Shivjayanti 2026 : शिवजयंतीनिमित्त सांगलीत उद्या मेगा पदयात्रा; सकाळी साडेसात वाजता होणार सुरुवात

सांगली : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त जिल्ह्यात गुरुवारी (दि.१९) सकाळी ७.३० वाजता मेगा पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद सांगली ते शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापर्यंत ही पदयात्रा काढण्यात येणार असून, केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे.
या पदयात्रेच्या यशस्वी आयोजनासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी दिल्या. मेगा पदयात्रेबाबत आयोजित बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, नगरप्रशासन शाखेचे सहआयुक्त दत्तात्रय लांघी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) प्रमोद काळे, तहसीलदार लीना खरात, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रफुल्ल कदम आदी उपस्थित होते. तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक व गटविकास अधिकारी सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी काकडे म्हणाले, महापालिका क्षेत्रातील सर्व कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करावी. पदयात्रा मार्गावर पोलीस विभागाने चोख बंदोबस्त ठेवावा. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी पर्यायी मार्गाचे नियोजन करावे. महापालिकेने पदयात्रा मार्ग व पुतळा परिसराची स्वच्छता करावी. शिवजयंतीनंतरच्या दिवशीही स्वच्छता मोहीम राबविण्यात यावी.
आरोग्य विभागाने पदयात्रा मार्गावर रुग्णवाहिकेसह तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक तैनात करावे. कोणताही आजारी विद्यार्थी पदयात्रेत सहभागी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तालुकास्तरावरही पदयात्रा आयोजित करून ‘किल्ले महोत्सवा’ अंतर्गत संबंधित किल्ल्यांवर कार्यक्रमांचे नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन
सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई व जिल्हा प्रशासन सांगली यांच्या समन्वयातून १८ व १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बालगंधर्व नाट्यमंदिर येथे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
‘श्रीमंतयोगी’ सादर करण्यात येणार
१८ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ६ ते ९ या वेळेत ‘गाथा छत्रपती शिवरायांची- जागर शाहिरीचा’ या कार्यक्रमांतर्गत पारंपरिक पोवाडे, शिवस्फूर्तीगीते, मर्दानी खेळ व लोकगीतांचा आस्वाद रसिकांना घेता येणार आहे. तर १९ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ५ ते ८ या वेळेत शिवचरित्रावर आधारित महानाट्य ‘श्रीमंतयोगी’ सादर करण्यात येणार आहे. हे सर्व कार्यक्रम नागरिकांसाठी विनामूल्य खुले असून, मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी केले आहे.
