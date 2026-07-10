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मुंबई-पुणे रेल्वेच्या ३० गाड्या रद्द होताच प्रवाशांच्या मदतीला धावली ‘लालपरी’, उद्यापासून २०० अतिरिक्त बसफेऱ्या सुरू

Updated On: Jul 10, 2026 | 08:44 PM IST
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सारांश

Mumbai Pune Extra ST Bus: मुंबई-पुणे मार्गावरील ३० रेल्वे गाड्या रद्द झाल्याने प्रवाशांचे हाल टाळण्यासाठी एसटी महामंडळाने उद्यापासून २०० अतिरिक्त बसफेऱ्या सुरू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. वाचा सविस्तर वेळापत्रक.

मुंबई-पुणे मार्गावर उद्यापासून धावणार २०० अतिरिक्त एसटी बसेस (Photo Credit- X)

मुंबई-पुणे मार्गावर उद्यापासून धावणार २०० अतिरिक्त एसटी बसेस (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • रेल्वे प्रवाशांनो काळजी नको!
  • मुंबई-पुणे मार्गावर उद्यापासून धावणार २०० अतिरिक्त एसटी बसेस
  • धावून आली ‘लालपरी’
मुंबई, दि. १० : मुंबई–पुणे मार्गावरील दररोज धावणाऱ्या सुमारे ३० रेल्वे गाड्या रद्द असल्यामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने तातडीने अतिरिक्त बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्यापासून या मार्गावर दररोज २०० अतिरिक्त बसफेऱ्या चालविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

या विशेष नियोजनाअंतर्गत ई-शिवनेरीच्या ३१२ नियोजित फेऱ्या सह साध्या बसेसच्या २०० जादा फेऱ्या मुंबई–पुणे मार्गावर दररोज चालविण्यात येणार आहेत. यामुळे रेल्वे प्रवाशांना सुरक्षित, जलद आणि अखंड पर्यायी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

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याशिवाय, प्रवाशांची प्रत्यक्ष गर्दी लक्षात घेऊन संबंधित आगार आणि विभागांना आवश्यकतेनुसार आणखी जादा बसेस सोडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही प्रवाशाला वाहतुकी अभावी अडचण येऊ नये, यासाठी एसटी प्रशासन परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “संकटाच्या प्रत्येक काळात एसटीने जनतेचा विश्वास सार्थ ठरविला आहे. रेल्वे सेवा बाधित झाल्यानंतरही प्रवाशांचा प्रवास सुरळीत राहावा, यासाठी एसटी महामंडळ पूर्ण क्षमतेने सज्ज आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता, सोय आणि वेळेवर सेवा हेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, गरजेनुसार आणखी अतिरिक्त बससेवा उपलब्ध करून देण्यात येईल.”
रेल्वे सेवा प्रभावित झालेल्या परिस्थितीत एसटीची ही अतिरिक्त सेवा लाखो प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा ठरणार असून, मुंबई–पुणे मार्गावरील प्रवास अधिक सुलभ आणि सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.

रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या

रद्द करण्यात आलेल्या प्रमुख गाड्यांमध्ये डेक्कन क्वीन, डेक्कन एक्स्प्रेस, पुणे–सीएसएमटी इंटरसिटी, सीएसएमटी–हैदराबाद एक्स्प्रेस, हुबळी–दादर एक्स्प्रेस, दौंड–इंदूर एक्स्प्रेस आणि चेन्नई एग्मोर सुपरफास्ट मेल यांचा समावेश आहे. तसेच महालक्ष्मी एक्स्प्रेस, दादर–सातारा, दादर–साईनगर शिर्डी या गाड्याही विविध तारखांना रद्द करण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय सीएसएमटी–गोरखपूर, पुणे–गोरखपूर, पुणे–गाझीपूर सिटी आणि पुणे–हजरत निजामुद्दीन या विशेष गाड्याही संबंधित तारखांना रद्द करण्यात आल्या आहेत. मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित राहून दुरुस्तीच्या कामावर लक्ष ठेवून आहेत. रेल्वे सेवा शक्य तितक्या लवकर पूर्ववत करण्यासाठी कर्मचारी चोवीस तास काम करत आहेत.

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Web Title: 200 additional st buses to run on the mumbai pune route starting tomorrow the lalpari comes to the rescue

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Published On: Jul 10, 2026 | 08:35 PM

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