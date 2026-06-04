Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

कुणबी नोंदींच्या प्रमाणपत्रांचे काम वेगात, विखे पाटलांचे कौतुक; पण मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केली ‘ही’ मोठी शंका

Updated On: Jun 04, 2026 | 02:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या प्रमाणपत्रांबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कामाचे कौतुक केले असून सर्व निर्णयांच्या लेखी आदेशांची मागणी केली आहे.

मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केली 'ही' मोठी शंका (Photo Credit- X)

मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केली 'ही' मोठी शंका (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • कुणबी नोंदींच्या प्रमाणपत्रांचे काम वेगात
  • विखे पाटलांचे कौतुक
  • पण मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केली ‘ही’ मोठी शंका
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): हैद्राबाद गॅझेटमधील ५८ लाख कुणबी नोंदीधारकांना प्रमाणपत्रे देणे तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या प्रमाणपत्रांची वैधता निश्चित करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे काम राज्य सरकारने, विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्के मनावर घेतल्याचे दिसत आहे. सध्या ही जलदगतीने सुरू असून, नुकत्याच झालेल्या आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीला सात ते आठ मंत्र्यांची उपस्थिती होती. यावरून सरकारची गंभीरता दिसून येत असल्याची माहिती मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी दिली. मात्र, प्रक्रिया सुरू असली तरी ती अर्ध्यावर येऊन थांबणार नाही ना, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.

जरांगे हे शहरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असून, बुधवारी सकाळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. सरकारने काही मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अद्याप निकाली निघाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत, शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ आणि मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्याबाबतची माहिती मिळाली असली तरी ती अद्याप अधिकृत झालेली नाही. मात्र, या विषयांवर चर्चा सुरू असून सर्व कामे पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

“फडणवीस आणि भाजपचे सरकार हे आश्वासनांचा कारखाना आणि फसवणुकीचा ब्रँड,” विजय वडेट्टीवार यांची घणाघाती टीका

नोंदीधारकांसाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असून शासनाची यंत्रणा घरोघरी जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. दरम्यान, कुणबी नोंदी नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार की नाही याबाबत अधिकृत आदेशाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगत सरकारने सर्व निर्णय लेखी स्वरूपात द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

विखे पाटलांचे कौतुक

आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील चांगले काम करत असून त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पाठबळ मिळत असल्याचेही जरांगे यांनी नमूद केले. ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या पडताळणी व प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेसाठी प्रशासनाने काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले असून, जिल्हाधिकारी स्तरावर कार्यवाही होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सचिव स्तरावरून स्पष्ट आदेश काढणे आवश्यक

लवकरच शाळा, महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत असल्याने विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सचिव स्तरावरून स्पष्ट आदेश काढणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Web Title: Manoj jarange patil on kunbi records certificate distribution maharashtra government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 02:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मोसंबीला ‘मिठाईचा दर्जा’ द्या! दर मिळत नसल्याने आर्थिककोंडी; मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी
1

मोसंबीला ‘मिठाईचा दर्जा’ द्या! दर मिळत नसल्याने आर्थिककोंडी; मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी

Sambhajinagar Water Supply: विभागीय आयुक्तांकडून पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा; संभाजीनगरचा पाणी प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार
2

Sambhajinagar Water Supply: विभागीय आयुक्तांकडून पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा; संभाजीनगरचा पाणी प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार

Chhatrapati Sambhajinagar: बारावीसाठी आता ‘बायोमेट्रिक’! वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागणार, विद्यार्थ्यांवर तिसऱ्या डोळयांची नजर
3

Chhatrapati Sambhajinagar: बारावीसाठी आता ‘बायोमेट्रिक’! वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागणार, विद्यार्थ्यांवर तिसऱ्या डोळयांची नजर

Chhatrapati Sambhajinagar: मनपाच्या लेखा विभागात धावपळ, कथित घटनेनंतर कामाला वेग; रखडलेल्या २५० फाईल्सना अखेर गती
4

Chhatrapati Sambhajinagar: मनपाच्या लेखा विभागात धावपळ, कथित घटनेनंतर कामाला वेग; रखडलेल्या २५० फाईल्सना अखेर गती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Riteish Deshmukh Viral Video: मी मद्यपान करत नाही, अखेर ‘त्या’ व्हायरल व्हिडीओवर रितेश देशमुखने दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाला…

Riteish Deshmukh Viral Video: मी मद्यपान करत नाही, अखेर ‘त्या’ व्हायरल व्हिडीओवर रितेश देशमुखने दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाला…

Jun 04, 2026 | 02:41 PM
Chanakya Niti: नात्यांमध्ये फसवणूक टाळायची असेल तर ओळखा स्वार्थी लोकांची लक्षणे

Chanakya Niti: नात्यांमध्ये फसवणूक टाळायची असेल तर ओळखा स्वार्थी लोकांची लक्षणे

Jun 04, 2026 | 02:40 PM
तिरंग्याचा अपमान की अज्ञान? परदेशी तरुणाने राष्ट्रध्वजाचे केले दोन तुकडे, पाहून यूजर्सना संताप अनावर; Video Viral

तिरंग्याचा अपमान की अज्ञान? परदेशी तरुणाने राष्ट्रध्वजाचे केले दोन तुकडे, पाहून यूजर्सना संताप अनावर; Video Viral

Jun 04, 2026 | 02:37 PM
IND VS AFG: IPL चा वर्कलोड पडला भारी? विराट कोहली बाहेर, आता संघात कोणाला मिळणार संधी?

IND VS AFG: IPL चा वर्कलोड पडला भारी? विराट कोहली बाहेर, आता संघात कोणाला मिळणार संधी?

Jun 04, 2026 | 02:33 PM
Party Special Recipe: लहान मुलांच्या पार्टीसाठी बनवा रंगीबेरंगी फ्रुट पिझ्झा, पदार्थ पाहतच क्षणी मुलं होतील खुश

Party Special Recipe: लहान मुलांच्या पार्टीसाठी बनवा रंगीबेरंगी फ्रुट पिझ्झा, पदार्थ पाहतच क्षणी मुलं होतील खुश

Jun 04, 2026 | 02:30 PM
कुणबी नोंदींच्या प्रमाणपत्रांचे काम वेगात, विखे पाटलांचे कौतुक; पण मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केली ‘ही’ मोठी शंका

कुणबी नोंदींच्या प्रमाणपत्रांचे काम वेगात, विखे पाटलांचे कौतुक; पण मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केली ‘ही’ मोठी शंका

Jun 04, 2026 | 02:18 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पत्नीवर संशय, निर्जन जंगलात नेलं आणि…; दोन लहान मुलांनी गावात धाव घेत सांगितला थरार

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पत्नीवर संशय, निर्जन जंगलात नेलं आणि…; दोन लहान मुलांनी गावात धाव घेत सांगितला थरार

Jun 04, 2026 | 02:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM