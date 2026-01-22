Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

माघी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेतर्फे कृत्रिम तलावाची व्यवस्था, प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहन

मीरा-भाईंदर शहरात होणाऱ्या माघी श्री गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने व्यापक व सुनियोजित तयारी केली आहे. विसर्जन सुरक्षित व शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावा यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 01:24 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

माघी गणेश जयंतीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात भाविकांनी 22 जानेवारी रोजी साजरा केला आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 23 जानेवारी रोजी माघी गणपतीचे विसर्जन सर्वत्र केले जाणार आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये श्री गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने व्यापक व सुनियोजित तयारी केली आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कृत्रिम तलावांची उभारणी, मोठ्या मूर्तींसाठी विशेष सुविधा तसेच आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली असून, २३ जानेवारी रोजी होणारा माघी श्री गणेश उत्सव सुरक्षित व शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावा यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे.

माघी श्री गणेश विसर्जन २३ जानेवारी रोजी

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने माघी श्री गणेश विसर्जनासाठी व्यापक तयारी केली आहे. महानगरपालिका आयुक्त राधाबिनोद ए. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात नऊ ठिकाणी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. माघी श्री गणेश विसर्जन २३ जानेवारी रोजी होणार आहे.

BMC Mayor Reservation : मुंबईत महिला राज! BMC मध्ये सर्वसाधारण महिला महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनवलेल्या सर्व श्री गणेश मूर्तीचे विसर्जन फक्त कृत्रिम तलावांमध्येच केले जाईल. त्यानुसार, महानगरपालिकेने शहराच्या विविध भागात कृत्रिम तलाव बांधले आहेत. ६ फुटांपेक्षा उंच श्री गणेश मूर्तीचे विसर्जन करण्यासाठी भाईंदर (पश्चिमा जेट्टी आणि जैसल पार्क चौपाटी (भाईत (पूर्व)) येथे सुविधा उपलब्ध करू देण्यात आल्या आहेत.

सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रत्येक तलावावर ५ प्रशिक्षित जलतरणपटू तैनात

महानगरपालिके हायड्रॉलिक क्रेनचीही व्यवस्था केली आहे. महानगरपालिकेने ज्या नऊ ठिकाणी कृत्रिम तलाव बांधले आहेत त्यामध्ये उत्तन बीच सुभाषचंद्र बोस मैदान, भाईंदर पश्चिम जेह जैसल पार्क चौपाटी, भाईंदर पूर्व आणि लेट यांचा समावेश आहे.

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

आनंद दिघे मैदान, भाईंदर पूर्व शिवर गार्डन, मीरा रोड पूर्व, घोडबंदर स्मशानभूमीजवळ, साई दत्त तलाव, पेणकर पाडा जरीमारी तलाव आणि काशीमीरा यांचा समावेश आहे. सुरक्षेसाठी प्रत्येक कृत्रिम तलावाच्या ठिकाणी पाच प्रशिक्षित जलतरणपटू तैनात केले जातील.

आयुक्त शर्मा यानी नागरिकांना या सुसज्ज कृत्रिम तलावांचा वापर करण्याचे, पर्यावरणपुरक पद्धतीने उत्सव साजरा करण्याचे आणि सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित माधी श्री गणेश उत्सव सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

  • Que: माघी गणेश विसर्जन कधी आहे

    Ans: माघी गणेश विसर्जन शुक्रवार, 23 जानेवारी रोजी आहे

  • Que: विसर्जनासाठी महापालिकेत काय सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत?

    Ans: मीरा-भाईंदर महापालिकेतर्फे शहरात ९ ठिकाणी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करण्यात आली आहे, ६ फूटांपेक्षा उंच गणेश मूर्तींसाठी भाईंदर पश्चिम जेट्टी आणि जैसल पार्क चौपाटी (भाईंदर पूर्व) येथे विशेष सुविधा उपलब्ध आहेत, हायड्रॉलिक क्रेनची व्यवस्था मोठ्या मूर्तीसाठी केली आहे.

  • Que: विसर्जनासाठी आणखी काही सूचना आहेत का?

    Ans: तलावाजवळ गर्दी टाळावी, कचरा आणि प्लास्टिक विसर्जन टाळावे, बालक आणि वृद्ध नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी

