BMC Mayor Reservation : मुंबईत महिला राज! BMC मध्ये सर्वसाधारण महिला महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

BMC Maharashtra Mayor News : मुंबई महापालिकेवर महिला राज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरक्षण सोडतीमध्ये मुंबईमध्ये सर्वसाधरण महिला महापौर होणार असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे जोरदार राजकारण रंगले आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 01:15 PM
BMC mayoral reservation lottery announced general category woman will mayor of Mumbai

मुंबई महापालिकेवर महिला राज येणार असून सर्वसाधारण गटातील महिला महापौर होणार आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • 29 नगर पालिकांचे महापौर आरक्षण सोडत जाहीर
  • BMC आरक्षण सोडत जाहीर
  • BMC मध्ये सर्वसाधरण महिला महापौर होणार असल्याचे स्पष्ट
BMC Mayor Reservation : मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जाहीर झाल्यापासून मुंबई महापालिकेवर (BMC Election 2026) कोणचा झेंडा फडकणार याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. सर्वात प्रमुख आणि सर्वात जास्त चर्चेत असलेल्या बीएमसी महापालिकेमध्ये महायुतीने विजयी गुलाल उधळला आहे. आता मात्र राज्यातील महापालिकांचे महापौर पदाचे आरक्षण सोडत जाहीर झाले आहे. यामध्ये मुंबई महापालिकेवर महिला राज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरक्षण सोडतीमध्ये मुंबईमध्ये सर्वसाधरण महिला महापौर (BMC Mayor) होणार असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे जोरदार राजकारण रंगले आहे.

मुंबईचा महापौर कोण होणार याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. मागील 25 वर्षानंतर पहिल्यांदाच शिवसेनेचे मुंबईवरील सत्ता गेली आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये भाजपचा महापौर होण्याची मोठी शक्यता आहे. यामध्ये मात्र एकनाथ शिंदे यांनी हॉटेल पॉलिटिक्सचा डाव खेळल्यामुळे रंगत वाढली आहे. यामध्ये आता आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. १७ पैकी ९ ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील महिला महापौर विराजमान होईल. सगळ्यांचं लक्ष लागलेली मुंबई महापालिकेसाठी खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण सोडतीत निघाले. मुंबईमध्ये सर्वसाधारण गटातील महिला महापौर होणार आहे.

हे देखील वाचा : महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

राज्यातील २९ महानगरपालिकेत ५० टक्के आरक्षणाचा नियम लागू केल्याने राज्यातील १५ महापालिकांवर महिला राज असणार आहे. तर १४ ठिकाणी सर्वसाधारण वर्गाला संधी मिळणार आहे. ४ महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला, तर ९ महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण लागू होईल.

हे देखील वाचा : राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल

कोणत्या महापालिकेमध्ये कोणता महापौर? वाचा यादी 

आरक्षणाचे गणित

  • अनुसूचित जमाती (एसटी) – १
  • अनुसूचित जाती (एससी) – ३
  • ओबीसी – ८
  • खुला (सर्वसाधारण) प्रवर्ग – १७
प्रमुख महापालिकांमध्ये महापौर कोणत्या प्रवर्गाचा?
  • नवी मुंबई – खुला प्रवर्ग (महिला)
  • कल्याण-डोंबिवली – अनुसूचित जमाती (एसटी)
  • ठाणे – अनुसूचित जाती (एससी)
  • मुंबई (बीएमसी) – खुला प्रवर्ग
  • पुणे – खुला प्रवर्ग
  • पिंपरी-चिंचवड – खुला प्रवर्ग
  • नाशिक – खुला प्रवर्ग
  • नागपूर – खुला प्रवर्ग (महिला)
  • छत्रपती संभाजीनगर – खुला प्रवर्ग (महिला)
  • जालना – अनुसूचित जाती (महिला)
  • लातूर – अनुसूचित जाती (महिला)
  • इचलकरंजी – ओबीसी
  • पनवेल – ओबीसी
  • अहिल्यानगर – ओबीसी (महिला)
  • अकोला – ओबीसी (महिला)
  • उल्हासनगर – ओबीसी
  • कोल्हापूर – ओबीसी
  • चंद्रपूर – ओबीसी (महिला)
  • जळगाव – ओबीसी (महिला)
  • भिवंडी-निजामपूर – खुला प्रवर्ग
  • मालेगाव – खुला प्रवर्ग
  • मीरा-भाईंदर – खुला प्रवर्ग
  • नांदेड-वाघाळा – खुला प्रवर्ग (महिला)
  • परभणी – खुला प्रवर्ग
  • सांगली-मिरज – खुला प्रवर्ग
  • वसई-विरार – खुला प्रवर्ग
  • सोलापूर – खुला प्रवर्ग
  • धुळे – खुला प्रवर्ग (महिला)
  • अमरावती – खुला प्रवर्ग (महिला)
 

Published On: Jan 22, 2026 | 01:07 PM

