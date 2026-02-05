Latur Zilla Parishad: सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता; भाजप-राष्ट्रवादीवर आमदार अमित देशमुखांचा घणाघात

Latur Zilla Parishad: सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे सत्ताधारी भाजप व त्यांच्या मित्रपक्ष राष्ट्रवादीच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे धोरण असून निवडणुकीच्या काळात मतांचा बाजार मांडणाऱ्या आणि नंतर शासकीय योजना हडप करणाऱ्या मंडळींना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत जनता धडा शिकवेल, असा विश्वास आ. अमित देशमुख यांनी व्यक्त केला.
उदगीर तालुक्यातील नागलगाव येथे आयोजित काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचार सभेत ते बोलत होते. लातूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागलगाव येथे नळगीर व निडेबन जिल्हा परिषद गट तसेच नागलगाव व शिरोळ पंचायत समिती गणातील काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ सभा झाली. यावेळी उमेदवार रुपाली गायकवाड, विलास गताटे, शिल्पा केवडे, रणजित पाटील, मनीषा कोयले, श्रीकृष्ण आडे उपस्थित होते.
Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषद निवडणूक घराणेशाहीच्या विळख्यात; सत्तेसाठी थेट रणसंग्राम
आ. देशमुख यांनी स्थानिक सत्ताधाऱ्यांवर टीका करत उदगीरमध्ये मटका, गुटखा विक्री आणि जमिनी बळकावण्याचे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप केला. या माध्यमातून हप्ता वसुली सुरू असून त्यामुळे लातूरच्या सुसंस्कृत परंपरेला गालबोट लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाडा रेल्वे कोच फॅक्टरीच्या आश्वासनांवर स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळाला नाही तसेच उदगीरमध्ये नवीन उद्योग उभे राहिले नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले. काँग्रेसची सत्ता आल्यास जिल्हा परिषद आपल्या दारी हा उपक्रम राबवून प्रशासन गावागावात जाऊन लोकांच्या समस्या सोडवेल, असा विश्वास आ. अमित देशमुख यांनी व्यक्त केला.
Latur Zilla Parishad: लातूरमध्ये महायुती-महाविकास आघाडीत चुरस; आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेरीत मतदारांची भूमिका महत्त्वाची
शेतकरी हिताचा मुद्दा मांडताना राज्यात उसाला तीन हजार रुपयांपेक्षा अधिक भाव देणाऱ्या ५६ साखर कारखान्यांपैकी सहा कारखाने मांजरा परिवारातील आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण, मुलींचे विवाह यासाठी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शून्य टक्के व्याजदराने मदत केली आहे. विरोधकांप्रमाणे पैसे वाटून मते विकत घेण्याऐवजी आम्ही कामावर मत मागतो. ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत विरोधक अफवा पसरवत असल्याचा आरोप करत ही योजना जनतेच्या कराच्या पैशातून राबवली जाते, त्यामुळे सत्ता बदलली तरी योजना बंद होणार नाही, असे आ. देशमुख यांनी सांगितले
