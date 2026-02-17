Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अतिक्रमणाच्या नावाखाली इतिहासावरच घाला; सांगली-मिरज रेल्वेचा अखेरचा साक्षीदार जमीनदोस्त

सध्याच्या सांगली-मिरज रस्त्याच्या मध्यातून धावणारी ही छोटी रेल्वे एकेकाळी दोन्ही शहरांतील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होती.

Updated On: Feb 17, 2026 | 10:15 AM
अतिक्रमणाच्या नावाखाली इतिहासावरच घाला; सांगली-मिरज रेल्वेचा अखेरचा साक्षीदार जमीनदोस्त

अतिक्रमणाच्या नावाखाली इतिहासावरच घाला; सांगली-मिरज रेल्वेचा अखेरचा साक्षीदार जमीनदोस्त

Follow Us:
Follow Us:

सांगली : शहराच्या ऐतिहासिक स्मृतींवर पुन्हा एकदा हातोडा चालला आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत विश्रामबाग येथील दांडेकर मॉलसमोरील सांगली-मिरज रेल्वेची ऐतिहासिक तिकीटखिडकी आणि तत्कालीन स्टेशनमास्तरांचे दगडी कार्यालय जमीनदोस्त करण्यात आले. दोन शहरांना जोडणाऱ्या या छोट्या रेल्वेमार्गाचा हा अखेरचा अवशेष असल्याने इतिहासप्रेमींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

सध्याच्या सांगली-मिरज रस्त्याच्या मध्यातून धावणारी ही छोटी रेल्वे एकेकाळी दोन्ही शहरांतील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होती. सन १९०७ मध्ये सांगली संस्थानचे अल्पवयीन राजे चिंतामणराव आप्पासाहेब (दुसरे) यांच्या काळात प्रशासक कॅप्टन बर्क यांच्या पुढाकाराने ही इंटरसिटी रेल्वे सुरू झाली होती. विद्यार्थ्यांसाठी, नोकरदारांसाठी आणि नागरिकांसाठी ती केवळ वाहतुकीचे साधन नव्हती, तर भावनिक नात्याची सखी होती. सन १९७१ मध्ये हा मार्ग बंद झाला; मात्र आठवणी जिवंत राहिल्या.

हेदेखील वाचा : मध्य रेल्वेची मोठी घोषणा ! अकोलामार्गे धावणार मुंबई-पुणे-नागपूर विशेष रेल्वे; प्रवाशांना फायदा होणार

या रेल्वेच्या सहवासावर प्रख्यात लेखिका मालतीबाई किर्लोस्कर यांनी लिहिलेला ‘संपता सहवास तुझा’ हा लेख वाचून अवघा महाराष्ट्र हळहळला होता. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते साहित्यिक व्ही.के.गोकाक जे त्या काळी विलिंग्डन कॉलेजचे प्राचार्य होते, त्यांनाही या छोट्या रेल्वेचे विलक्षण आकर्षण होते. रेल्वे कॉलेजसमोरून जाताना ते आपल्या चिमुकल्या मुलाला कडेवर घेऊन ‘गाडी बन्तू, गाडी नोडू’ असे म्हणत खेळवत असत, अशी आठवण सांगलीकर आजही जपून आहेत.

” भावनिक वारशाचा अखेरचा पुरावा असलेली दगडी वास्तू जतन करता आली असती, शहरांचा इतिहास न जाणता केवळ अधिकाराच्या जोरावर वारसा पाडणे ही गंभीर बाब आहे, यापूर्वी सन २००० साली मिरजेच्या भुईकोट किल्ल्याचा भव्य दरवाजा पाडण्यात आला होता, ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतनाबाबत प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अन्यथा वारशाची ही साखळी कायमची तुटेल.”

– मानसिंग कुमठेकर, इतिहास संशोधक.

हेदेखील वाचा Railway Ticket Price Increase : रेल्वेचा प्रवास महागला! आजपासून दरवाढ लागू, सामान्यांच्या खिशाला कात्री

Web Title: Last witness of the sangli miraj railway is devastated encroachment action

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 10:15 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘बिग बॉस’च्या घरातून बाहेर पडताच करणने उघड केला सदस्यांचा Game Plan, ‘या’ पाच सदस्यांना म्हटले टॉप 5 !

‘बिग बॉस’च्या घरातून बाहेर पडताच करणने उघड केला सदस्यांचा Game Plan, ‘या’ पाच सदस्यांना म्हटले टॉप 5 !

Feb 17, 2026 | 10:34 AM
टेक विश्वाला मोठा धक्का! संगणक वैज्ञानिक David J. Farber यांचे निधन, वयाच्या 91 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

टेक विश्वाला मोठा धक्का! संगणक वैज्ञानिक David J. Farber यांचे निधन, वयाच्या 91 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Feb 17, 2026 | 10:30 AM
Madhyapradesh Crime: आधी प्रेयसीची हत्या, मृतदेहावर अत्याचार, अघोरी कृत्य आणि फोटो….; इंदूरमधील भयानक घटना!

Madhyapradesh Crime: आधी प्रेयसीची हत्या, मृतदेहावर अत्याचार, अघोरी कृत्य आणि फोटो….; इंदूरमधील भयानक घटना!

Feb 17, 2026 | 10:22 AM
याला म्हणतात खरं प्रेम! ‘तूच माझी देवता’ म्हणत पतीने पत्नीच्या स्मरणार्थ बांधलं तब्बल 60 लाखांचं मंदिर; Video Viral

याला म्हणतात खरं प्रेम! ‘तूच माझी देवता’ म्हणत पतीने पत्नीच्या स्मरणार्थ बांधलं तब्बल 60 लाखांचं मंदिर; Video Viral

Feb 17, 2026 | 10:16 AM
अतिक्रमणाच्या नावाखाली इतिहासावरच घाला; सांगली-मिरज रेल्वेचा अखेरचा साक्षीदार जमीनदोस्त

अतिक्रमणाच्या नावाखाली इतिहासावरच घाला; सांगली-मिरज रेल्वेचा अखेरचा साक्षीदार जमीनदोस्त

Feb 17, 2026 | 10:15 AM
ZIM vs IRE : झिम्बाब्वेकडे ऑस्ट्रेलियाला बाहेर काढण्यासाठी दोन संधी! आयर्लंडविरुद्ध होणार आज सामना, वाचा सविस्तर

ZIM vs IRE : झिम्बाब्वेकडे ऑस्ट्रेलियाला बाहेर काढण्यासाठी दोन संधी! आयर्लंडविरुद्ध होणार आज सामना, वाचा सविस्तर

Feb 17, 2026 | 10:15 AM
Gaurd Puran: अकाली मृत्यूनंतर आत्मा कुठे जातो? आत्मा खरोखरच भटकतो? गरुड पुराणातील रहस्य देतील धक्का

Gaurd Puran: अकाली मृत्यूनंतर आत्मा कुठे जातो? आत्मा खरोखरच भटकतो? गरुड पुराणातील रहस्य देतील धक्का

Feb 17, 2026 | 10:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM