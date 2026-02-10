PAK vs USA , T-20 World Cup : फरहानने पाकिस्तानची लाज राखली! USA समोर 191 धावांचे लक्ष्य; शाल्कविकचा विकेट्सचा चौकार 

PAK vs USA , T-20 World Cup 2026 : आज टी-20 विश्वचषक २०२६ च्या १२ वा सामना पाकिस्तान आणि यूएसए यांच्यात खेळला जात आहे. कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या सामन्यात नाणेफेक गामवणाऱ्या पाकिस्तान संघाने प्रथम फलंदाजी करत साहिबजादा फरहान अर्धशतकाच्या जोरावर ९ गडी गमावून १९० धावा केल्या आहेत. यूएसए संघाला विजयासाठी १९१ धावा कराव्या लागणार आहेत. यूएसएकडून शेडली व्हॅन शाल्कविकने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या.
यूएसए संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर पाकिस्तान संघ प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आले. पाकिस्तानने डावाची सुरुवात चांगली झाली. सैम अय्युब आणि साहिबजादा फरहान या सलामीविरांनी पहिल्या विकेट्ससाठी ५४ धावांची भागीदारी रचली. परंतु, त्यानंतर सैम अय्युब १७ चेंडूत १९ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर संघाचा कर्णधार सलमान अली आघा झटपट बाद झाला. तो १ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर बाबर आझम मैदानात आला. फरहान आणि बाबर आझम यांनी शानदार फलंदाजी करत संघाचा डाव सावरला. या दोघांनी ११९ धावांची भागीदारी रचली. या भागीदारी दरम्यान साहिबजादा फरहानने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. बाबर आझम चांगल्या लयीत दिसत होता परंतु, तो ३२ चेंडूत ४६ धावा करून बाद झाला. या खेळीत त्याने ४ चौकार आणि १ षटकार मारला.
बाबर बाद झाल्यावर संघाचा सेट फलंदाज साहिबजादा फरहान देखील बाद झाला. त्याने ४१ चेंडूत ६ चौकार आणि ५ षटकारांच्या मदतीने ७३ धावांची महत्वपूर्ण खेळी खेळली. त्यानंतर शादाब खानने आक्रमक खेळी केली. तो १२ चेंडूत ३० धावा करून बाद झाला. त्याने कहा चौकार आणि एक षटकार मारला. फहीम अश्रफ १ धावा, उस्मान खान ० धावा, अबरार अहमद ० धावा करून बाद झाले. तर शाहीन आफ्रिदी ९ धावांवर नाबाद राहिला. यूएसएकडून शेडली व्हॅन शाल्कविकने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तर सौरभ नेत्रावलकर, मोहम्मद मोहसीन आणि हरमीत सिंगने प्रत्येकी १ विकेट्स घेतली.
दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे
पाकिस्तान प्लेइंग इलेव्हन : सैम अय्युब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (क), बाबर आझम, उस्मान खान (डब्ल्यू), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद
युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लेइंग इलेव्हन: अँड्रिज गॉस (डब्ल्यू), शायन जहांगीर, मोनांक पटेल (क), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ती, शुभम रांजणे, हरमीत सिंग, मोहम्मद मोहसीन, शेडली व्हॅन शाल्कविक, एहसान आदिल,