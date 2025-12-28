Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra weather: महाराष्ट्रात थंडीचा जोर वाढणार; वर्षाअखेरीपर्यंत थंड हवामान कायम राहणार

मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे, सकाळी आणि रात्री उशिरा हलक्या रिमझिम पावसाची शक्यता आहे. कोकण किनारपट्टी भागात थंडीची लाट सौम्य असेल

Updated On: Dec 28, 2025 | 04:32 PM
Maharashtra weather: महाराष्ट्रात थंडीचा जोर वाढणार ; वर्षाअखेरीपर्यंत थंड हवामान कायम राहणार

  • महाराष्ट्रात थंडीची लाट तीव्र, पुढील पाच दिवस थंड हवामान कायम
  • उत्तर व मध्य महाराष्ट्रात तापमान मोठ्या प्रमाणात घसरले
  • पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर भारतातही थंडीचा प्रभाव
Maharashtra weather: उत्तर भारतात थंडीची लाट सुरू असल्याने, महाराष्ट्रातही थंडीचा प्रभाव वाढला आहे. थंडीचा जोर विशेषतः सकाळ आणि संध्याकाळी जाणवतो. पुढील दोन दिवसांत वाऱ्याची दिशा बदलण्याची शक्यता आहे. याचा थेट तापमानावर परिणाम होऊ शकतो. आज राज्यातील बहुतेक भागात कोरडे हवामान राहण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याच्या मते, राज्यातील अनेक भागात थंडीची लाट कायम राहील.  (Maharashtra weather)

उत्तर आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये किमान तापमान १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी झाले आहे. काल नाशिक आणि पुण्यात किमान तापमान ९ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. मराठवाड्यातील बहुतेक भागात तापमान १० ते १२ अंश सेल्सिअस दरम्यान होते. राज्यातील इतर भागातही सकाळी आणि संध्याकाळी तापमानात मोठी घट होत आहे. परिणामी, पुढील पाच दिवस महाराष्ट्रात थंडीची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे.

Raigad Crime: नगरसेविकेच्या पतीची निर्घृण हत्या, CCTVने उघड केली थरारक वारदात; राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनी महाराष्ट्रात खळबळ

उत्तर भारतावर थंडीची लाट

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील अनेक भागात किमान तापमान सामान्यपेक्षा २ ते ४ अंश सेल्सिअसने कमी नोंदवले गेले आहे. सकाळी धुके, थंड वारे आणि तीव्र थंडीमुळे अनेक ठिकाणी रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक विस्कळीत होत आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्येही थंडीची लाट वाढत आहे. काही भागात थंडीचा इशारा देण्यात आला आहे. (Cold wave) 

पश्चिम महाराष्ट्रात थंडीचा जोर वाढला

मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे, सकाळी आणि रात्री उशिरा हलक्या रिमझिम पावसाची शक्यता आहे. कोकण किनारपट्टी भागात थंडीची लाट सौम्य असेल, परंतु थंडी कायम राहील. पुणे शहर आणि जिल्ह्यात तीव्र थंडीचा अंदाज आहे आणि ग्रामीण भागात थंडीची लाट तीव्र होऊ शकते. पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातही थंडीचा परिणाम जाणवत आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि अहिल्यानगरमध्ये तीव्र थंडी सुरू आहे, तर छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेडसह मराठवाड्यातील अनेक भागात हलक्या रिमझिम पावसात वाढ झाली आहे.

राज्यात तापमानात घट

हवामान विभागाच्या मते, उत्तरेकडून वाहणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे राज्यभर तापमानात घट होत आहे. यामुळे लोकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होत आहे आणि सकाळी रस्त्यावर तीव्र थंडी जाणवत आहे. ढगांचा अभाव आणि रात्री उष्णतेचा अभाव यामुळे तापमानात झपाट्याने घट होत आहे. मुंबईतील किमान तापमान १८ अंश सेल्सिअस आणि कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. पुण्यातील किमान तापमान १० अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरू शकते, तर ग्रामीण भागात आणखी कमी तापमान राहण्याची शक्यता आहे. नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाड्यातील किमान तापमान ११ ते १२ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे. काही भागात दुपारी हलक्या पावसाची शक्यता असल्याने हवामान खात्याने लोकांना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

Published On: Dec 28, 2025 | 04:32 PM

