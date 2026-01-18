Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Mayor of Mumbai : मुंबईत पुन्हा फिरणार वारं? पुन्हा Hotel Politics सुरु; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवक थेट ठाकरेंच्या संपर्कात!

एकनाथ शिंदेंच्या निवडून आलेल्या आमदारांना एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले आणि ठाकरे गटाचे नेते याच हॉटेलमध्ये जेवण्यासाठी गेल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चांना उधाण आले आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 06:00 PM
Eknath Shinde corporators and Uddhav Thackeray are in the same hotel mayor bmc election 2026

एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवक आणि उद्धव ठाकरे एकाच हॉटेलमध्ये असल्याने चर्चांना उधाण (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबईच्या महापौरवरुन रंगलं राजकारण
  • शिंदेंचे नेते उद्धव ठाकरेंच्या संपर्कात असल्याचा दावा
  • हॉटेलमध्ये जेवण्यासाठी गेल्याने एकच खळबळ
Mayor of Mumbai : मुंबई : राज्यामध्ये 29 महापालिकांच्या निवडणूका पार पडल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने भाजपचा (municipal elections) विजय झाला असून मुंबईमध्ये पहिल्यांदाच भाजपचा विजय झाला आहे. मुंबईमध्ये ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर (BMC Election 2026) देखील मुंबईमध्ये भाजप-शिंदेच्या युतीला यश मिळाले आहे. मात्र एकनाथ शिंदे यांनी मोठा डाव टाकला आहे. एकनाथ शिंदेंच्या निवडून आलेल्या आमदारांना एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले आणि ठाकरे गटाचे नेते याच हॉटेलमध्ये जेवण्यासाठी गेल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

मुंबई महापालिका निवडणूकीमध्ये भाजपाचे 89 आणि शिवसेना शिंदे गटाचे 29 उमेदवार निवडून आले. भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गट मिळून मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करतील अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईचे महापौर पद हे अडीच वर्षांसाठी मागितले असल्याचा दावा देखील केला जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मोठा ट्वीस्ट आला आहे. शिवसेना अडीच वर्ष आणि भाजपा अडीच वर्ष असे महापाैरपद द्यावे, अशी मागणी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून केली जात आहे. याच पार्श्वभमूीवर एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या 29 नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये ठेवले आहे.

हे देखील वाचा : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीच्या निकालानंतर महापौरपदाभोवतीचा सस्पेन्स अधिकच वाढला आहे. मुंबईत तथाकथित “हॉटेल राजकारण”ची चर्चा जोरात सुरू आहे. खासदार संजय राऊत यांचे हे विधान चर्चेत आले आहे कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील विजयी नगरसेवक या हॉटेलमध्ये राहत आहेत. राऊत यांनी उपहासात्मकपणे म्हटले आहे की ते फक्त जेवण्यासाठी तिथे जात होते आणि कोणीही यावर अनावश्यक संशय घेऊ नये. जर महायुतीकडे बहुमत असेल तर त्यांना त्यांच्या नगरसेवकांना अशा प्रकारे बंदिस्त का ठेवावे लागले असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते की, जर देवाची इच्छा असेल तर महापौर हा आमचाच होईल. उद्धव ठाकरे यांनी सध्याच्या राजकीय घडामोडींमध्ये हे विधान केल्याचे कळतंय. कारण एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये ठेवले, यासोबतच भाजपालाही हवे तेवढे संख्याबळ नाही. दुसरीकडे मुंबईचा महापाैर आमच्या पक्षाचा व्हावा, ही इच्छा कालही होती आणि आजही आहे, असे सूचक विधान उद्धव ठाकरे यांनी केले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चांना उधाण आले आहे.

हे देखील वाचा : आपल्याकडं ही गुंतवणूक का नाही? CM फडणवीसांच्या दावोस दौऱ्यावर रोहित पवारांचा सवाल

आमच्यावर संशय घेऊ नका 

खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सूचक वक्तव्य केले. ते म्हणाले की,  “मुंबईचा महापौर शिवसेना ठाकरे बंधूंचा व्हावा अशी सर्वांची इच्छा आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या चर्चा झाल्या आहेत. मी राज ठाकरे यांची भेट घेतली आहे. पडद्यामागे अनेक हालचाली होत आहेत, असे स्पष्ट करत मी आणि काही नेते हे आज ताज लैंड हॉटेलमध्ये जेवायला जाणार आहोत. मला कालच जायचं होत, पण समजलं इथे तर कोंडवाडा झाला आहे. मात्र आमच्यावर संशय घेऊ नका,” असे सूचक विधान ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज (दि.१८) माध्यमांशी बोलताना केले.

Web Title: Eknath shinde corporators and uddhav thackeray are in the same hotel mayor bmc election 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

Jan 22, 2026 | 09:14 PM
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM