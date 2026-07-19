Mumbai Local Train Update : 7 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मोठा दिलासा! अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जत प्रवाशांसाठी मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय

मध्य रेल्वेमध्ये सोमवारपासून नवा नियम
रेल्वेच्या अंदाजानुसार प्रत्येक गाडीची प्रवासी क्षमता
लोकल फेऱ्यांची एकूण संख्या बदलणार नाही… .
मुंबई आणि उपनगरातील लाखो लोकांचा दिवस लोकल ट्रेननेच सुरू होतो. रोजच्या गर्दीत वेळेत कामावर पोहोचण्यासाठी लोकल हा सर्वात विश्वासार्ह पर्याय मानला जातो. मात्र, वाढत्या प्रवाशांमुळे अनेक मार्गांवर प्रचंड गर्दी होत असल्याने प्रवास त्रासदायक ठरत होता. आता मध्य रेल्वेने याच समस्येवर मोठा निर्णय घेतला असून हजारो प्रवाशांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे. (Mumbai Local Train Update)
20 जुलैपासून मध्य रेल्वे काही निवडक 12 डब्यांच्या लोकल गाड्यांचे 15 डब्यांच्या रेकमध्ये रूपांतर करणार आहे. विशेष म्हणजे तब्बल सात वर्षांनंतर या प्रकारची वाढ करण्यात येत असल्याने अंबरनाथ, बदलापूर आणि कर्जत परिसरातील प्रवाशांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. या भागातील नागरिकांकडून अनेक वर्षांपासून ही मागणी केली जात होती.
या बदलामुळे प्रत्येक लोकलमध्ये तीन अतिरिक्त डबे जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे एका फेरीत पूर्वीपेक्षा अधिक प्रवाशांना जागा मिळू शकेल. रेल्वेच्या अंदाजानुसार प्रत्येक गाडीची प्रवासी क्षमता सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढणार आहे. यामुळे गर्दीचा ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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या निर्णयाचा लाभ मुख्यतः सीएसएमटी ते अंबरनाथ, कल्याण, बदलापूर आणि कर्जत या मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मिळणार आहे. या मार्गांवरील ये-जा करणाऱ्या काही निवडक फेऱ्यांमध्ये 15 डब्यांच्या लोकल चालवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सकाळ आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेत प्रवाशांना थोडा दिलासा मिळू शकतो.
दरम्यान, रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, लोकल फेऱ्यांची एकूण संख्या बदलणार नाही. सध्या जितक्या गाड्या धावत आहेत, तितक्याच पुढेही सुरू राहतील. मात्र काही गाड्यांमध्ये अतिरिक्त डबे जोडल्यामुळे अधिक प्रवाशांना प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होईल.
मध्य रेल्वेवर दररोज होणारी गर्दी ही मोठी समस्या बनली आहे. अनेक वेळा डब्यांमध्ये जागा नसल्यामुळे प्रवाशांना दरवाज्याजवळ उभे राहावे लागते. काही जण जीव धोक्यात घालून लटकून प्रवास करतात. यामुळे अपघाताच्या घटनाही घडत असतात. अशा पार्श्वभूमीवर डब्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
यापूर्वी 15 डब्यांच्या अनेक लोकल मुख्यतः कल्याणपर्यंतच धावत होत्या. आता या सेवा पुढे अंबरनाथ, बदलापूर आणि कर्जतपर्यंत वाढवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे या भागातील रोज प्रवास करणाऱ्या हजारो नोकरदार, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळेल.
रेल्वे प्रशासन भविष्यात आणखी काही मार्गांवरही 15 डब्यांच्या लोकल सुरू करण्याचा विचार करत आहे. विशेषतः कसारा मार्गावर अशा सुविधा वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. प्रवाशांची संख्या लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे.
गर्दी कमी करणे, प्रवास अधिक सुरक्षित बनवणे आणि प्रवाशांना अधिक आरामदायी सेवा देणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे रोज लोकलने प्रवास करणाऱ्या लाखो मुंबईकरांसाठी हा बदल नक्कीच दिलासादायक ठरणार आहे. येत्या काही दिवसांत या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम प्रवासात जाणवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.