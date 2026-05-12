Sanjay Nirupam: “पंतप्रधानांनी काय आता पायी चालावे का?”; इंधन बचतीच्या आवाहनावरून विरोधकांना संजय निरुपम यांचे सडेतोड उत्तर

Sanjay Nirupam News: पंतप्रधान मोदींच्या पेट्रोल-डिझेल बचतीच्या आवाहनावरून टीका करणाऱ्या विरोधकांना संजय निरुपम यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. "पंतप्रधानांनी पायी चालावे का?" असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 07:10 PM
इंधन बचतीच्या आवाहनावरून विरोधकांना संजय निरुपम यांचे सडेतोड उत्तर (Photo Credit- X)

मुंबई: सध्याची जागतिक परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी नागरिकांना पेट्रोल, डिझेल आणि सोन्याचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. हे आवाहन केल्यापासून, विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत आणि या कृतीवर शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी जोरदार प्रतिहल्ला चढवला आहे. निरुपम यांनी म्हटले की, केवळ हताशेपोटी विरोधी पक्ष पंतप्रधानांच्या ‘प्रोटोकॉल’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत आणि असे करताना, ते त्यांच्या सुरक्षेचे महत्त्व कमी लेखत आहेत. उपहासात्मक टोला लगावत त्यांनी विचारले की, पंतप्रधानांनी पायी चालावे किंवा स्वतःच आपली गाडी चालवावी, अशी अपेक्षा विरोधी पक्ष करत आहेत का?

आव्हानांचा सामना करण्यासाठी…

पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा संदर्भ देत संजय निरुपम यांनी टिप्पणी केली की, जागतिकीकृत अर्थव्यवस्थेच्या या युगात, जगाच्या कोणत्याही भागात उद्भवणाऱ्या संघर्षांचा भारतावर परिणाम होणे हे अगदी स्वाभाविक आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, पंतप्रधानांच्या या आवाहनामागचा उद्देश भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सज्जता राखणे हा आहे. त्यांच्या मते, जेव्हा परदेशी संस्था बाजारातून आपली भांडवल गुंतवणूक काढून घेतात, तेव्हा परकीय चलन संकट उद्भवू शकते; अशा परिस्थितीला प्रतिबंध करण्यासाठीच सोन्याची खरेदी काही काळासाठी पुढे ढकलण्यासारख्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

विरोधी पक्षांच्या ‘मानसिक दिवाळखोरी’वर कडाडून टीका

संजय निरुपम यांनी आरोप केला की, दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत पसरलेला विरोधी पक्ष सध्या राजकारणात इतका मग्न झाला आहे की, राष्ट्रीय हितासाठी केलेली आवाहनेही त्यांना आक्षेपार्ह वाटत आहेत. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, संकटाच्या या काळात, केवळ राजकारण करत बसण्याऐवजी विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. निरुपम यांच्या मते, पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेली ही चिंता केवळ एक वैयक्तिक बाब म्हणून पाहिली जाऊ नये, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाने ती आपली स्वतःची चिंता मानली पाहिजे.

देशाची स्थिती सुदृढ, तरीही खबरदारी आवश्यक

संजय निरुपम यांनी ठामपणे सांगितले की, सध्या देशाकडे पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि भारताचा परकीय चलन साठाही सुदृढ स्थितीत आहे. “पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेली ही चिंता केवळ वैयक्तिक नसून ती प्रत्येक नागरिकाने आपली मानली पाहिजे. संकटाच्या काळात केवळ राजकारण न करता विरोधकांनी राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य द्यावे,” असे आवाहन त्यांनी केले.

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनातील १० प्रमुख मुद्दे

  • पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, शेजारील प्रदेशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतासह संपूर्ण जगावर गंभीर परिणाम झाला आहे; या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी त्यांनी एक आवाहन केले आहे.
  • पंतप्रधान मोदींनी लक्ष वेधले की, भारताकडे तेलाचे पुरेसे साठे नाहीत आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे अडचणी वाढत आहेत. त्यांनी तेलाची बचत करण्याचे आवाहन केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, सरकार या परिस्थितीचा भार स्वतः उचलत आहे; सामान्य नागरिकांवर कोणताही आर्थिक ताण पडू नये, यासाठी सरकार स्वतःच हा आर्थिक दबाव सोसत आहे.
  • पंतप्रधान मोदींनी इंधनाची बचत करण्याचा दृढ निश्चय करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर मर्यादित ठेवण्याचेही आवाहन केले.
  • आपल्या निवेदनात, पंतप्रधान मोदींनी सार्वजनिक वाहतुकीवर विशेष भर दिला. जिथे जिथे मेट्रो सेवा उपलब्ध आहे, तिथे नागरिकांनी त्या सेवेचा वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी ‘कारपूलिंग’ला (एकाच गाडीतून अनेक प्रवाशांनी प्रवास करण्याला) प्रोत्साहन देण्याची वकिली केली. जर खाजगी वाहनाचा वापर करणे अपरिहार्यच असेल, तर त्या वाहनातून एकापेक्षा जास्त प्रवाशांनी प्रवास केला जाईल, याची खात्री करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला.
  • पंतप्रधानांनी परदेश प्रवासाचे नियोजन पुढे ढकलण्याचेही आवाहन केले. त्यांनी लोकांना पुढील एक वर्षासाठी परदेश प्रवास करणे किंवा परदेशातील विवाह समारंभांना उपस्थित राहणे टाळावे आणि त्याऐवजी देशांतर्गत पर्यटनाला प्राधान्य द्यावे, असे सुचवले.
  • पंतप्रधान मोदींनी परकीय चलनाच्या बचतीचे महत्त्व अधोरेखित केले. अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून देशाच्या आर्थिक बळकटीमध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी सोने खरेदी न करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी नागरिकांना, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सोने खरेदी करणे टाळण्याचा दृढ निश्चय करण्याचे आवाहन केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी आत्मनिर्भरतेच्या महत्त्वावर भर दिला. भारताचा आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने सुरू असलेला प्रवास ज्या कृतींमुळे किंवा पद्धतींमुळे बाधित होऊ शकतो, अशा गोष्टींपासून दूर राहावे, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

