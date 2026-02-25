Beed News: बीड जिल्हा आणि सत्र न्यायालय परिसरात वकिलाच्या टेबल समोर गाडी लावल्याच्या कारणावरून काही लोकांकडून थेट वकिलाला मारहाण झाली. यानंतर बार काउन्सिल च्या वतीने सर्व वकिलांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली व पोलीस अधीक्षकांची देखील भेट घेतली असून मारहाण करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
बीड जिल्हा न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे अॅड. राम डोंगरे हे आपले कामकाज करत बसले असताना दुपारीच बारा ते साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास राधाकिसन करपे आणि तीन चार महिला आणि पुरुष त्यांच्याकडे आले. या लोकांनी अचानक बाचाबाची आणि शिवीगाळ करत वकील डोंगरे यांना मारहाण करण्यास सुरवात केली.
त्यानंतर वकिलांनी हा सगळा प्रकार न्यायाधीश यांच्या कानावर घालून शिवाजीनगर पोलिसात धाव घेतली. जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरामध्ये थेट वकिलांवर अशा प्रकारे हल्ला होऊन मारहाण होण्याची घटना प्रकार निंदनीय असल्याचे जाहीर करत वकील सांघटनेकडून निषेध नोंदवण्यात आला आहे. बीड जिल्हा न्यायालयात मंगळवारी दुपारीच बारा वाजण्याच्या सुमारास मोठा गोंधळ उडाला. वकील संघांचे सदस्य असलेले अॅड राम पांडुरंग डोंगरे यांना शाहूनगर भागातील राधाकिसन करपे व इतरांनी मारहाण केली. याविरोधात तक्रार देण्यासाठी वकिलांनी पोलीस अधीक्षक आणि शिवाजीनगर पोलिसात धाव घेतली.
वकील संघांचे पदाधिकारी आणि सर्व वकील बांधव शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर पोलीस निरीक्षक प्रवीण बांगर यांनी त्यांच्या विरोधात महिलेने तक्रार दाखल केली असून तुम्ही तक्रार द्या मी ती पण दाखल करून घेतो असे सांगितले. त्यानंतर संतप्त झालेल्या वकिलांनी थेट एसपी कार्यालय गाठले. दरम्यान या प्रकरणी अॅड. राम डोंगरे यांच्याविरोधात महिलेने तक्रार दिली असल्याची माहिती पोनि प्रवीणकुमार बांगर यांनी दिली.
निवेदनाद्वारे तत्काळ अटक करण्याची मागणी
बीड जिल्हा व सत्र न्यायालय येथे वकील बंधूस मारहाण प्रकरणी सर्व वकील बांधवांच्या वतीने निषेध नोंदवला. तसेच आरोपीस वरती लवकरात लवकर गुन्हा दाखल करून त्यांना तात्काळ अटक करण्यात यावे व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी या मागणीसाठी बीड जिल्हा वकील संघाचे सर्व सदस्य सर्व वकील बंधू महिला वकील भगिनी यांनी बीड जिल्हा पोलीस अधीक्षक, व शिवाजीनगर पोलीस यांच्यापर्यंत निरीक्षक यांना निवेदन दिले.