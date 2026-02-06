Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Malegaon Mayoral News: शिंदे गटाचा पाठिंब्याने MIMला मिळणार उपमहापौरपद? मालेगावात राजकारण तापलं

शिवसेना आणि MIM नेत्यांनी या विषयावर मौन बाळगले आहे. महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीसाठी कट्टर मुस्लिम पक्ष आणि हिंदुत्ववादी शिवसेना पक्ष एकत्र येण्याचे संकेत आहेत.

Feb 06, 2026 | 01:47 PM
  • मालेगावात AIMIM ला मिळणार उपमहापौरपद
  • शिंदे गटासोबत गुप्त बैठका
  • शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी एआयएमआयएमचे नगरसेवक आणि मौलाना मुफ्ती यांच्याशी सतत संपर्कात
Malegaon News:  मालेगाव महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुका उद्या, शनिवारी (७) होणार आहेत. पण त्यापूर्वी मालेगावच्या राजकीय वर्तुळात घडामोडींना वेग आला आहे. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIMIM) चे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल आणि माजी महापौर अब्दुल मलिक यांनी शिवसेना नेते आणि राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीत महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीची रणनीती निश्चित झाल्याचे मानले जाते. शिवसेना आणि MIM नेत्यांनी या विषयावर मौन बाळगले आहे. महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीसाठी कट्टर मुस्लिम पक्ष आणि हिंदुत्ववादी शिवसेना पक्ष एकत्र येण्याचे संकेत आहेत.

महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मालेगावमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एआयएमआयएमने महापौरपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली असली तरी, उपमहापौरपदासाठी आमदारपुत्र हाफिज अब्दुल्ला यांना रिंगणात उतरवले आहे. या निवडणुकीची रणनीती ठरवण्यासाठी मुंबई-आग्रा महामार्गावरील एका हॉटेलमध्ये एआयएमआयएम’च्या नगरसेवकांची गुरुवारी गुप्त बैठक पार पडली.

नाशिक महापालिकेच्या महापौरपदी हिमगौरी आडके तर उपमहापौरपदी विलास शिंदे बिनविरोध

या बैठकीत प्रामुख्याने शिवसेनेच्या महापौरपदाच्या उमेदवार लता घोडके यांना पाठिंबा द्यायचा की नाही, यावर खलबते झाल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी एआयएमआयएमचे नगरसेवक आणि मौलाना मुफ्ती यांच्याशी सतत संपर्कात असून पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

निवडणुकीचे चित्र आता स्पष्ट झाले असून, मालेगाव सेक्युलर फ्रंटने महापौरपदासाठी नसरीन शेख आणि ताहेरा शेख, तर उपमहापौरपदासाठी शान-ए-हिंद यांना उमेदवारी दिली आहे. शिवसेनेकडून महापौरपदासाठी लता घोडके आणि उपमहापौरपदासाठी नीलेश काकडे व नरेंद्र सोनवणे मैदानात आहेत. एआयएमआयएमच्या बदललेल्या भूमिकेमुळे आणि उपमहापौरपदासाठी दिलेल्या उमेदवारीमुळे आता ही निवडणूक चुरशीची ठरणार असल्याचे दिसत आहे.

Rahul Gandhi Replied PM Modi: गांधी, कबर, नेहरू-इंदिरा आणि देशद्रोही..; मोदींच्या भाषणाला राहुल गांधींचे चो

प्रचार संपला, उद्या निवडणूक

दुसरीकडे, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी प्रचार सभा आणि कोपरा बैठकींमुळे गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वातावरण तापले आहे. प्रचार गुरुवारी संध्याकाळी संपला आणि शनिवारी मतदान होणार आहे. यासाठी प्रशासन सज्ज आहे आणि निवडणूक प्रक्रिया शांततेत आणि भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.

 

Published On: Feb 06, 2026 | 01:47 PM

