पत्नी, भाऊ, वहिनी, मुलगा आणि सून सर्वांनाच मिळाली तिकीटं, बीएमसी निवडणुकीत “कुटुंबाला प्राधान्य” देणारे राजकारण समीकरणे बदलली?

मुंबईत कौटुंबिक संबंधांवर आधारित निवडणूक तिकिटांचे वाटप बरेच व्यापक झाले आहे. यावेळी मात्र "कुटुंबाला प्राधान्य" देणारे राजकारण समीकरणे बदल्याची पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Jan 02, 2026 | 11:00 AM
  • राजकीय घराणेशाही आणि बीएमसी तिकिटांची मोठी संख्या
  • ४३ नेत्यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी तिकिटे
  • राहुल नार्वेकर यांच्या कुटुंबाशी संबंधित तीन तिकिटे
BMC Election News Marathi: मुंबईच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीत राजकारणाचा एक प्रमुख प्रकार म्हणजे “कुटुंबाला प्राधान्य” देणारे राजकारण पाहायला मिळत आहे. १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या बीएमसी निवडणुकीसाठी नामांकन प्रक्रिया संपताच, हे स्पष्ट झाले की किमान ४३ नेत्यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी तिकिटे मिळवली आहेत, ज्यामुळे राजकीय घराण्याच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

राजकीय घराणेशाही आणि बीएमसी तिकिटांची मोठी संख्या

यावेळी, मुंबईत कौटुंबिक संबंधांवर आधारित निवडणूक तिकिटांचे वाटप बरेच व्यापक झाले आहे. किमान ४३ नेत्यांनी त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांसाठी – मुले, पत्नी, भाऊ, बहिणी आणि इतर नातेवाईकांसाठी तिकिटे मिळवली आहेत.

राज्यातील २९ महापालिकांसाठी प्रचाराला वेग; मुंबईत 114 चा जादुई आकडा कोण गाठणार?

या ४३ नेत्यांमध्ये प्रमुख नावे

भाजप आमदार राहुल नार्वेकर, त्यांच्या कुटुंबासाठी तीन तिकिटे.

काँग्रेस आमदार अस्लम शेख, त्यांच्या कुटुंबासाठी तीन तिकिटे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार नवाब मलिक, त्यांच्या कुटुंबासाठी तीन तिकिटे.

बहुतेक नेत्यांनी त्यांच्या प्रभाव आणि परिचित मतपेढीच्या आधारे त्यांच्या कुटुंबासाठी तिकिटे मिळवली, जरी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडे अनुभव किंवा ज्येष्ठतेचा अभाव असला तरी.

नातेवाईकांना कोण उमेदवारी देत ​​आहे?

शिवसेना (शिंदे गट)

खासदार रवींद्र वायकर यांची मुलगी दीप्ती वायकर – वॉर्ड ७३ (अंधेरी पूर्व) मधून निवडणूक लढवत आहे.

रवींद्र वायकर हे चार वेळा बीएमसी नगरसेवक होते, नंतर आमदार झाले आणि आता खासदार आहेत.

दिलीप लांडे यांच्या पत्नी शैला लांडे या प्रभाग क्रमांक १६३ मधून निवडणूक लढवत आहेत.

भांडुपचे आमदार अशोक पाटील यांनी त्यांचा मुलगा रूपेश पाटील यांना प्रभाग क्रमांक ११३ मधून उमेदवारी दिली आहे.

शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार यांचे पुत्र समाधान यांना प्रभाग क्रमांक १९४ मधून उमेदवारी देण्यात आली आहे.

भाजप

राहुल नार्वेकर यांच्या कुटुंबाशी संबंधित तीन तिकिटे

मकरंद नार्वेकर (भाऊ) – प्रभाग २२६

हर्षिता नार्वेकर (मेहुणी/भावाची पत्नी) – प्रभाग २२७

डॉ. गौरवी शिवलकर (चुलत भाऊ) – प्रभाग २२७

माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचे पुत्र नील सोमय्या यांनी मालुंड (प्रभाग १०७) मधून निवडणूक जिंकली कारण तांत्रिक कारणांमुळे विरोधी उमेदवाराचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला होता.

भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांचे भाऊ प्रकाश दरेकर यांना वॉर्ड क्रमांक ३ मधून उमेदवारी देण्यात आली आहे.

भाजपा मुंबई प्रदेशाध्यक्ष अमित साटम यांचे मेहुणे यांना वॉर्ड क्रमांक ६८ मधून उमेदवारी देण्यात आली आहे.

काँग्रेस

काँग्रेसने अनेक कुटुंबातील नावांनाही तिकीट दिले आहे:

अस्लम शेख (आमदार, मालाड)
हैदर शेख (मुलगा) – वॉर्ड ३४
कमर जहाँ सिद्दीकी (बहीण) – वॉर्ड ३३
सैफ अहमद खान (जावई) – वॉर्ड ६२ (अंधेरी पश्चिम)
आरिफ नसीम खान (माजी मंत्री) यांचा मुलगा आमिर खान – वॉर्ड १६२ (कुर्ला)
मोसीन हदीर यांचा मुलगा सुफियान हदीर – वॉर्ड ६५
मेहर हदीर (पत्नी) – वॉर्ड ६६
चंद्रकांत हंडोरे यांची मुलगी प्रज्योती हिला वॉर्ड क्रमांक १४० मधून उमेदवारी देण्यात आली आहे.

शिवसेना उद्धव ठाकरे गट

विद्यमान आमदार संजय दिना पाटील यांची मुलगी राजुल हिला वॉर्ड क्रमांक ३ मधून उमेदवारी देण्यात आली आहे. क्रमांक ११४…
सुनील प्रभू यांचा मुलगा अंकित यांना प्रभाग क्रमांक ५४ मधून उमेदवारी देण्यात आली आहे. आमदार मनोज जामसुतकर यांच्या पत्नी सोनम यांना प्रभाग क्रमांक २१० मधून उमेदवारी देण्यात आली आहे.

KDMC Election : कल्याण डोंबिवलीत शिवसेनेचे ३ नगरसेवक उमेदवार बिनविरोध विजयी

भाजपने पारंपारिकपणे स्वतःला घराणेशाहीविरोधी पक्ष म्हणून सादर केले आहे, परंतु यावेळी त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर आपली धोरणात्मक भूमिका मोडली. त्यांनी राहुल नार्वेकर यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना तिकीट लढवण्याची परवानगी दिली, परंतु मंत्री आशिष शेलार यांचे भाऊ विनोद शेलार, आमदार मनीषा चौधरी यांची मुलगी अंकिता, आमदार विद्या ठाकूर यांचे पुत्र दीपक, आमदार परिषदेचे पुत्र राजहंस सिंह यांचे पुत्र नितेश आणि माजी आमदार परिषदेचे विजय गिरकर यांची कन्या करण यांच्यासह काही राजकारण्यांच्या नातेवाईकांना तिकीट नाकारले.

Published On: Jan 02, 2026 | 11:00 AM

