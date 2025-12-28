Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

विश्वास बसणार नाही पण खरंय! मैदानात झेल घेणारा चाहता झाला मालामाल; बक्षीसाची रक्कम ऐकून थक्क व्हाल

स्टेडियममधील एका चाहत्याने पराभूत संघाचा स्टार फलंदाज रायन रिकेल्टनचा झेल टिपला आणि तो करोडपती झाला. या झेलचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 06:18 PM
मैदानात झेल घेणारा चाहता झाला मालामाल; बक्षीसाची रक्कम ऐकून थक्क व्हाल (Photo Credit- X)

मैदानात झेल घेणारा चाहता झाला मालामाल; बक्षीसाची रक्कम ऐकून थक्क व्हाल (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • एक झेल आणि नशीब फळफळलं!
  • साऊथ आफ्रिकेत साधा प्रेक्षक एका रात्रीत झाला ‘करोडपती
  • डर्बन सुपर जायंट्सचा मोठा विजय
SA20 League 2025-26: दक्षिण आफ्रिका टी-२० लीग २०२५-२६ चा पहिला सामना एमआय केपटाऊन आणि डर्बन सुपर जायंट्स यांच्यात खेळला गेला. हा एक रोमांचक सामना होता. डर्बन सुपर जायंट्सने १५ धावांनी विजय मिळवला. दरम्यान, स्टेडियममधील एका चाहत्याने पराभूत संघाचा स्टार फलंदाज रायन रिकेल्टनचा झेल टिपला आणि तो करोडपती झाला. या झेलचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

चाहता झेल टिपून करोडपती बनला

एमआय केपटाऊन आणि डर्बन सुपर जायंट्स यांच्यात खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, एमआयचा सलामीवीर फलंदाज रायन रिकेल्टनने एक शानदार खेळी केली, त्याने ६३ चेंडूत ११३ धावा केल्या, ज्यामध्ये ५ चौकार आणि ११ षटकार होते. या खेळीदरम्यान, त्याने एक षटकार मारला जो स्टेडियममध्ये गेला आणि एका चाहत्याने तो झेल टिपला. हा झेल टिपून, चाहता करोडपती झाला.

पाहा व्हिडिओ

हे देखील वाचा: U19 World Cup : १९ वर्षांखालील विश्वचषकासाठी भारतीय संघ जाहीर! आयुष म्हात्रे करणार सारथ्य; ‘या’ खेळाडूंची लागली लॉटरी 

खरं तर, दक्षिण आफ्रिकन टी-२० लीगमध्ये चाहत्यांना कॅच पकडण्याचा उपक्रम आहे. या उपक्रमांतर्गत, चेंडू पकडणाऱ्या चाहत्याला २० लाख रँड म्हणजेच अंदाजे १.०८ कोटी रुपये बक्षीस दिले जाते. या झेलनंतर चाहत्यांची प्रतिक्रिया उल्लेखनीय होती, म्हणूनच हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे.

डर्बन सुपर जायंट्सचा मोठा विजय

या सामन्यात, डर्बन सुपर जायंट्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, २० षटकांत ५ गडी गमावून २३२ धावा केल्या. डेव्हॉन कॉनवेने ३३ चेंडूंत ६४ धावा केल्या. केन विल्यमसननेही ४० धावा केल्या. कर्णधार एडन मार्कराम आणि इव्हान जोन्सनेही लहान खेळी केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, एमआय केप टाउन २० षटकांत ७ गडी गमावून केवळ २१७ धावा करू शकला. रायन रिकेल्टन व्यतिरिक्त, जेसन स्मिथनेही १४ चेंडूंत ४१ धावांची खेळी केली, परंतु इतर खेळाडू त्यांना साथ देण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे संघाचा पराभव झाला.

हे देखील वाचा: गौतम गंभीरच्या मुख्य प्रशिक्षकपदावर कुऱ्हाड चालणार! BCCI कडून ‘या’ अनुभवी खेळाडूचे नाव निश्चित? 

Web Title: A fan became a millionaire after taking a catch in sa20

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 06:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?
1

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री
2

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…
3

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…

Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना
4

Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM