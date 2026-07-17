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Jogeshwari News: जोगेश्वरीत FDA ची धडक कारवाई; १०.९४ लाखांचा विनालेबल साबण जप्त

Updated On: Jul 17, 2026 | 01:27 PM IST
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सारांश

मुंबईतील जोगेश्वरी येथे अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई करत १०.९४ लाख रुपये किमतीचा विनालेबल टॉयलेट साबण जप्त केला आहे. या प्रकरणात संबंधित विक्रेत्याविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

Jogeshwari News: जोगेश्वरीत एफडीएची धडक कारवाई; १०.९४ लाखांचा विनालेबल साबण जप्त

Jogeshwari News

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विस्तार
  • जोगेश्वरीतील दुकानातून १०.९४ लाखांचा विनालेबल टॉयलेट साबण जप्त.
  • उत्पादनांवर बॅच नंबर, उत्पादन दिनांक आणि उत्पादकाची माहिती नव्हती.
  • साबणाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले असून विक्रेत्यावर कारवाई सुरू.
ग्राहकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या सौंदर्यप्रसाधनांच्या बाजारात गंभीर अनियमितता उघडकीस आली असून अन्न व औषध प्रशासनाने मुंबईतील जोगेश्वरी येथील एका विक्रेत्यावर मोठी कारवाई केली आहे. जोगेश्वरी (पश्चिम) येथील जे. के. सोप बाजार या आस्थापनातून तब्बल १० लाख ९३ हजार ६९२ रुपये किमतीचा विनालेबल टॉयलेट साबण जप्त करण्यात आला आहे. एफडीएच्या मुंबई विभागाच्या पथकाने मंगळवारी केलेल्या छाप्यात संबंधित आस्थापनात मोठ्या प्रमाणावर टॉयलेट साबण साठवून विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्याचे आढळून आले, मात्र या उत्पादनांवर कायद्याने बंधनकारक असलेली बॅच किंवा लॉट क्रमांक, उत्पादन दिनांक, वापरण्याची अंतिम मुदत, उत्पादन परवाना क्रमांक तसेच उत्पादकाचे नाव व पत्ता यासारखी अत्यावश्यक माहिती नमूद करण्यात आलेली नव्हती. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अशा प्रकारची लेबलविरहित उत्पादने बाजारात विक्रीसाठी ठेवणे हे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे असून सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.

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साबणाचे नमुने विश्लेषणासाठी पाठवले

उत्पादनाचा स्रोत, गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि उत्पादकाची जबाबदारी याबाबत कोणतीही खात्री देता येत नसल्याने ग्राहकांसाठी गंभीर धोका निर्माण होतो. या कारवाईदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या साबणाची एकूण किमत १० लाख ९३ हजार ६९२ रुपये इतकी असून पुढील तपासासाठी साबणाचे दोन नमुने प्रयोगशाळा विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले आहेत. या प्रकरणात नधी उल्लाह यांना आरोपी करण्यात आले असून त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

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नियमभंग करणाऱ्यांना कडक इशारा

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नियमभंग करणाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. “नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण हे प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आवश्यक लेबलिंगशिवाय कोणतेही सौदर्यप्रसाधन उत्पादन बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अशा उत्पादनांचा स्रोत, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता पडताळणे कठीण होते. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणारे उत्पादक, वितरक आणि विक्रेते यांच्याविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Jogeshwari fda raid unlabelled toilet soap worth rs 10 94 lakh seized in mumbai

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Published On: Jul 17, 2026 | 01:27 PM

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