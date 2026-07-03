शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुंबईत पावसाचा हाहाकार! शाळा-कॉलेजेस बंद करा आणि कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ द्या; शिंदेंच्या ‘या’ बड्या नेत्याचे BMC ला आवाहन

Updated On: Jul 03, 2026 | 06:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबईतील मुसळधार पाऊस आणि रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांनी शाळा-कॉलेजेस तातडीने बंद करण्याची आणि कर्मचाऱ्यांना 'वर्क फ्रॉम होम' देण्याची मागणी बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे केली आहे.

शाळा-कॉलेजेस बंद करा आणि कर्मचाऱ्यांना 'वर्क फ्रॉम होम' द्या; शिंदेंच्या 'या' बड्या नेत्याचे BMC ला आवाहन (Photo Credit - X)

शाळा-कॉलेजेस बंद करा आणि कर्मचाऱ्यांना 'वर्क फ्रॉम होम' द्या; शिंदेंच्या 'या' बड्या नेत्याचे BMC ला आवाहन (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुंबईत पावसाचा हाहाकार!
  • शाळा-कॉलेजेस बंद करा आणि कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ द्या
  • शिवसेना नेत्याचे BMC ला आवाहन
मुंबई: मुंबईत जोरदार वारे आणि मुसळधार पावसाच्या सरींचे सत्र सुरूच असून, यामुळे शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. दरम्यान, हवामानाची स्थिती पाहता खबरदारीचे उपाय योजण्याचे आवाहन शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) आयुक्त अश्विनी भिडे यांना केले आहे.

‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये मिलिंद देवरा यांनी नमूद केले की, मुंबईसाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी करण्यात आला असून शहराच्या विविध भागांतून झाडे पडणे, मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचणे आणि हवामानाशी संबंधित इतर घटनांची माहिती मिळत आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर पुन्हा सुरू झालेल्या शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याची घोषणा तातडीने करावी, अशी विनंती त्यांनी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना केली; मुलांचे आणि विद्यार्थ्यांचे प्राण धोक्यात घालून एकही शैक्षणिक दिवस वाया घालवणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.


तसेच, अनावश्यक प्रवास टाळण्यासाठी आणि आपत्कालीन सेवांवरील ताण कमी करण्यासाठी, जिथे शक्य असेल तिथे कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची (घरून काम करण्याची) मुभा द्यावी, असे आवाहन त्यांनी नियोक्त्यांना केले. सार्वजनिक सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित करत, अत्यंत आवश्यक काम असल्याशिवाय घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला त्यांनी नागरिकांना दिला.

Mumbai Rain Updates: मुंबई पावसाचा जोर कायम! तिन्ही मार्गावरील लोकल उशिराने; सखल भागांत पाणीच पाणी

विशेष म्हणजे, गेल्या २४ तासांत पावसामुळे झाडे किंवा झाडांच्या फांद्या पडण्याच्या ९९ हून अधिक घटनांची नोंद झाली आहे. याव्यतिरिक्त, शॉर्ट-सर्किटच्या सुमारे १३ घटना, तसेच भिंत पडणे आणि पाणी साचण्याच्या सहा घटना घडल्या आहेत.

यापूर्वी, मुंबईत मॅनहोलशी संबंधित एका घटनेनंतर, शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांनी मान्सूनपूर्व तयारीबाबत बीएमसीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. महानगरपालिकेला अधिक जबाबदार बनवणे गरजेचे असून, निष्काळजी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ‘ऑपरेशन टायगर’शी संबंधित राजकीय घडामोडींवरही त्यांनी भाष्य केले; पक्षाला बळकट करणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे सांगत, जेणेकरून सरकार जनतेच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडवू शकेल, असे त्यांनी नमूद केले.

