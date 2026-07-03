मुंबईत पावसाचा हाहाकार! शाळा-कॉलेजेस बंद करा आणि कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ द्या; शिंदेंच्या ‘या’ बड्या नेत्याचे BMC ला आवाहन

‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये मिलिंद देवरा यांनी नमूद केले की, मुंबईसाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी करण्यात आला असून शहराच्या विविध भागांतून झाडे पडणे, मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचणे आणि हवामानाशी संबंधित इतर घटनांची माहिती मिळत आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर पुन्हा सुरू झालेल्या शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याची घोषणा तातडीने करावी, अशी विनंती त्यांनी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना केली; मुलांचे आणि विद्यार्थ्यांचे प्राण धोक्यात घालून एकही शैक्षणिक दिवस वाया घालवणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Mumbai is on Red Alert, with trees falling, severe waterlogging & weather-related accidents being reported across the city. I urge @mybmc Commissioner Smt @AshwiniBhide to immediately announce the closure of schools & colleges that may have reopened after summer holidays. No… — Milind Deora | मिलिंद देवरा (@milinddeora) July 3, 2026
तसेच, अनावश्यक प्रवास टाळण्यासाठी आणि आपत्कालीन सेवांवरील ताण कमी करण्यासाठी, जिथे शक्य असेल तिथे कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची (घरून काम करण्याची) मुभा द्यावी, असे आवाहन त्यांनी नियोक्त्यांना केले. सार्वजनिक सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित करत, अत्यंत आवश्यक काम असल्याशिवाय घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला त्यांनी नागरिकांना दिला.
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विशेष म्हणजे, गेल्या २४ तासांत पावसामुळे झाडे किंवा झाडांच्या फांद्या पडण्याच्या ९९ हून अधिक घटनांची नोंद झाली आहे. याव्यतिरिक्त, शॉर्ट-सर्किटच्या सुमारे १३ घटना, तसेच भिंत पडणे आणि पाणी साचण्याच्या सहा घटना घडल्या आहेत.
यापूर्वी, मुंबईत मॅनहोलशी संबंधित एका घटनेनंतर, शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांनी मान्सूनपूर्व तयारीबाबत बीएमसीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. महानगरपालिकेला अधिक जबाबदार बनवणे गरजेचे असून, निष्काळजी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ‘ऑपरेशन टायगर’शी संबंधित राजकीय घडामोडींवरही त्यांनी भाष्य केले; पक्षाला बळकट करणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे सांगत, जेणेकरून सरकार जनतेच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडवू शकेल, असे त्यांनी नमूद केले.
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