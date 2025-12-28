Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

भाजपमध्ये इन्कमिंग सुरूच; बाबाराजे देशमुखांनी केला प्रवेश

माळशिरस तालुक्याच्या पश्चिम भागाचे ज्येष्ठ नेते शहाजीराव उर्फ बाबाराजे देशमुख यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 06:00 PM
भाजपमध्ये इन्कमिंग सुरूच; बाबाराजे देशमुखांनी केला प्रवेश

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:

नातेपुते : जलसंधारण व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, माढा मतदारसंघाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माजी आमदार रामभाऊ सातपुते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत माळशिरस तालुक्याच्या पश्चिम भागाचे ज्येष्ठ नेते शहाजीराव उर्फ बाबाराजे देशमुख यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक धैर्यशील देशमुख यांनी केले. ऍड. बी. वाय.राऊत, हनुमंत सुळ यांनी भाजप बद्दलचे मनोगत व्यक्त केले.

बाबाराजे देशमुख म्हणाले, माझा भाजपचा प्रवेश काही कारणास्तव लांबला. अकलूज निवडणुकीच्या अगोदर प्रवेश झाला असता तर खूप छान झाले असते. 1980 सालापासून राजकारण करत प्रामाणिकपणे मोहिते पाटील यांच्या पाठीशी उभा राहिलो. पण सध्या परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. माळशिरस तालुक्यातील भाजपच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी मला पाठिंबा दिला. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत निवडणुकीमध्ये भाजपच्या माध्यमातून निवडून आणू व रामभाऊंना साथ देऊ, असे ते म्हणाले

राम सातपुते म्हणाले, अकलूजमध्ये मोहिते पाटलांच्या विरोधात कोणी जायला तयार नव्हते. बूथ लावायला माणसे भेटत नव्हती तेथे नगरपालिकेमध्ये आम्ही दहा हजार मते घेतली. चार नगरसेवक निवडून आणले. आम्ही लढलो ४१ टक्के मतदान भाजपला मिळाले. तालुक्याच्या पश्चिम भागामध्ये बाबाराजे देशमुख यांसारखे नेते आम्हाला मिळाले. ते आता भाजपमध्ये आल्याने घरातील माणूस म्हणून आम्ही त्यांना साथ देऊ. तुम्ही ताकतीने पश्चिम भागात काम करा, अकलूज सोडून मोहिते पाटलांचा कुठेही नगरसेवक निवडून आलेले नाही. माळशिरसच्या कानाकोपऱ्यात भाजप उभा राहील.

अकलूजमध्ये परिवर्तन होणार

रणजितसिंह नाईक म्हणाले, माळशिरस तालुक्यातील रेल्वेचे टेंडर मंजूर झाले आहे. माळशिरस तालुक्यातील गुलामगिरीची पद्धत घालवण्यासाठी राम सातपुतेंसारखं खंबीर व्यक्तिमत्व उभा आहे. मोहिते पाटलांनी कारखाना पतसंस्था बुडवल्या. निरा देवधरचे पाणी आणण्याचे श्रेय फुकट घेतात. भाजपच्या माध्यमातून अकलूजमध्ये परिवर्तन होणार आहे. दहशतवाद संपवला जाणार आहे आणि माळशिरस तालुक्यात कमळ फुलणार आहे.

पश्चिम भागाचा विकास निश्चित

गिरीश महाजन म्हणाले की, सहकार, राजकारण, शिक्षण क्षेत्रातील मोठा अनुभव नातेपुतेतील बाबाराजे देशमुख परिवाराला आहे. राष्ट्रप्रेम देशभक्ती त्यांच्यामध्ये आहे. मोहिते पाटलांना सोडून अकलूजमध्ये विकास होणे अशक्य होते. त्या ठिकाणी रामभाऊ सातपुते, जयकुमार गोरे रणजीत सिंह नाईक निंबाळकर यांच्या माध्यमातून परिवर्तन घडले. रामभाऊ सातपुतेंच्या माध्यमातून पश्चिम भागाचा विकास निश्चित आहे.

विकास करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा प्रवेश

ते पुढे म्हणाले, माळशिरस तालुक्यात पश्चिम भागातून बाबाराजे देशमुख यांच्यासारखा तगडा नेता भाजपला मिळाला. आगामी काळामध्ये माळशिरस तालुक्यात सर्व ठिकाणी भाजपची सत्ता येणार आहे. त्यासाठी बाबाराजे देशमुख यांच्या पाठीशी भाजप खंबीरपणे उभे राहील, माळशिरस तालुक्यातील महाविकास आघाडीचे सर्व बालेकिल्ले उध्वस्त होत आहे. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये 288 पैकी फक्त 50 नगरपालिका महाविकास आघाडीकडे गेल्या, संपूर्ण सत्ता भाजपची आली आहे, आपल्या भागातील विकास करण्यासाठी अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ते भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत.

विविध मान्यवर, पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

आपल्या भागातील विकास करण्यासाठी अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ते भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत, आज तीनशे लोकांनी प्रवेश केला. त्यामध्ये सरपंच, उपसरपंच, सोसायटी चेअरमन, संचालक, यांनी प्रवेश केला. या कार्यक्रमास रणजितसिंह निंबाळकर, राम सातपुते, फत्तेसिह माने पाटील, पांडुरंग देशमुख, धैर्यशील देशमुख, नाथाजीराव देशमुख, मालोजीराजे देशमुख,हेमंत देशमुख, हनुमंतराव सूळ, बी. वाय. राऊत, राजन पाटील, चेतन सिंह केदार, प्रकाश पाटील, संजय गरुड, सुजय माने पाटील, अविनाश सूर्यवंशी, बाळासाहेब सरगर, आप्पासाहेब देशमुख, प्रशरथ मोरे, हनुमंतराव सुळ, धनंजय पाटील, संजय देशमुख, राजेंद्र पांढरे उपस्थित होते.

Web Title: Malshiras taluka leader babaraje deshmukh has joined bjp

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय
1

Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

राष्ट्रवादीला मोठा धक्का; माजी आमदाराचा कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश
2

राष्ट्रवादीला मोठा धक्का; माजी आमदाराचा कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश

दिलेला शब्द 24 तासात पूर्ण; हिराबाग सोसायटीतील कचऱ्याची समस्या राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी सोडविली
3

दिलेला शब्द 24 तासात पूर्ण; हिराबाग सोसायटीतील कचऱ्याची समस्या राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी सोडविली

राजकीय हालचालींना वेग, पिंपरीत आता वेध महापौरपदाचे; कोणाला मिळणार मान?
4

राजकीय हालचालींना वेग, पिंपरीत आता वेध महापौरपदाचे; कोणाला मिळणार मान?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM