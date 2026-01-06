Santosh Dhuri Joins BJP: महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी मनसेला मोठा धक्का, मुंबईतील कट्टर मनसैनिकाने सोडली साथ

संतोष धुरी हे मुंबई शहर मनसे प्रमुख संदीप देशपांडे यांचे जवळचे विश्वासू मानले जात होते. आज (6 जानेवारी 2026) दुपारी १ वाजता औपचारिकपणे भाजपमध्ये सामील होतील, जिथे त्यांचे स्वागत भाजप नेते अमित साटम करतील. ही घटना मनसेसाठी एक मोठा धक्का आहे, कारण १५ जानेवारी रोजी बीएमसी निवडणुका होणार आहेत आणि त्याचा थेट परिणाम युतीच्या रणनीतीवर होऊ शकतो.
संतोष धुरी यांच्या निर्णयामागील मुख्य कारण म्हणजे मनसे आणि शिवसेना (UBT) यांच्यातील जागावाटप करारावर असमाधान. धुरी यांना वॉर्ड क्रमांक १९४ मधून तिकीट नाकारण्यात आले होत. जे युतीचा भाग म्हणून शिवसेना यूएनटी उमेदवार निशिकांत शिंदे यांना देण्यात आले होते. धुरी यांनी यापूर्वी या मतदारसंघातून मनसेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती परंतु त्यांना विजय मिळवता आला नाही. यावेळी संदीप देशपांडे यांनी त्यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला होता, तरीही तिकीट न मिळाल्याने ते खूप नाराज होते. शुक्रवारी रात्री त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेतली, ज्यामुळे ते भाजपमध्ये सामील होऊ शकतात अशा अटकळांना उधाण आले.
संतोष धुरी यांनी असे सूचित केले की मनसेमध्ये त्यांचा आदर केला जात नाही, ज्यामुळे त्यांनी हे पाऊल उचलले. बीएमसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना महत्त्वपूर्ण आहे, कारण मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली मनसे आणि शिवसेना (यूबीटी) यांच्यातील युती झाली होती. एका प्रमुख मनसे नेत्याच्या जाण्यामुळे पक्षाच्या रणनीतीवर आणि कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर परिणाम होऊ शकतो. महायुती युतीसाठी (भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी) ही चांगली बातमी असण्याची शक्यता आहे, कारण यामुळे मुंबईत त्यांची स्थिती मजबूत होऊ शकते. तथापि, संतोष धुरी यांच्या भाजपमध्ये प्रवेशाचा निवडणूक निकालांवर काय परिणाम होईल हे पाहणे बाकी आहे.