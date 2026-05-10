مُंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर झाला असून, सुदैवाने या कारमधून प्रवास करणाऱ्या कोणालाही इजा झालेली नाही. सर्व जण सुखरूप असल्याची माहिती दिली जात आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 07:52 AM
मोठी बातमी ! मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कारला अपघात

मोठी बातमी ! मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कारला अपघात (फोटो - सोशल मीडिया)

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कारला शनिवारी रात्री अपघात झाला. हा अपघात मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर झाला असून, सुदैवाने या कारमधून प्रवास करणाऱ्या कोणालाही इजा झालेली नाही. सर्व जण सुखरूप असल्याची माहिती दिली जात आहे. याबाबतची माहिती सुप्रिया सुळे यांनी स्वत: ट्विट करून दिली आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्वतः एक्सवर एक पोस्ट करत या अपघाताबाबत माहिती दिली आहे. पुणे ते मुंबई प्रवास करत असताना, महामार्गावर मला एक अत्यंत वाईट अनुभव आला; एका बेपर्वा चालकामुळे एका कारची माझ्या कारच्या बाजूला जोरदार धडक बसली. सुदैवाने, सर्वजण सुखरूप आहेत. अशा घटना एक गंभीर आठवण करून देतात की, आपल्या रस्त्यांवर होणारा अतिवेग आणि निष्काळजीपणा यामुळे असंख्य जीवांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

मी प्रत्येकाला आवाहन करते की, त्यांनी सीट बेल्ट वापरावेत, सावध राहावे आणि जबाबदारीने वाहन चालवावे; जेणेकरून आपले महामार्ग सर्वांसाठी अधिक सुरक्षित बनतील, असे सुप्रिया सुळे यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे. या अपघातात सुप्रिया सुळे यांच्या गाडीचे थोडे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

उपमुख्यमंत्र शिंदेंचं हेलिकॉप्टर भरकटले

काही दिवसांपूर्वीच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे हेलिकॉप्टर भरकटले असल्याची माहिती समोर आली होती. एकनाथ शिंदे कुटुंबातील एका कार्यक्रमासाठी मुंबईहून मुरबाड येथे जाणार होते. मात्र, हेलिकॉप्टरच्या पायलटने वेळीच प्रसंगावधान दाखविल्याने ते वळवून जुहू पवनहंस येथे आणून त्याचे यशस्वीपणे लँडिंग करण्यात आले. या घटनेत कुणालाही कोणतीही इजा झाली. यानंतर आता लगेचच सुप्रिया सुळे यांच्या अपघाताची माहिती समोर येत आहे.

प्रवाशांसाठी मिसिंग लिंक सुरु

मुंबई-पुणे प्रवास आता सुसाट झाला आहे. मिसिंग लिंकचे महाराष्ट्र दिनी लोकार्पण झालं आहे. खालापूर टोल प्लाझापासून तीन किलोमिटर अंतरावर प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत हा लोकार्पण सोहळा पार पडला. विशेष म्हणजे या मिसिंग लिंकमुळे वाहतुकीच्या कोंडीतून सुटका होणार आहेच, पण अर्धा तास वेळेची बचत होणार आहे. म्हणजे पुण्याला जाणाऱ्या मुंबईकरांचा आणि पुण्याहून मुंबईला येणाऱ्या पुणेकरांचा अर्धा तास वाचणार आहे. त्यामुळे हा मिसिंग लिंक पुणे आणि मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्याचबरोबर पुणे मिसिंग लिंकमुळे महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे.

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM