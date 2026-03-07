Chaitra Amavasya 2026: 17 की 18 मार्च कधी आहे चैत्र अमावस्या, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

चैत्र महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या शेवटच्या दिवसाला चैत्र अमावस्या म्हणतात. या अमावस्येला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे, कारण दुसऱ्या दिवशी हिंदू नववर्ष आणि चैत्र नवरात्राची सुरुवात होते. चैत्र अमावस्या ही पूर्वजांना प्रार्थना करण्यासाठी, स्नान करण्यासाठी आणि दान करण्यासाठी खूप फलदायी मानली जाते. चैत्र अमावस्येला दर्श अमावस्या देखील म्हटले जाते. चैत्र अमावस्या कधी साजरी केली जाणार आहे आणि अमावस्येचे महत्त्व जाणून घेऊया
पंचांगानुसार, चैत्र महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अमावस्या तिथीची सुरुवात बुधवार, 18 मार्च रोजी सकाळी 8.25 वाजता सुरु होणार आहे आणि गुरुवार, 19 मार्च रोजी सकाळी 6.52 वाजता संपेल. म्हणून, दर्श अमावस्या बुधवार, १८ मार्च रोजी साजरी केली जाईल.
सकाळी लवकर उठून पवित्र नदीत स्नान करा.
जर ते शक्य नसल्यास घरी गंगाजल पाण्यात मिसळून स्नान करा.
तांब्याच्या भांड्यात पाणी, लाल चंदन आणि फुले ठेवा आणि सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण करा.
अमावस्येच्या दिवशी पिंपळाच्या झाडावर भगवान विष्णूंचा वास असतो असे मानले जाते. पिंपळाच्या झाडाच्या मुळांना पाणी अर्पण करा आणि संध्याकाळी मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावा.
हातात काळे तीळ आणि पाणी घेऊन दक्षिणेकडे तोंड करून पूर्वजांना प्रार्थना करा.
तसेच तुमच्या क्षमतेनुसार गरजू व्यक्तीला दान करा.
ज्यांच्या कुंडलीत पितृ दोष आहे त्यांनी या दिवशी तर्पण आणि श्राद्ध करणे विशेषतः फायदेशीर आहे.
या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान केल्याने मागील जन्मातील पापांपासून मुक्ती मिळते. शिवाय, स्नानानंतर तीळ, गूळ, कपडे आणि धान्य दान केल्याने शाश्वत फळे मिळतात.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, कालसर्प दोषाने ग्रस्त असलेल्या लोकांनी या दिवशी चांदीच्या नागाची आणि मादी नागाची पूजा करावी आणि त्यांना नदीत प्रवाहित करावे.
हिंदू धर्मात चैत्र अमावस्येला खूप महत्त्व आहे. ही अमावस्या पूर्वजांना समर्पित आहे. शास्त्रांनुसार, या दिवशी केलेल्या धार्मिक कृती पूर्वजांना प्रसन्न करतात आणि कुटुंबाला सुख आणि समृद्धीचा आशीर्वाद देतात, ज्यामुळे जीवनात आनंद येतो.
Ans: हिंदू पंचांगानुसार चैत्र महिन्यात येणाऱ्या अमावस्येला चैत्र अमावस्या म्हणतात. या दिवशी पितरांचे स्मरण, दान-पुण्य आणि देवपूजा करण्याला विशेष महत्त्व दिले जाते.
Ans: या दिवशी पितरांना तर्पण देणे, दान करणे आणि देवपूजा केल्यास पितरांची कृपा मिळते तसेच जीवनातील अडथळे दूर होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
Ans: पवित्र नदीत स्नान करणे, पितरांना तर्पण अर्पण करणे, अन्न, वस्त्र किंवा तिळांचे दान करणे, देवांची पूजा आणि मंत्रजप करणे