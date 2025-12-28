चाहता झेल टिपून करोडपती बनला
एमआय केपटाऊन आणि डर्बन सुपर जायंट्स यांच्यात खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, एमआयचा सलामीवीर फलंदाज रायन रिकेल्टनने एक शानदार खेळी केली, त्याने ६३ चेंडूत ११३ धावा केल्या, ज्यामध्ये ५ चौकार आणि ११ षटकार होते. या खेळीदरम्यान, त्याने एक षटकार मारला जो स्टेडियममध्ये गेला आणि एका चाहत्याने तो झेल टिपला. हा झेल टिपून, चाहता करोडपती झाला.
पाहा व्हिडिओ
First match, first #BetwayCatch2Million catch 👌💯#BetwaySA20 #MICTvDSG #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/ftDVL1CtWy — Betway SA20 (@SA20_League) December 26, 2025
खरं तर, दक्षिण आफ्रिकन टी-२० लीगमध्ये चाहत्यांना कॅच पकडण्याचा उपक्रम आहे. या उपक्रमांतर्गत, चेंडू पकडणाऱ्या चाहत्याला २० लाख रँड म्हणजेच अंदाजे १.०८ कोटी रुपये बक्षीस दिले जाते. या झेलनंतर चाहत्यांची प्रतिक्रिया उल्लेखनीय होती, म्हणूनच हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे.
डर्बन सुपर जायंट्सचा मोठा विजय
या सामन्यात, डर्बन सुपर जायंट्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, २० षटकांत ५ गडी गमावून २३२ धावा केल्या. डेव्हॉन कॉनवेने ३३ चेंडूंत ६४ धावा केल्या. केन विल्यमसननेही ४० धावा केल्या. कर्णधार एडन मार्कराम आणि इव्हान जोन्सनेही लहान खेळी केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, एमआय केप टाउन २० षटकांत ७ गडी गमावून केवळ २१७ धावा करू शकला. रायन रिकेल्टन व्यतिरिक्त, जेसन स्मिथनेही १४ चेंडूंत ४१ धावांची खेळी केली, परंतु इतर खेळाडू त्यांना साथ देण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे संघाचा पराभव झाला.
