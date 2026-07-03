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Monsoon Hair Care: पावसात भिजल्यानंतर केसांची काळजी कशी घ्यावी? ‘या’ सोप्या टिप्स ठरतील फायदेशीर

Updated On: Jul 03, 2026 | 06:47 PM IST
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सारांश

Rain water Causes Hair Fall: पावसात भिजल्यानंतर केस जास्त प्रमाणात गळतात का,तसेच पावासाळ्यात केसांची काळजी कशी घ्यावी, जाणून घ्या.

photo - yandex
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विस्तार
  • पावसात भिजल्यानंतर केसांची काळजी कशी घ्यावी?
  • ‘या’ टिप्स ठरतील फायदेशीर
  • पावसात भिजल्याने केस गळतात?

पावसाळा आला की केसांच्या आरोग्याबाबत अनेक तथ्यहीन गोष्टी  ऐकायला मिळतात. ‘पावसात भिजल्याने केस गळतात’, ‘पहिल्या पावसाचे पाणी केसांसाठी हानिकारक असते’ किंवा ‘पावसात भिजल्यानंतर केस धुण्याची गरज नसते’ अशा अनेक गोष्टींवर लोक सहज विश्वास ठेवतात. मात्र, या सर्व गोष्टी पूर्णपणे सत्य नसतात. केसांचे आरोग्य केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून नसून प्रदूषण, स्कॅल्पची स्वच्छता आणि योग्य हेअर केअर सवयी यांचाही त्यावर मोठा प्रभाव असतो. पण पावसात भिजल्यानंतर केस गळतात का, जाणून घेऊयात.

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पावसात भिजल्याने केस गळतात?

केवळ पावसाचे पाणी हे केस गळण्याचे थेट कारण नाही. तणाव, हार्मोन्समधील बदल, पोषणाची कमतरता, आनुवंशिक कारणे आणि काही आरोग्यविषयक समस्या यामुळेही केस गळू शकतात. मात्र, पावसात भिजल्यानंतर स्कॅल्प बराच वेळ ओलसर राहिल्यास संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.

पहिल्या पावसाचे पाणी हानिकारक?

दीर्घ उन्हाळ्यानंतर पडणाऱ्या सुरुवातीच्या पावसात हवेत असलेली धूळ आणि माती मिसळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पहिल्या पावसात जास्त वेळ भिजणे टाळणे योग्य ठरू शकते. मात्र, प्रत्येक ठिकाणी आणि प्रत्येक वेळी परिस्थिती सारखीच असेल असे नाही.

पावसात भिजल्यानंतर केस धुण्याची गरज नसते

जर तुम्ही प्रदूषित वातावरणात पावसात भिजला असाल, तर घरी आल्यावर स्वच्छ पाण्याने किंवा सौम्य शॅम्पूने केस धुणे फायदेशीर ठरते. यामुळे केसांवरील धूळ, घाण आणि माती दूर होण्यास मदत होते.

पावसाळ्यात केसांची योग्य काळजी कशी घ्यावी?

  • घरी आल्यानंतर केस स्वच्छ धुवा आणि टॉवेलने हलक्या हाताने कोरडे करा.
  • ओले केस घट्ट बांधू नका किंवा जोरात विंचरू नका.
  • गरजेनुसार कंडिशनर किंवा हेअर सीरम वापरा.
  • आठवड्यातून एकदा डीप कंडिशनिंग करा.
  • स्कॅल्प दीर्घकाळ ओलसर राहणार नाही याची काळजी घ्या.

कोणी अधिक काळजी घ्यावी?

ज्यांची स्कॅल्प तेलकट आहे, ज्यांना कोंड्याचा त्रास आहे, संवेदनशील स्कॅल्प आहे किंवा वारंवार बुरशीजन्य संसर्ग होतो, तसेच ज्यांनी हेअर कलर, स्मूदनिंग किंवा इतर रासायनिक उपचार केले आहेत, त्यांनी पावसाळ्यात केसांची विशेष काळजी घ्यावी.

पावसाचे पाणी हे केस खराब होण्याचे एकमेव कारण नाही. योग्य स्वच्छता, संतुलित आहार, पुरेसे पाणी पिणे आणि नियमित हेअर केअर रूटीन यामुळे पावसाळ्यातही केस निरोगी ठेवता येतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Monsoon hair care tips hair fall rain water myths

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Published On: Jul 03, 2026 | 06:47 PM

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