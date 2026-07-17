Haffkine: हाफकीन महामंडळ बनावट स्वाक्षरी प्रकरण, लाचलुचपत चाैकशीतील दाेषमुक्त प्रकरणातील अधिकाऱ्यांची झाडाझडती करावी!

या दरम्यान संचालक यांची बदली झाली याचा फायदा घेत मागील तारखेचा प्रस्ताव बनवत विभागीय चाैकशीकरीता चाैकशी अधिकारी बदलून मर्जीतील चाैकशी अधिकारी नेमण्याबाबतच्या प्रस्तावावर संचालकांची खाेटी स्वाक्षरी करण्यात आली आणि नवीन अहवाल तयार करत लाचलुचपत चाैकशीतील अधिकाऱ्यांना दाेषमुक्त करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना महामंडळात घडली आहे. या प्रकरणाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी आवाज उठविला असून या प्रकरणाची झाडाझडती संबंधित विभागीय स्तरावर करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यािशवाय संबंधित प्रकरणाबाबत विजय कुंभार यांनी साेशल मिडीयावर देखील आवाज उठविला आहे.
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नेमके प्रकरण काय आहे?
लाचलुचपत विभागाअंतर्गत चाैकशी चालू असलेले महामंडळातील तीन वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले हाेते. महामंडळाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक यांची बदली झाल्यावर मागील तारखेचा प्रस्ताव बनविण्यात आला आणि विभागीय चौकशीतील चौकशी अधिकारी बदलून आपल्या मर्जीतील चौकशी अधिकारी नेमण्याबाबतच्या प्रस्तावावर माजी संचालकांची खोटी स्वाक्षरी करण्यात आली तसेच मर्जीतील चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करून महिनाभरात नवीन अहवाल बनवून लाचलुचपत विभागाअंतर्गत चाैकशी सुरु असलेल्या अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. तसेच दुसऱ्याच दिवशी त्यांना नियमबाह्य मॅनेजर मटेरियल या पदावर बसविले असा आरोप कामगार संघटनेने केला आहे.
याशिवाय भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हाफकिन महामंडळ व्यवस्थापन, अन्न व औषध प्रशासन सचिव यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली हाेती, यावेळी दोन्ही न्यायालयांनी त्यांच्या विरोधात निर्णय दिला. या संपूर्ण न्यायालयीन कामकाजासाठी हाफकिन महामंडळाचा अंदाजे ५० लाख रुपयांपर्यंत शासकीय निधी खर्च झाला असल्याचा आराेपही कामगार संघटनेने केला आहे.
काय म्हणाले विजय कुंभार
माजी संचालकांची खाेटी सही करुन दाेषमुक्त हाेणे,फॉरेन्सिक अहवाल नष्ट करणे, न्यायालयासाठी शासकीय निधी खर्च करणे, प्रकरणातून दाेषमुक्त हाेण्यासाठी मर्जीतील अधिकाऱ्यांची नियमबाह्य नियुक्ती करणे या सर्व प्रकरणाची विभागीय स्तरावर चाैकशी झाली पाहिजे. साेशल मिडीयाच्या माध्यमातून संबंधित विभागाचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी यांना या प्रकरणाबाबत पुन्हा माहिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची लवकरात लवकर चाैकशी हाेणे गरजेचे आहे – विजय कुंभार (सामाजिक कार्यकर्ते)
अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री याेगेश कदम यांनी अन्न व औषध प्रशासन सचिव यांना सदर प्रकरणाबाबत सखाेल चाैकशी करत कारवाईचे आदेशही देण्यात आले हाेते. त्यांच्या आदेशाला देखील सचिवांनी केराची टाेपली दाखविण्यात आली असल्याचा आराेप सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे.
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