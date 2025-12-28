पाकिस्तानची मान तुकवली! Operation Sindoor मध्ये मोठे नुकसान; मंत्री इशाक दार यांची मोठी कबुली

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानचे पारडे जड? यूएस-चीन अहवालाच्या नापाक दाव्याने पुन्हा वादाची ठिणगी
इशाक दार यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान हा खुलासा केला. त्यांनी म्हटले की, भारताने अवघ्या ३६ तासांता किमान ८० ड्रोन पाकिस्तानवर डागले होते. यातील बहुतेक ड्रोन पाडल्याचा दावा त्यांनी केला. परंतु हेही मान्य केले की यातील एका ड्रोनने पाकिस्तानच्या नूर-ए-खान एअरबेसला उद्ध्वस्त केले होते. या हल्ल्यात अनेक सैनिक जखमी झाल्याची कबुली देखील इशाक दार यांनी दिली. नूर-ए-खान एअरबेस हा पाकिस्तानचा सर्वात महत्त्वाच आणि प्रमुख लष्करी तळ आहे. भारताने ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेदरम्यान पाकिस्तानच्या इतर लष्करी तळांना देखील लक्ष्य केले होते. यामध्ये सरगोधा, रफीकी, जैकोबाबद, मुरीदके यांसारख्या तळांचा समावेश होता. इशाक दार यांनी या तळांची दुरुस्ती केली असल्याचे सांगितले परंतु उपग्रह छायाचित्रांमध्ये पाकिस्तानचे मोठे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याच वेळी भारताचे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल केजेएस ढिल्लो यांनी देखील पाकिस्तानचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे सांगितले. शिवाय पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) यांनी देखील यापूर्वी नूर खान एअरबेसवर भारतीय हल्ल्या झाल्याची कबुली दिली होती.
भारताच्या जम्मू-काश्मीर येथील पहलगाम येथे २२ एप्रिल २०२५ रोजी दहशतवादी हल्ला झाला होता. या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप लोकांचा बळी गेला होता. या हल्ल्याने संपूर्ण भारतच नव्हे, तर जगही हादरले होते. या हल्ल्यानंतर भारतामध्ये संतापाची लाट उसळली होती. यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर मोहिम राबवत पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी कारवाई करण्याचा कठोर इशारा दिला. यावेळी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चार दिवस संघर्ष सुरु होता, ज्यामध्ये पाकिस्तानची पळता भूई झाली होती.
