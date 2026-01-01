Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai Local : काय सांगता! लोकल प्रवासी घटले, तरीही उपनगरीय लोकलला गर्दी

लोकलच्या प्रवासी संख्येत सध्या मोठी घट झालेली असून वर्ष २०२२-२३ मध्ये सीएसएमटी स्थानकातील प्रवासी संख्या ४२ कोटी होती. तीच आता २०२५-२६ (ऑक्टोबरपर्यंत) २४ कोटींवर घसरली आहे.

Jan 01, 2026 | 01:05 PM
  • प्रवासी संख्या ४२ कोटी होती
  • २४ कोटींवर घसरली
  • घटली तरी गर्दी कायम कशी
सुरेखा चोपडे । नवराष्ट्र: मुंबईतील सर्वात गजबजलेले स्थानक असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकातील प्रवाशांची संख्या घटली आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये सीएसएमटी स्थानकातील प्रवासी संख्या ४२ कोटी होती. तीच आता २०२५-२६ (ऑक्टोबरपर्यंत) २४ कोटींवर घसरली आहे. हीच परिस्थिती मध्य रेल्वेच्या प्रमुख १० रेल्वे स्थानकातील आहे. तरीदेखील सकाळी आणि संध्याकाळी पीक अवरच्या वेळी लोकलला प्रचंड गर्दी पहायला मिळत असल्याने प्रवासी संख्या घटली तरी गर्दी कायम कशी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मध्य रेल्वेचा पसारा सीएसएमटी ते खोपोली, आसनगाव, पनवेलपर्यंत, नेरुळ ते खारकोपर, ठाणे ते पनवेलदरम्यान पसरलेला आहे. दररोज १ हजार ८१० लोकलच्या माध्यमातून सुमारे ३८ लाख प्रवासी मध्य रेल्वेने प्रवास करतात. कोरोनापूर्वी मध्य रेल्वेची प्रवासी संख्या ४२ लाखांच्या घरात होतो. कोरोनानंतर हळुहळु रेल्वेची प्रवासी संख्या पूर्ववत होऊ लागली. परंतु आजही प्रवासी संख्या ४२ लाखांपर्यंत पोहोचलेली नाही. तरी देखील उपनगरीय लोकलला रोजच प्रचंड गर्दी पहायला मिळत आहे. अनेक कार्यालये बीकेसी, अंधेरी यासारख्या भागात सुरू किंवा स्थलांतरीत झाली आहेत.

लोकलमध्ये चढणे-उतरणेही जिकिरीचे

सकाळी-संध्याकाळी लोकलमध्ये चढणे-उतरणे जिकिरीचे झाले आहे. जून महिन्यात मुंब्रा स्थानकात अप-डाउन जलद मार्गावरुन धावणाऱ्या दोन लोकलच्या दरवाज्यात लटकून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या बॅगा अडकल्याने अपघात घडला होता. या अपघातानंतर लोकलच्या गदर्दीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता. परंतु रेल्वेच्या तिक्रिटविक्रीचा आकड़ा मात्र वेगळेच सांगतो.

Jan 01, 2026 | 01:05 PM

