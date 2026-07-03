Monsoon Hair Care: पावसात भिजल्यानंतर केसांची काळजी कशी घ्यावी? ‘या’ सोप्या टिप्स ठरतील फायदेशीर

पावसाळा आला की केसांच्या आरोग्याबाबत अनेक तथ्यहीन गोष्टी ऐकायला मिळतात. ‘पावसात भिजल्याने केस गळतात’, ‘पहिल्या पावसाचे पाणी केसांसाठी हानिकारक असते’ किंवा ‘पावसात भिजल्यानंतर केस धुण्याची गरज नसते’ अशा अनेक गोष्टींवर लोक सहज विश्वास ठेवतात. मात्र, या सर्व गोष्टी पूर्णपणे सत्य नसतात. केसांचे आरोग्य केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून नसून प्रदूषण, स्कॅल्पची स्वच्छता आणि योग्य हेअर केअर सवयी यांचाही त्यावर मोठा प्रभाव असतो. पण पावसात भिजल्यानंतर केस गळतात का, जाणून घेऊयात.
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केवळ पावसाचे पाणी हे केस गळण्याचे थेट कारण नाही. तणाव, हार्मोन्समधील बदल, पोषणाची कमतरता, आनुवंशिक कारणे आणि काही आरोग्यविषयक समस्या यामुळेही केस गळू शकतात. मात्र, पावसात भिजल्यानंतर स्कॅल्प बराच वेळ ओलसर राहिल्यास संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.
दीर्घ उन्हाळ्यानंतर पडणाऱ्या सुरुवातीच्या पावसात हवेत असलेली धूळ आणि माती मिसळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पहिल्या पावसात जास्त वेळ भिजणे टाळणे योग्य ठरू शकते. मात्र, प्रत्येक ठिकाणी आणि प्रत्येक वेळी परिस्थिती सारखीच असेल असे नाही.
जर तुम्ही प्रदूषित वातावरणात पावसात भिजला असाल, तर घरी आल्यावर स्वच्छ पाण्याने किंवा सौम्य शॅम्पूने केस धुणे फायदेशीर ठरते. यामुळे केसांवरील धूळ, घाण आणि माती दूर होण्यास मदत होते.
पावसाचे पाणी हे केस खराब होण्याचे एकमेव कारण नाही. योग्य स्वच्छता, संतुलित आहार, पुरेसे पाणी पिणे आणि नियमित हेअर केअर रूटीन यामुळे पावसाळ्यातही केस निरोगी ठेवता येतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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