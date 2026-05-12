पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा संदर्भ देत संजय निरुपम यांनी टिप्पणी केली की, जागतिकीकृत अर्थव्यवस्थेच्या या युगात, जगाच्या कोणत्याही भागात उद्भवणाऱ्या संघर्षांचा भारतावर परिणाम होणे हे अगदी स्वाभाविक आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, पंतप्रधानांच्या या आवाहनामागचा उद्देश भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सज्जता राखणे हा आहे. त्यांच्या मते, जेव्हा परदेशी संस्था बाजारातून आपली भांडवल गुंतवणूक काढून घेतात, तेव्हा परकीय चलन संकट उद्भवू शकते; अशा परिस्थितीला प्रतिबंध करण्यासाठीच सोन्याची खरेदी काही काळासाठी पुढे ढकलण्यासारख्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से मितव्ययी होने की अपील की है और कहा है कि एक साल सोना मत खरीदिए,डीज़ल-पेट्रोल और खाने के तेल की खपत कम करिए तब से पूरा विपक्ष मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है।
दिल्ली से लेकर मुंबई तक सारे विपक्षी कभी प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल पर… — Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) May 12, 2026
संजय निरुपम यांनी आरोप केला की, दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत पसरलेला विरोधी पक्ष सध्या राजकारणात इतका मग्न झाला आहे की, राष्ट्रीय हितासाठी केलेली आवाहनेही त्यांना आक्षेपार्ह वाटत आहेत. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, संकटाच्या या काळात, केवळ राजकारण करत बसण्याऐवजी विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. निरुपम यांच्या मते, पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेली ही चिंता केवळ एक वैयक्तिक बाब म्हणून पाहिली जाऊ नये, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाने ती आपली स्वतःची चिंता मानली पाहिजे.
संजय निरुपम यांनी ठामपणे सांगितले की, सध्या देशाकडे पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि भारताचा परकीय चलन साठाही सुदृढ स्थितीत आहे. “पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेली ही चिंता केवळ वैयक्तिक नसून ती प्रत्येक नागरिकाने आपली मानली पाहिजे. संकटाच्या काळात केवळ राजकारण न करता विरोधकांनी राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य द्यावे,” असे आवाहन त्यांनी केले.