Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Apple Event 2026 Will Organized On This Date Affordable Iphone 17e Macbook And More Gadgets Expected To Launch Tech News Marathi

Apple Event 2026: रहस्याचा पडदा उठणार! ‘या’ दिवशी कंपनी करणार धमाका, स्वस्त iPhone 17e आणि मॅकबुकसह लाँच करणार हे गॅझेट्स

तुम्ही देखील स्वस्त आयफोनच्या लाँचिंगची वाट बघताय का? तुमची प्रतिक्षा आता लवकरच संपणार आहे. कारण येत्या काहीच दिवसांत कंपनी स्वस्त आयफोनसह इतर अनेक नवीन गॅझेट्स लाँच करणार आहे. याची तारीख जाहीर झाली आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 12:08 PM
Apple Event 2026: रहस्याचा पडदा उठणार! 'या' दिवशी कंपनी करणार धमाका, स्वस्त iPhone 17e आणि मॅकबुकसह लाँच करणार हे गॅझेट्स

Apple Event 2026: रहस्याचा पडदा उठणार! 'या' दिवशी कंपनी करणार धमाका, स्वस्त iPhone 17e आणि मॅकबुकसह लाँच करणार हे गॅझेट्स

Follow Us:
Follow Us:
  • Apple चा 4 मार्चला मेगा इव्हेंट! स्वस्त iPhone 17e सह मोठे लॉन्च?
  • बजेट iPhone, MacBook आणि iPad बद्दल मोठी माहिती आली समोर
  • Apple चा मास्टरप्लॅन! बजेट MacBook आणि iPads सह घेऊन येणार मोठं सरप्राईज
टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपल 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत अनेक नवीन प्रोडक्टस लाँच करणार, अशी अपडेट गेल्या अनेक दिवसांपासून समोर येत आहे. याबाबत अखेर खुलासा झाला आहे. कंपनीने त्यांच्या आगामी ईव्हेंटची तारीख जाहीर केली आहे. तसेच या ईव्हेंटमध्ये कोणते प्रोड्क्टस लाँच केले जाऊ शकतात, याबाबत देखील अंदाज वर्तवला जात आहे. हा ईव्हेंट 2026 मधील कंपनीचा पहिला मोठा ईव्हेंट असणार आहे. अ‍ॅपल कंपनी 4 मार्च रोजी एक मोठा ईव्हेंट आयोजित करणार आहे. या ईव्हेंटबाबत अधिकृत घोषणा देखील करण्यात आली आहे. कंपनी या ईव्हेंटला “स्पेशल अ‍ॅपल एक्सपीरियंस” म्हणून संबोधित करत आहे. ज्यामध्ये न्यू यॉर्क, लंडन आणि शांघाय येथे प्रत्यक्ष भेटींचे नियोजन आहे.

Google I/O 2026: काउंटडाउन झाला सुरु… गुगलच्या बहुप्रतिक्षित ईव्हेंटची तारीख जाहीर, Gemini आणि अँड्रॉईडवर असणार फोकस

बजेट फ्रेंडली आयफोन 17e सह हे गॅझेट्स लाँच होणार

सर्वात महत्त्वाची आणि खास गोष्ट म्हणजेच, या ईव्हेंटच्या लाईव्ह स्ट्रिमिंगबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. म्हणजेच यूजर्स कंपनीचा हा ईव्हेंट ऑनलाईन पाहू शकतात की नाही, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. यामुळेच हा ईव्हेंट नियमित कीनोटपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष प्रदर्शनाचा सल्ला दिला जातो. यूजर्स आगामी ईव्हेंटची अतिशय आतुरतेने वाट पाहत आहेत. रिपोर्ट्समध्ये असं सांगितलं जात आहे की, कंपनीच्या त्यांच्या या वर्षातील पहिल्या ईव्हेंटमध्ये कमी किंमतीतील मॅकबूक, नवीन आयपॅड्स आणि स्वस्त आणि बजेट फ्रेंडली आयफोन 17e सादर करू शकते. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

कमी किंमतीत फ्लॅगशिप फीचर्स ऑफर करणार iPhone 17e

रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, 4 मार्च रोजी आयोजित केल्या जाणाऱ्या ईव्हेंटमधील मुख्य आकर्षण आयफोन 17e असणार आहे. हे डिव्हाईस आयफोन 16e ची जागा घेणार आहे. स्वस्त आणि बजेट फ्रेंडली किंमतीत जास्त फायदे देणारी अ‍ॅपलची स्ट्रॅटेजी या आगामी आयफोनमुळे सुरु राहणार आहे. काही रिपोर्ट्समध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की, फोनमध्ये 6.1 इंच OLED डिस्प्ले दिला जाण्याची शक्यता आहे. एवढंचा नाही तर आयफोन 17e मध्ये नॉच स्टाइल नाही तर डायनामिक आइलँड डिझाईन देखील पाहायला मिळू शकते. जर हे सत्य असेल तर अ‍ॅपलच्या एंट्री-लेव्हल लाइनअपसाठी हा एक मोठा डिझाईन बदल असेल.

एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या

बजेट फ्रेंडली मॅकबुक होणार सादर

ईव्हेंटमध्ये केवळ स्वस्त आयफोनच नाही तर बजेट फ्रेंडली मॅकबुक देखील सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. असं सांगितलं जात आहे की, यावेळी कंपनी एक नवीन एंट्री लेव्हल मॅकबुक सादर करणार आहे, जो सामान्य M सीरीज चिपऐवजी आयफोन क्लास A सीरीज प्रोसेसरने सुसज्ज असणार आहे. रिपोर्ट्समध्य़े सांगितलं जात आहे की, या मॉडेलमध्ये थोडा छोटा डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो. एल्युमिनियम बॉडी आणि नवीन कलर ऑप्शनमुळे डिव्हाईस चर्चेचा विषय ठरणार आहे. जर हे डिव्हाईस खरंच बजेट फ्रेंडली रेंजमध्ये सादर करण्यात आले, तर विद्यार्थ्यांसाठी हे खास गिफ्ट ठरू शकते. याव्यतिरिक्त, टॅब्लेटबद्दल बोलायचं झालं तर, कंपनी स्टँडर्ड आयपॅड आणि आयपॅड एअरचे रिफ्रेश्ड वर्जन सादर करू शकते. यावेळी चिप अपग्रेड केली जाण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Apple event 2026 will organized on this date affordable iphone 17e macbook and more gadgets expected to launch tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 12:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Google I/O 2026: काउंटडाउन झाला सुरु… गुगलच्या बहुप्रतिक्षित ईव्हेंटची तारीख जाहीर, Gemini आणि अँड्रॉईडवर असणार फोकस
1

Google I/O 2026: काउंटडाउन झाला सुरु… गुगलच्या बहुप्रतिक्षित ईव्हेंटची तारीख जाहीर, Gemini आणि अँड्रॉईडवर असणार फोकस

India AI Impact Summit 2026: भारताची डिजिटल झेप! आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसाठी ‘UPI One World’ वॉलेट लाँच, कसे करेल काम? जाणून घ्या
2

India AI Impact Summit 2026: भारताची डिजिटल झेप! आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसाठी ‘UPI One World’ वॉलेट लाँच, कसे करेल काम? जाणून घ्या

AI Impact Expo 2026: AI समिट भारतासाठी ठरणार गेमचेंजर! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज होणार उद्घाटन, वाचा सविस्तर
3

AI Impact Expo 2026: AI समिट भारतासाठी ठरणार गेमचेंजर! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज होणार उद्घाटन, वाचा सविस्तर

दमदार फीचर्स आता तुमच्या बजेटमध्ये! लाँचपूर्वीच iPhone 17e चा फर्स्ट लूक व्हायरल, यूजर्सची उत्सुकता वाढली…
4

दमदार फीचर्स आता तुमच्या बजेटमध्ये! लाँचपूर्वीच iPhone 17e चा फर्स्ट लूक व्हायरल, यूजर्सची उत्सुकता वाढली…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apple Event 2026: रहस्याचा पडदा उठणार! ‘या’ दिवशी कंपनी करणार धमाका, स्वस्त iPhone 17e आणि मॅकबुकसह लाँच करणार हे गॅझेट्स

Apple Event 2026: रहस्याचा पडदा उठणार! ‘या’ दिवशी कंपनी करणार धमाका, स्वस्त iPhone 17e आणि मॅकबुकसह लाँच करणार हे गॅझेट्स

Feb 18, 2026 | 12:08 PM
Shivjayanti 2026 : शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्यासाठी ‘ते’ तब्बल 30 वर्षांपासून करत आहेत अनवाणी पायपीट

Shivjayanti 2026 : शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्यासाठी ‘ते’ तब्बल 30 वर्षांपासून करत आहेत अनवाणी पायपीट

Feb 18, 2026 | 12:08 PM
मुलांना बनवा सुसंस्कृत आणि प्रामाणिक; लहानपणापासून लावा या ५ महत्त्वाच्या सवयी

मुलांना बनवा सुसंस्कृत आणि प्रामाणिक; लहानपणापासून लावा या ५ महत्त्वाच्या सवयी

Feb 18, 2026 | 12:00 PM
सिद्धार्थ मल्होत्रावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; वडिलांच्या निधनाने खचला अभिनेता, शेअर केली भावुक पोस्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; वडिलांच्या निधनाने खचला अभिनेता, शेअर केली भावुक पोस्ट

Feb 18, 2026 | 11:54 AM
Haryana Crime: हरियाणा हादरलं! पाच महिन्यांचं लग्न, दोन महिन्यांची गर्भावस्था…पतीनेच घेतला पत्नीचा जीव

Haryana Crime: हरियाणा हादरलं! पाच महिन्यांचं लग्न, दोन महिन्यांची गर्भावस्था…पतीनेच घेतला पत्नीचा जीव

Feb 18, 2026 | 11:39 AM
झुकेगा नही… Graduation Day ला सरांची पुष्पा स्टाईल ; Gen Alpha मुलांसोबत पोज देतानाचा VIDEO VIRAL

झुकेगा नही… Graduation Day ला सरांची पुष्पा स्टाईल ; Gen Alpha मुलांसोबत पोज देतानाचा VIDEO VIRAL

Feb 18, 2026 | 11:31 AM
खाद्यतेल कोणते व किती वापरावे? आरोग्यदायी स्वयंपाकासाठी करा योग्य तेलाची निवड, शरीर राहील निरोगी

खाद्यतेल कोणते व किती वापरावे? आरोग्यदायी स्वयंपाकासाठी करा योग्य तेलाची निवड, शरीर राहील निरोगी

Feb 18, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM