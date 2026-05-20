IPL 2026 मध्ये पुन्हा वादळ येणार; RCB च्या ताफ्यात ‘हा’ खेळाडू परतला, प्ले ऑफआधी वाढली ताकद

Tata IPL 2026 Play Off: आयपीएल 2026 च्या साखळी सामन्यांचा शेवटचा आठवडा सुरू आहे. पुढील आठवड्यात प्ले ऑफ चे सामने सुरू होणार आहेत. प्ले ऑफ सामने सुरू होण्याआधी आरसीबीला एका दिलासा मिळाला आहे. जवळपास एक महिनाभर संघापासून दूर असणारा खेळाडू संघात परतणार आहे. त्यामुळे आरसीबीची ताकद वाढणार आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये तीन संघांनी क्वालिफाय केले आहे. आरसीबी, एसआरएच आणि गुजरात टायटन्सने क्वालिफाय केले आहे. चौथा संघ अजूनही निश्चित होयचा आहे. त्याआधी आरसीबीला सुखद धक्का बसला आहे. फील सॉल्ट हा खेळाडू संघात परतणार आहे. तो जवळपास महिनाभर बाहेर होता. तो आता परतणार असल्याने आरसीबीची ताकद वाढणार आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार फील सॉल्टला दुखापत झाली होती. त्यामुळे जवळपास तो 1 महिना खेळू शकला नव्हता. 18 एप्रिल रोजी दिल्लीविरुद्धच्या सामन्यात त्याच्या बोटाला दुखापत झाली होती. त्यानंतर तो एकही मॅच खेळू शकला नाही. त्यानंतर तो आपल्या मायदेशी परतला होता. मात्र आता तो लवकरच आरसीबीच्या संघात सामील होणार आहे.
IPL चा ‘बॉस’ ठरला Virat Kohli; कमाईचा आकडा वाचून फिरतील डोळे, रोहित-धोनीही पडले मागे
भारतीय संघाचा आणि रॉयस चॅलेंजर्स बंगळुरु संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली हा आयपीएलमध्ये सर्वात जास्त मानधन घेणारा खेळाडू ठरला आहे. फॅनॅटिक स्पोर्ट्स आणि हुरुनच्या एका अहवालानुसार, विराट कोहली आयपीएलच्या (IPL) इतिहासातील सर्वाधिक कमाई करणारा खेळाडू बनला आहे. १९ वर्षांपासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु संघाचा भाग असलेल्या विराट कोहलीने (Virat Kohli) आतापर्यंत अंदाजे २३० कोटी रुपये कमावले असून तो या यादीत अव्वल स्थानी आहे. तसेच, सर्व १० आयपीएल फ्रँचायझींचे एकूण वॅल्यूएशन १.६३ लाख कोटी रुपये आहे.
सर्वात श्रीमंत आयपीएल खेळाडूंच्या यादीत विराट कोहली पहिल्या क्रमांकावर आहे. तो २००८ पासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (आरसीबी) संघाकडून खेळत असून त्याने आतापर्यंत २३० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. ब्रँड व्हॅल्यूच्या बाबतीतही तो लीगचा सर्वात मोठा स्टार आहे.
बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान आणि जुही चावला यांच्या कोलकाता नाइट रायडर्स (केकेआर) संघाचे वॅल्यूएशन १९,२०० कोटी असून, हे देशातील सर्वात व्हॅल्यूबल आयपीएल फ्रँचायझी ठरली आहे. यानंतर, मुंबई इंडियन्स (MI) आणि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) हे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमाकांवर आहेत.