चेंबुर दुर्घटनेनंतर शिवसेनेच्या नगरसेविका तृष्णा विश्वासराव ॲक्शन मोडमध्ये; वडाळ्यात पावसाळी कामांचा घेतला आढावा

Web Title: Mumbai rain red alert mp milind deora urges bmc to close schools and colleges

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 06:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मुंबईकर माफ करणार नाहीत’; अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात, ‘क्रूर विनोद करणाऱ्याला पदावरून हटवा’
1

‘मुंबईकर माफ करणार नाहीत’; अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात, ‘क्रूर विनोद करणाऱ्याला पदावरून हटवा’

‘काल झाड, आज मॅनहोल…’ म्हणत मुंबईतील दुर्घटनांवर भाजप आमदाराचा हास्यविनोद, अमित साटम यांच्या व्हायरल व्हिडीओवरून नवा वाद
2

‘काल झाड, आज मॅनहोल…’ म्हणत मुंबईतील दुर्घटनांवर भाजप आमदाराचा हास्यविनोद, अमित साटम यांच्या व्हायरल व्हिडीओवरून नवा वाद

सावध राहा! राज्यात ७ जुलैपर्यंत पावसाचा जोर; मुंबई, ठाणे, पालघरला रेड अलर्ट; नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन
3

सावध राहा! राज्यात ७ जुलैपर्यंत पावसाचा जोर; मुंबई, ठाणे, पालघरला रेड अलर्ट; नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

‘विरोधक केवळ राम मंदिरावरून राजकारण करतायत’; शिंदे गटाच्या नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर जोरदार निशाना
4

‘विरोधक केवळ राम मंदिरावरून राजकारण करतायत’; शिंदे गटाच्या नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर जोरदार निशाना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gold Rate Alert: हीच का ती वेळ…? आता सोनं खरेदी करणं योग्य आहे की भाव आणखी घसरणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Gold Rate Alert: हीच का ती वेळ…? आता सोनं खरेदी करणं योग्य आहे की भाव आणखी घसरणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Jul 03, 2026 | 07:50 PM
मोठी बातमी! केंद्र सरकारची ‘मेटा’ला नवीन नोटीस; इन्स्टाग्रामवरील आक्षेपार्ह कंटेंटवरून थेट समन्स जारी

मोठी बातमी! केंद्र सरकारची ‘मेटा’ला नवीन नोटीस; इन्स्टाग्रामवरील आक्षेपार्ह कंटेंटवरून थेट समन्स जारी

Jul 03, 2026 | 07:47 PM
क्यूबेक सोबतच्या भागीदारीतून महाराष्ट्रात होणार मोठी गुंतवणूक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास!

क्यूबेक सोबतच्या भागीदारीतून महाराष्ट्रात होणार मोठी गुंतवणूक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास!

Jul 03, 2026 | 07:28 PM
Khamenei Funeral: युद्धानंतर इराणचे सर्वात मोठे राजनैतिक शक्तीप्रदर्शन; अली खामेनी यांच्या अंत्ययात्रेत भारतासह 100 देश सहभागी

Khamenei Funeral: युद्धानंतर इराणचे सर्वात मोठे राजनैतिक शक्तीप्रदर्शन; अली खामेनी यांच्या अंत्ययात्रेत भारतासह 100 देश सहभागी

Jul 03, 2026 | 07:24 PM
IND vs ENG: भारताविरुद्ध इंग्लंडची ‘प्लेइंग ११’ जाहीर; ‘या’ घातक गोलंदाजाची संघात एन्ट्री!

IND vs ENG: भारताविरुद्ध इंग्लंडची ‘प्लेइंग ११’ जाहीर; ‘या’ घातक गोलंदाजाची संघात एन्ट्री!

Jul 03, 2026 | 07:20 PM
Health Tips: डॉक्टरांचा सल्ला न घेता स्वत: हून घेताय ‘ही’ औषधे? जीवावर बेतेल; जाणून घ्या दुष्परिणाम

Health Tips: डॉक्टरांचा सल्ला न घेता स्वत: हून घेताय ‘ही’ औषधे? जीवावर बेतेल; जाणून घ्या दुष्परिणाम

Jul 03, 2026 | 07:17 PM
मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर NDRF अलर्ट मोडवर! महाराष्ट्र आणि गोव्यातील ‘या’ संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये पाचवी बटालियन तैनात

मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर NDRF अलर्ट मोडवर! महाराष्ट्र आणि गोव्यातील ‘या’ संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये पाचवी बटालियन तैनात

Jul 03, 2026 | 07:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा