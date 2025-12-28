”तो त्याचे आयुष्य…”, “अर्शद वारसीने Akshaye Khannaच्या स्वभावाचा केला खुलासा; म्हणाला,”त्याला कोणाचीही काळजी”

आदित्य धर यांच्या “धुरंधर” या चित्रपटात पाकिस्तानी दरोडेखोर रहमानची भूमिका साकारणारा अक्षय खन्ना सध्या चर्चेत आहे. सर्वजण त्याचे कौतुक करत आहेत. गेल्या 23 दिवसांत या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. या चित्रपटाने छावा सारख्या गाजलेल्या चित्रपटांचे रेकॉर्डही मोडून काढले आहेत. या चित्रपटातील अक्षय खन्नाच्या अभिनयाने इतर कलाकारांना मागे टाकले आहे. आता, अर्शद वारसीनेही अभिनेत्याच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल तपशील उघड केले आहेत. त्याने एका मुलाखतीत सांगितले की अक्षय कोणाचीही पर्वा करत नाही. तो त्याच्या स्वतःच्या जगात राहतो.
अर्शद वारसीने अक्षय खन्नासोबत “हलचल” (२००४) आणि “शॉर्ट कट” (२००९) या दोन चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. “द लल्लंटॉप” ला दिलेल्या मुलाखतीत, अक्षयबद्दल विचारले असता, अर्शद म्हणाला, “तो एक गंभीर माणूस आहे. तो एक चांगला अभिनेता आहे. तो आधीच एक चांगला अभिनेता आहे. यात काही शंका नाही. पण तो त्याच्या स्वतःच्या जगात राहतो.”
अर्शद वारसी पुढे म्हणाला, “त्याला तुमची काळजी नाही. त्याला कोणाचीही काळजी नाही. त्याचे स्वतःचे आयुष्य आहे. तुम्ही माझ्याबद्दल काय विचार करता, किंवा तुम्ही माझ्याबद्दल काय विचार करत नाही. ती तुमची समस्या आहे. माझी समस्या नाही. तो त्याचे आयुष्य जगतो. त्याच्या पद्धतीने. त्याला कोणाचीही काळजी नाही. त्याला पीआर किंवा अशा कोणत्याही गोष्टीची काळजी नाही. पहिल्या दिवसापासून… हे असेच चालले आहे.”
Battle Of Galwan Cast Fees: सलमानचे मानधन सैराटच्या Box Office कलेक्शनहुनही जास्त! इतर कलाकारांनीही घेतली मोठी रक्कम
अक्षय खन्ना सध्या त्याच्या “दृश्यम ३” चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. “छावा” आणि “धुरंधर” सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या या अभिनेत्याने अजय देवगणच्या चित्रपटातून माघार घेतली आहे. त्यानंतर, निर्मात्याने त्याला कायदेशीर नोटीस पाठवली आणि दावा केला की त्याने जयदीप अहलावतला कास्ट केले आहे.
Veteran art director: कलाविश्वावर दुःखाचा डोंगर, प्रसिद्ध दिग्दर्शक के.शेखर काळाच्या पडद्याआड,72 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
अक्षय खन्नाने ‘दृश्यम ३’ का सोडला?
सूत्राने पुढे स्पष्ट केले की, “‘दृश्यम ३’ चे निर्माते आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी अक्षयला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की एवढी मोठी रक्कम दिल्याने चित्रपटाचे बजेट वाढेल. पण अक्षय खन्नाला त्याची मागणी योग्य वाटली. त्याला माहित होते की अक्षयच्या उपस्थितीमुळे चित्रपटासाठी प्रेक्षकांचा उत्साह लक्षणीयरीत्या वाढेल.” दरम्यान, एका सूत्राने सांगितले की, “आम्हाला असेही ऐकायला मिळाले आहे की अक्षय खन्ना आणि चित्रपट निर्मात्यांमध्ये इतर काही मुद्द्यांवर मतभेद होते. त्यापैकी एक म्हणजे अक्षयने विग घालण्याचा सल्ला दिला होता. कदाचित दुसऱ्या भागात त्याने विग घातला नसल्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना हे आवडले नाही, .”