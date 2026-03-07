हाय गर्मी! यंदा उन्हाळा म्हणजे जाळ अन् धूरच...; 'या' जिल्ह्यात पारा 37 अंशाच्या पुढे, मे महिन्यात तर...

राज्यातील तापमानात मोठ्या प्रमाणात वाढ
नाशिक जिल्ह्यात कडक उन्हाळा
दुपारच्या सत्रात कमी झाली रस्त्यावरील वर्दळ
मालेगाव: मालेगाव शहर परिसरात मार्चच्या प्रारंभीच उन्हाची काहीली वाढली आहे. तापमानाचा पारा ३७.४ अंश सेल्सिअसवर नोंदवला जात आहे. दुपारच्या सत्रात रस्त्यांवरची वर्दळ ही कमी झाली आहे. उन्हापासून (Heat Wave) बचाव करण्यासाठी नागरिकांनी टोपी ,उपरणे चष्मे खरेदी कडे कल वाढवला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा टोपी, उपकरणे यांना काही प्रमाणात महागाईचा फटका बसला आहे. शहर- परिसरात दरवर्षी एप्रिल व मे महिन्यात तापमान ४० ते ४५ अंश सेल्स एवढे उच्चांकी नोंदवले जाते. गेल्या तीन वर्षांपासून उन्हाच्या तीव्रतेत कमालीची वाढ झाली आहे.
सध्या लग्नसराईची धामधूम सुरू आहे. मार्च महिन्यातच उन्हाचे चटके बसू लागल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. शहर- परिसरातील नागरिक उन्हापासून बचाव करण्यासाठी टोपी ,उपरणे, चष्मा यांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करीत आहेत. शहरातील किदवाई रस्ता, कॅम्प रस्ता , सटाणा रस्ता तसेच विविध चौकात हातगाडीवर टोपी विक्रीची दुकाने थाटले आहेत. टोपीच्या किमतीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५० टक्के व उपरण्यामध्ये १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. येथे टोपी विक्रीचा माल मुंबईहून येतो . येथील किदवाई रस्त्यावरील दुकानांमध्ये फॅशनच्या टोपीला वर्षभर मागणी असते .
Pune Weather: यंदा काय खरे नाही! पुणे आणखी तापणार; पारा थेट ३९ अंश सेल्सिअस…
उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिकांनी दुकानांमध्ये मालाची साठवणूक केली आहे. उपरण्याचा माल तामिळनाडू मधून येत असतो. शहरातील उपरणे व इतर माल सटाणा ,कळवण, देवळा, नांदगाव ,चांदवड, यासह जिल्ह्यात विक्रीला जातो. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी वस्तूंना चांगली मागणी असल्याचेही व्यावसायिकांनी सांगितले.
पुणे आणखी तापणार
पुणे शहर आणि परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. नागरिकांना आतापासूनच उन्हाच्या तीव्र झळा सोसाव्या लागत आहेत. बहुतांश भागात पारा ३५ अंशांच्या पुढे गेला असून मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच उन्हाचा कडाका वाढला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहर आणि परिसरात वाढत असलेल्या उष्णतेमुळे उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. मार्चच्या सुरुवातीलाच सलग चार दिवस कमाल तापमानाने पस्तीशी ओलांडली आहे. पुढील काही दिवसांत तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
पुणेकरांनो सनस्क्रीन, सनकोट विकत घ्या! तापमानात सातत्याने वाढ; पारा ३५ अंशांच्या पुढे
शहर आणि परिसरात शुक्रवारी (ता.६) १५.८ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान तर ३७ अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदविण्यात आले. आकाश मुख्यतः निरभ्र होते. तापमानामध्ये वाढ झाली असल्याने दुपारी पुणेकरांना उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. पुणे आणि परिसरात शनिवार (ता.७) किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे.