Jogeshwari News: जोगेश्वरीत FDA ची धडक कारवाई; १०.९४ लाखांचा विनालेबल साबण जप्त

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साबणाचे नमुने विश्लेषणासाठी पाठवले
उत्पादनाचा स्रोत, गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि उत्पादकाची जबाबदारी याबाबत कोणतीही खात्री देता येत नसल्याने ग्राहकांसाठी गंभीर धोका निर्माण होतो. या कारवाईदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या साबणाची एकूण किमत १० लाख ९३ हजार ६९२ रुपये इतकी असून पुढील तपासासाठी साबणाचे दोन नमुने प्रयोगशाळा विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले आहेत. या प्रकरणात नधी उल्लाह यांना आरोपी करण्यात आले असून त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
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नियमभंग करणाऱ्यांना कडक इशारा
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नियमभंग करणाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. “नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण हे प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आवश्यक लेबलिंगशिवाय कोणतेही सौदर्यप्रसाधन उत्पादन बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अशा उत्पादनांचा स्रोत, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता पडताळणे कठीण होते. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणारे उत्पादक, वितरक आणि विक्रेते यांच्याविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
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