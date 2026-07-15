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Mumbai News: परवानगीपूर्वीच केली मूर्तिकामाला सुरुवात! परळ येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला रेल्वे प्रशासनाची तंबी

Updated On: Jul 15, 2026 | 01:00 PM IST
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सारांश

संपूर्ण महाराष्ट्रात गणपती बाप्पाच्या आगमनाची तयारी जोरदार सुरु झाली आहे. पण परळ येथील सेंट्रल रेल्वे कॉलनीतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने रेल्वेची अधिकृत परवानगी मिळण्याआधी गणेशमूर्ती तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. रेल्वे कॉलनीतील रहिवासी आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर मध्य रेल्वेने याबद्दल चौकशी करण्यास सुरुवात केली.

परवानगीपूर्वीच केली मूर्तिकामाला सुरुवात! परळ येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला रेल्वे प्रशासनाची तंबी

परवानगीपूर्वीच केली मूर्तिकामाला सुरुवात! परळ येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला रेल्वे प्रशासनाची तंबी

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विस्तार

परळ येथील सेंट्रल रेल्वे कॉलनीतील एका सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने रेल्वेची अधिकृत परवानगी मिळण्यापूर्वीच गणेशमूर्ती साकारण्यास सुरुवात केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. रेल्वे कॉलनीतील रहिवासी आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर मध्य रेल्वेने चौकशी केली असता, रेल्वेच्या जागेवर परवानगीशिवाय मूर्ती तयार करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले. संबंधित मंडळाने १३ जून रोजी गणेशोत्सवासाठी मंडप उभारणे, गणेशमूर्ती साकारणे आणि स्थापना करण्यासाठी मध्य रेल्वेकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, परवानगी मिळण्यापूर्वीच मूर्ती साकारण्याचे काम सुरू झाल्याने नियमपालनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

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मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या तयार होत असलेल्या गणेशमूर्तीला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, पडझड होऊ नये तसेच गणेशभक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, याचा विचार करून यंदा सुरू असलेले काम थांबविण्यात आले नाही. मात्र, संबंधित मंडळ आणि मूर्तिकाराला तंबी देण्यात आली आहे. असून, पुढील वर्षी पूर्वपरवानगीशिवाय असे कोणतेही काम करण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

कामांबाबत रेल्वे बोर्डाचा नियम काय सांगतो?

रेल्वे बोर्डाच्या नियमांनुसार आणि मध्य रेल्वेच्या निर्देशांप्रमाणे, रेल्वेच्या जमिनीच्या सीमेपासून ३० मीटरच्या आत कोणतेही बांधकाम, मंडप, शेड किंवा अन्य संरचना उभारण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. परवानगीशिवाय उभारलेले बांधकाम अनधिकृत मानले जाते. अशा बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई होऊ शकते. रेल्वे प्रकल्पांमध्ये अडथळे टाळण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे.

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रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवर कोणतेही बांधकाम, मंडप उभारणी किंवा धार्मिक उपक्रम सुरू करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परवानगीशिवाय असे काम करणे नियमबाह्य असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. रहिवाश्यांच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. यंदा तयार होत असलेल्या गणेशमूर्तीचे नुकसान होऊ नये आणि गणेशभक्तांच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, म्हणून सुरू असलेले काम थांबविण्यात आले नाही. मात्र, संबंधित मूर्तिकाराला असा प्रकार पुन्हा करू नये अशी सूचना देण्यात आली आहे. रेल्वेच्या जागेवर कोणतेही काम सुरू करण्यापूर्वी रेल्वेची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असून, पुढील वर्षी नियमांचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

 

Web Title: Parel public ganesh mandal receives railway warning for starting idol work before permission

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Published On: Jul 15, 2026 | 01:00 PM

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