टास्कनंतर सदस्यांचा मोर्चा स्विमिंग पूलकडे वळला. सगळे मस्ती करत असताना विशालने रेवालाच उचलून पाण्यात टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याआधीच संकेतने दोघांनाही पाण्यात ढकलत वातावरणात आणखी रंग भरला. या प्रसंगावर घरातल्या सदस्यांमध्ये एकच हशा पिकला.

हा सीन पाहून रुचिका मात्र थोडी नाराज झाल्यासारखी दिसली. ती तिथून उठून थेट घराच्या आत जाऊन बेडवर झोपली. नंतर विशाल तिला समजवण्यासाठी गेला, मात्र ती त्याच्यासोबत बाहेर आली नाही.

दरम्यान, पूलजवळ राखी सावंत आणि संकेत एकत्र दिसताच राकेश बापटने मिश्किल अंदाजात “तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है” हे गाणं गात सगळ्यांचीच फिरकी घेतली आणि वातावरणात आणखी मजा आणली.

यानंतर संकेत आणि तन्वीमध्ये हलकीफुलकी नोकझोक रंगली. संकेत प्राजक्ताकडे जाऊन बसला तेव्हा तन्वीने “साखरगोळी डोंगला आला, उठ!” असं म्हणत मस्करी केली. त्यावर संकेत आणि प्राजक्ताने “मुंगळा” म्हणत प्रत्युत्तर दिलं आणि घरात ‘मुंगळा की डोंगळा’ अशी मजेशीर जुंप रंगली.

vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

या संवादात नंतर इतर सदस्यही सामील झाले आणि तन्वीची फिरकी घ्यायला सुरुवात केली. संकेतच्या झटपट उत्तरांवर रुचिका हसत म्हणाली, “संकेत शिकला आता.” मात्र राखी सावंतने लगेच त्याला सपोर्ट करत “संकेतला सगळं माहितीय, त्याला शिकायची गरज नाही,” असं म्हणत त्याची बाजू घेतली.

दरम्यान, घरातील कामांवरूनही थोडीफुलकी चकमक रंगली. प्रभूने कचरा उचलण्याचं काम पूर्ण न केल्यामुळे संकेत आणि तन्वीमध्ये पुन्हा हलकीफुलकी खटकेबाजी रंगली.

Star Pravah च्या ‘Anandi’साठी प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला; दोन दिग्गज कलाकारांचं पुनरागमन, प्रोमोला २ मिलियन व्ह्यूज

या सगळ्या प्रसंगांमध्ये ‘मुंगळा की डोंगळा’ हा संवाद घरातील हसवा-हसवीचा एक खास क्षण ठरला. हशा, चिडवाचिडवी आणि हलकीफुलकी खटकेबाजीमुळे बिग बॉस मराठीच्या घरात बर्‍याच दिवसांनी वेगळाच मजेशीर माहोल पाहायला मिळाला.

आता या मस्तीमधून पुढे कोणती नवी समीकरणं तयार होतात आणि या हलक्या नोकझोकीचा खेळावर काय परिणाम होतो, हे पाहणं प्रेक्षकांसाठी उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

Published On: Mar 07, 2026 | 02:40 PM

