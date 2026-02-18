Tara : युवराज-ताराची भावनिक प्रेमकथा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; नवीन प्रोमोने वाढवली उत्सुकता!

स्टार प्लसने गेल्या अनेक वर्षांत प्रेक्षकांच्या मनात घर करणाऱ्या वैविध्यपूर्ण मालिकांद्वारे सातत्याने मनोरंजन केले आहे. आयकॉनिक प्रेमकथा आणि नात्यांमधील भावनिक गुंतागुंत प्रभावीपणे मांडण्याची या चॅनेलची खास ओळख आहे. सशक्त कथनशैली आणि लक्षात राहणाऱ्या पात्रांमुळे स्टार प्लसने भारतीय टेलिव्हिजनवर वेगळी छाप निर्माण केली आहे. हीच परंपरा पुढे नेत आता स्टार प्लस आपल्या आगामी तारा या मालिकेद्वारे आणखी एक नवी, हृदयस्पर्शी प्रेमकथा प्रेक्षकांसमोर सादर करण्यास सज्ज आहे.
निर्मात्यांनी नुकताच या मालिकेचा नवीन प्रोमो प्रदर्शित केला असून त्याने प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली आहे. मार्च महिन्यात प्रीमियर होण्याची अपेक्षा असलेल्या या शोमध्ये कृषल आहुजा ‘युवराज शेखावत’ आणि कनिका कपूर ‘तारा’ या भूमिकेत दिसणार आहेत. प्रोमोमध्ये त्यांच्या भावनिक आणि रोमँटिक प्रवासाची सुंदर झलक पाहायला मिळणार आहे.
प्रोमोची सुरुवात तारा युवराजची बॅग पॅक करताना होते. ती खेळकरपणे सांगते की ‘राजा बाबू’ दोन दिवसांत दूर जाणार आहे. त्यानंतर युवराज येतो आणि तिच्या जखमी बोटाकडे लक्ष देतो. ती जखम का लपवली, याबद्दल तो प्रेमळपणे विचारतो आणि काळजी व्यक्त करतो. या प्रसंगातून तिच्यावरील त्याची आपुलकी आणि जिव्हाळा स्पष्टपणे जाणवताना दिसत आहे.
क्षण अधिक भावनिक होताना दिसत आहे. जेव्हा तारा सांगते की तिच्या नावासारखे तेज तिच्यात नाही आणि सगळे तिच्यावर रागावतात. मात्र युवराज तिला प्रेमाने समजावताना दिसत आहे. तिचं मन हलकं करण्याचा प्रयत्न करतो आणि तिला आधार देतो. या प्रसंगातून त्यांच्या नात्यातील गोडवा, काळजी आणि भावनिक बांधिलकी सुंदररीत्या उलगडते. युवराज आणि तारा यांची केमिस्ट्री आधीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली असून त्यांच्या प्रेमकथेची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. साधी, उबदार आणि मनाला भिडणारी कथा घेऊन ‘तारा’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ही नवी प्रेमकथा स्टार प्लसवर पाहायला मिळणार आहे.