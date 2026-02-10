Ahilyanagar News: कृषी महोत्सवाला शेतकरी आणि ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद! 5 दिवसात झाली साडेतीन कोटींची उलाढाल

या कृषी महोत्सवाचे उद्घाटन 5 फेब्रुवारी रोजी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. महोत्सवाच्या कालावधीत विविध मान्यवरांनी भेट देत प्रदर्शनाची पाहणी केली व शासनाच्या या उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त केले. शासनाच्या पुढाकारातून सुरू झालेला हा उपक्रम आज वटवृक्षासारखा विस्तारला असून, भविष्यात त्याची व्याप्ती आणखी वाढेल, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
या महोत्सवात शेतकरी ते थेट ग्राहक अशी विक्री व्यवस्था राबविण्यात आल्याने दोन्ही घटकांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ झाला. ग्राहकांना दर्जेदार, ताजा आणि खात्रीशीर शेतमाल उपलब्ध झाला, तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी थेट बाजारपेठ मिळाल्याने समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले.
समारोपप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी महोत्सवास भेट देऊन विविध स्टॉलधारकांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांच्या हस्ते स्टॉलधारकांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. शेतकरी व स्टॉलधारकांनी शासनाच्या या उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त करत, शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आभार मानले. अशा प्रकारचे महोत्सव शासनामार्फत नियमितपणे आयोजित करण्यात यावेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस चालना मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी सांगितले की, या कृषी महोत्सवास 4 लाखांहून अधिक ग्राहक व नागरिकांनी भेट देत खरेदीचा आनंद घेतला. यासोबतच विविध शाळा व महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनीही महोत्सवास भेट देऊन प्रदर्शनाची पाहणी केली. भविष्यात अशाच उपक्रमांच्या माध्यमातून शेतकरी आणि ग्राहकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध राहील, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘कृषीपर्व’ महोत्सवाच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रकल्प संचालक (आत्मा) प्रदीप लाटे, उपसंचालक राजाराम गायकवाड, कृषी उपसंचालक सागर गायकवाड, उपकृषी अधिकारी (अहिल्यानगर) दत्तात्रय डमाळे, तसेच किरण मोरे, सागर ढवळे, प्रमोद गावडे, अशोक वाळके, हर्षदा जगताप, मनीषा कवटे, क्रांती चौधरी, प्रकाश आहेर यांच्यासह कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.