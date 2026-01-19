Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, ‘या’ तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल

AC Local Train on Harbour Railway : हार्बर मार्गावरून प्रवास करण्याऱ्यासाठी दिलासादायक बातमी समोर येते. या मार्गावरील प्रवाशांचा प्रवास गारेगार होणार आहे. सीएसएमटी ते पनवेल एसी लोकल धावणार आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 11:57 AM
CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, 'या' तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल

CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, 'या' तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल

Follow Us:
Follow Us:
  • सीएसएमटी ते पनवेल एसी लोकल
  • हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल
  • 26 जानेवारीपासून एसी लोकल सेवेत
AC Local Timetable on Harbour Railway : मध्य रेल्वे प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली. 26 जानेवारीपासून मुंबई लोकलच्या हार्बर आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर दोन नवीन एसी लोकल चालविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लोकल प्रवास आणखी गारेगार होणार आहे.

हार्बर मार्गावर पुन्हा एसी लोकल चालवण्याचा निर्णय मध्य रेल्वेने घेतला आहे. या एसी लोकलसाठी काही साध्या लोकल फेऱ्या रद्द केल्या जाणार असल्याने सामान्य प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता आहे. २६ जानेवारी, प्रजासत्ताक दिनापासून सीएसएमटी/वडाळा ते पनवेल मार्गावर १४ एसी लोकल फेऱ्या धावणार आहेत. पश्चिम रेल्वेवरही २६ जानेवारीपासून एसी लोकलच्या अतिरिक्त १२ फेऱ्या वाढणार आहेत. हार्बर मार्गावर १ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्वप्रथम एसी लोकल सुरू करण्यात आली होती. सामान्य लोकलच्या तिकीट-पासच्या तुलनेत एसी लोकलच्या तिकोट-पासचे दर अधिक आहेत. यामुळे या एसी लोकलला कमी प्रतिसाद होता. सामान्य लोकलच्या फेऱ्या कमी झाल्याने प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली. यामुळे हार्बर मार्गावरील एसी लोकल पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या होत्या.

नव्या नियोजनानुसार गर्दीच्या वेळेत धावणारी सकाळी ९.०९ पनवेल-सीएसएमटी आणि संध्याकाळी ५.३०ची वडाळा रोड-पनवेल, रात्री ८ वाजताची सीएसएमटी-पनवेल या तीन सामान्य लोकल फेऱ्या रद्द होणार असून, एसी लोकल धावणार आहे.

हार्बर मार्गावरील एसी लोकलचे वेळापत्रक

पहाटे ४.१५ वाशी-वडाळा रोड
सकाळी ६.१७ पनवेल-सीएसएमटी
सकाळी ९.०९ पनवेल-सीएसएमटी
दुपारी १२.०३ पनवेल-वडाळा रोड
दुपारी २.३१ पनवेल-सीएसएमटी
दुपारी ४.५५ वाशी-वहाळा रोड
संध्याकाळी ६.३७ पनवेल-सीएसएमटी
सकाळी ५.०६ वडाळा रोड-पनवेल
सकाळी ७.४० सीएसएमटी-पनवेल
सकाळी १०.३४ सीएसएमटी-पनवेल
दुपारी १.१७ वडाळा रोड-पनवेल
दुपारी ३.५४ सीएसएमटी-वाशी
संध्याकाळी ५.३० वडाळा रोडा-पनवेल
रात्री ८ सीएमएमटी-पनवेल

पश्चिम रेल्वेवर अतिरिक्त १२ फेऱ्या

पश्चिम रेल्वेवरील एसी लोकलला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद आहे. या मार्गावरील एसी लोकलमध्ये प्रवाशांची गर्दी वाढल्याने जादा लोकलची मागणी प्रवाशांकडून केली जात होती. त्यामुळे आता २६ जानेवारीपासून पश्चिम रेल्वेवर १२ एसी लोकल फेऱ्या वाढणार आहेत. सध्या पश्चिम रेल्वेवर एसी लोकलच्या १०९ फेऱ्या सावत असून, यात वाढ होऊन १२१ फेऱ्या होणार आहेत. या वाढीव १२ एसी लोकल फेन्यांपैकी ६ फेऱ्या अप मार्गावर आणि ६ डाऊन मार्गावर धावतील, त्यात ४ सकाळी गर्दीच्या वेळी आणि ८ संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी धावतील.

Web Title: Ac local trains will be introduced on the csmt panvel harbour line marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 11:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ
1

Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

Mega Block News : ‘या’ स्थानकात लोकल थांबणार नाही! रविवार मध्य रेल्वेचा मेगाब्लॉक
2

Mega Block News : ‘या’ स्थानकात लोकल थांबणार नाही! रविवार मध्य रेल्वेचा मेगाब्लॉक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM